    Bitcoin fiyatı 70 bin dolar altına sarktı, yatırımcı sırtından vuruldu

    Trump kaynaklı küresel gerilimlerin yanı sıra kripto para piyasasının güvenilen oyuncularının adeta talimat almışçasına satış yapması yatırımcıları perişan etti. 

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    2025 yılında kripto para dünyası için kâbus olarak niteleyen yatırımcıya 2026 yılı ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Trump kaynaklı küresel gerilim nedeniyle Bitcoin fiyatı neredeyse son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

    Kripto para yatırımcısını sırtından vuranlar

    Global devlet ilişkilerinin artık tahmin edilemez noktalara doğru gitmesi değerli metallere olan ilgiyi arttırırken kripto para piyasasından kaçışlara neden oluyor. Trump’ın kripto paraları çok sevdiğini belirtmesine rağmen çöküş halen dibi bulabilmiş değil.

    Hafta başında 74 bin dolar altına sarkarak yılın en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin fiyatı, düzeltmenin bittiği tahminlerine rağmen bir tur daha düşerek bazı borsalarda 70 bin dolar altına kadar sarktı.

    Yatırımcı bir yandan genel düşüş ile mücadele ederken diğer yandan da piyasaya şirin görünmeye çalışan proje sahiplerinden darbe yiyor. Yapılan araştırmalara göre Ethereum vakfı kurucusu Vitalik Butterin bu hafta toplamda 3.7 milyon dolarlık ETH satarken, AAVE projesinin kurucusu da kendisine 30 milyon dolarlık villa aldı.

    Yükselişlerde ortaya çıkarak takipçilerine umut pompalayan kripto para fenomenlerinin de yerinde yeller esiyor. Değerli metallere halen ilgi olması nedeniyle Bitcoin fiyatının yukarıya doğru bir hamle yapıp yapamayacağı belirsiz. Bazı kaynaklar 68000$-69000$ arasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtirken bazı kaynaklar 58900$ bölgesine hazırlıklı olmak gerektiğini dile getiriyor.

