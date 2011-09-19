Online Apple Store, dört yeni ülkede daha hizmete girdi

380 milyar dolarlık pazar değeri ile dünyanın en değerli ikinci firması olan Apple, Amerika kıtası haricindeki bölgelerdeki varlığını daha da güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Apple, bu amaç doğrultusunda, bugüne kadar 34 ülkede hizmet veren çevrimiçi Apple Store'u 4 yeni ülkede daha hayata geçirdi.

Cupertino'lu teknoloji devi çevrimiçi Apple Store'u Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hizmete sunarken; ülkelerin bayraklarındaki renklerle süslediği görsellerde kullanıcılara merhaba dedi.

Bu 4 yeni ülke ile 37 ülkede açık olan çevrimi Apple Store üzerinden kullanıcılar, istedikleri çözümleri direkt Apple'ın belirlediği standart fiyatlardan Apple'dan alıyor ve Apple'ın satış sonrası hizmetlerinden faydalanabiliyor.