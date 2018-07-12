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Opera dünyanın ilk tarayıcı bazlı kripto cüzdanını duyurdu

Norveçli şirket Opera kripto para konusunda girişimde bulundu ve akıllı telefonlar için tarayıcı bazlı bir kripto cüzdan duyurdu. Crypto Wallet en güncel Opera for Android yazılımını baz alıyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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Opera dünyanın ilk tarayıcı bazlı kripto cüzdanını duyurdu
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Kripto paralar günümüzde yeni girişimlerin en popüler odak noktalarından birisi haline geldi. Norveçli bir yazılım firması olan Opera da kripto para konusunda bir girişimde bulundu ve akıllı telefonlar için tarayıcı bazlı bir kripto cüzdan duyurdu. Crypto Wallet halihazırda var olan en güncel Opera for Android yazılımını temel alıyor.
Crypto Wallet ürün lideri Charles Hamel: “Tarayıcı içerisinde bir kripto cüzdana sahip olmak, gerçek dünyadaki para harcama hissini online ödemelerle ayağınıza getiriyor. Crypto Wallet ile ödeme yapmak akıllı telefondan dijital bankacılık ile para göndermek gibi, biz onu bu denli kolaylaştırdık” diyor.
 

Crypto Wallet Ethereum Web3 API’sine destek veriyor. Bu API geliştiriciler için Ethereum ağına katılan bölgesel veya uzak tüm bilgisayarla etkileşime geçmelerine olanak sağlıyor ve kullanıcılar için de token desteği sunuyor.

Şirket: “Kripto paralar ile ilgili en büyük sorun çok fazla kullanıcı dostu olmamaları. Büyük çoğunluğu kullanıcılardan tarayıcıya kuracakları eklentiyle uzun ve karmaşık şifreler üretmesini gerektiriyor. Fakat Opera Browser with Crypto Wallet ayrı bir eklenti veya uygulama gerektirmez, cüzdanınızı Android’in sistem kilidi ile koruma altına alır.” diyor.

                 
Opera dünyanın ilk tarayıcı bazlı kripto cüzdanını duyurdu
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Crypto Wallet ile kripto para göndermek ve almak bir QR kod oluştur butonuna tıklamak kadar kolay. Dijital kripto para takas platformu Coinbase ile entegre olması sayesinde kullanıcılar Opera Crypto Store gibi destekleyen mağazalardan doğrudan Crypto Wallet ile ürün satın alabilecek. İlgisini çekenler buradaki adrese gidip beta tester olmak için davet isteği yollayabilir bir an önce kripto cüzdanlı tarayıcıyı deneyebilir.
                   
Opera dünyanın ilk tarayıcı bazlı kripto cüzdanını duyurdu
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Opera Browser with Crypto Wallet şirketin kripto para sektöründe ilk atılımı değil. Ocak ayında şirket Opera ve Opera Mini yazılımlarını web scriptlerinin akıllı telefonların işlemcilerine fazla yüklenerek kripto para madenciliği yapmasını engelleyecek şekilde güncellemişti. Mart ayında ise Opera tarayıcısında döviz dönüştürücüsünü güncelleyerek Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, ve Litecoin gibi kripto paralara da destek verir hale getirmişti.


https://blogs.opera.com/mobile/2018/07/opera-launches-first-browser-with-built-in-crypto-wallet/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 10 ay
Umarım bu Opera'nın başını belaya sokmaz.
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 10 ay
operadaki hayaleti duymuştuk
şimdi ise operada patlayan cep telefonlarını
duyacağız anlaşılan :D
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