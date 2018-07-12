Opera dünyanın ilk tarayıcı bazlı kripto cüzdanını duyurdu

Crypto Wallet Ethereum Web3 API’sine destek veriyor. Bu API geliştiriciler için Ethereum ağına katılan bölgesel veya uzak tüm bilgisayarla etkileşime geçmelerine olanak sağlıyor ve kullanıcılar için de token desteği sunuyor.
Şirket: “Kripto paralar ile ilgili en büyük sorun çok fazla kullanıcı dostu olmamaları. Büyük çoğunluğu kullanıcılardan tarayıcıya kuracakları eklentiyle uzun ve karmaşık şifreler üretmesini gerektiriyor. Fakat Opera Browser with Crypto Wallet ayrı bir eklenti veya uygulama gerektirmez, cüzdanınızı Android’in sistem kilidi ile koruma altına alır.” diyor.
Opera Browser with Crypto Wallet şirketin kripto para sektöründe ilk atılımı değil. Ocak ayında şirket Opera ve Opera Mini yazılımlarını web scriptlerinin akıllı telefonların işlemcilerine fazla yüklenerek kripto para madenciliği yapmasını engelleyecek şekilde güncellemişti. Mart ayında ise Opera tarayıcısında döviz dönüştürücüsünü güncelleyerek Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, ve Litecoin gibi kripto paralara da destek verir hale getirmişti.
https://blogs.opera.com/mobile/2018/07/opera-launches-first-browser-with-built-in-crypto-wallet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi ise operada patlayan cep telefonlarını
duyacağız anlaşılan :D