Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Online Apple Store, dört yeni ülkede daha hizmete girdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
1
9
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Online Apple Store, dört yeni ülkede daha hizmete girdi
Tam Boyutta Gör

380 milyar dolarlık pazar değeri ile dünyanın en değerli ikinci firması olan Apple, Amerika kıtası haricindeki bölgelerdeki varlığını daha da güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Apple, bu amaç doğrultusunda, bugüne kadar 34 ülkede hizmet veren çevrimiçi Apple Store'u 4 yeni ülkede daha hayata geçirdi.

Cupertino'lu teknoloji devi çevrimiçi Apple Store'u Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hizmete sunarken; ülkelerin bayraklarındaki renklerle süslediği görsellerde kullanıcılara merhaba dedi.

Bu 4 yeni ülke ile 37 ülkede açık olan çevrimi Apple Store üzerinden kullanıcılar, istedikleri çözümleri direkt Apple'ın belirlediği standart fiyatlardan Apple'dan alıyor ve Apple'ın satış sonrası hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Online Apple Store, dört yeni ülkede daha hizmete girdi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
suvarsahayatvar 8 yıl
yakında somaliye online store geliyor arkadaşlar merak etmeyin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
Bilkom bi gitsede apple ürünlerine normalin iki katı para ödemekten kurtulsak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beytepeli06 8 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 8 yıl
Dünün açları polonya ve macaristan kadar değerimiz yok... Dünya teknoloji devleri neden böyle türkiye düşmanı enteresan... Müslümanlıktan desen araplara kıllık yapmaları lazım ne iş anlamadım... Gerçi sen üretme sonra adamlar 3-5 damla gönderecek diye ağzının suyu akarak bak olursa ülke stratejisi durum da bundan ileri gitmez ya neyse...


1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 8 yıl
Apple Türkiye açılınca umarım Apple Store'dan önce bu açılır, zaten Apple Store olamyan ülkelerde bile var bu hizmet. Fiyatlara daha uygun erişiriz diye tahmin ediyorum bu yolla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caves 8 yıl
Şu Bilkom aradan çekilse artık!! Apple neden Türkiye'yi ağırdan alıyor anlamıyorum, çok iyi potansiyel var aslında.
Bilkom ile sözleşmesi varmış sanırım. Ne zaman bitecek bilmiyorum.
Apple gel artık gel...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 8 yıl
Merhaba,Türkiye.

Resmi Apple perakende bayii yakında hizmetinizde..

yakındır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Extreme Victory 8 yıl
bu 4 ulkeden cok daha once Bizde olmaliydi diye dusunuyorum, buyuk bir sabirsizlikla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony Vaio C Video İnceleme 8 yıl Samsung Wave 3'ü inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Müzikle Zamanda Yolculuk
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim