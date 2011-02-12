Opera internet tarayıcısının iPad versiyonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

Masaüstü bilgisayarlarda aradığını bulamayan Opera internet tarayıcısı, mobilde ise en popüler tarayıcıların başında geliyor. İşletim sistemlerinin entegre tarayıcıları dışında en çok kullanılan alternatif seçenek olan Opera, Apple cephesinden iPhone'dan sonra tablet bilgisayar iPad'e de geliyor. Son gelen haberlere göre, tarayıcının iPad için tasarlanan versiyonu, 14 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi ile birlikte tanıtılacak ve takip eden süreçte kullanıma sunulacak.

Opera geliştiricicileri, iPad versiyonuna ek olarak tarayıcının Android, iPhone, J2ME, BlackBerry ve Symbian versiyonları için de güncelleme planlıyorlar. 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Opera, geçtiğimiz yıl içerisinde donanım ve data paketlerinde düşen fiyatla rsayesinde kullanıcılarının iki kat daha fazla veri tükettiğini açıkladı.