Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera internet tarayıcısının iPad versiyonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

8 yıl
9,3b
1
7
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Masaüstü bilgisayarlarda aradığını bulamayan Opera internet tarayıcısı, mobilde ise en popüler tarayıcıların başında geliyor. İşletim sistemlerinin entegre tarayıcıları dışında en çok kullanılan alternatif seçenek olan Opera, Apple cephesinden iPhone'dan sonra tablet bilgisayar iPad'e de geliyor. Son gelen haberlere göre, tarayıcının iPad için tasarlanan versiyonu, 14 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi ile birlikte tanıtılacak ve takip eden süreçte kullanıma sunulacak.

Opera geliştiricicileri, iPad versiyonuna ek olarak tarayıcının Android, iPhone, J2ME, BlackBerry ve Symbian versiyonları için de güncelleme planlıyorlar. 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Opera, geçtiğimiz yıl içerisinde donanım ve data paketlerinde düşen fiyatla rsayesinde kullanıcılarının iki kat daha fazla veri tükettiğini açıkladı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
opera 11 hürriyet ve milliyet galerilerinde sorun çıkarıyor. onun dışında gayet iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 8 yıl
bir de opera 11 deki işlemci sorununu çözseler iyi olacak.!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T®an©e Addi©T 8 yıl
herkes bilgisayar için olan operadan bahsetmiş

ama burdaki telefon ve tabletler için geliştirilen opera.

iphonedaki sürümü çokkkk ama çok kötü.

umarım düzeltirler bazı şeyleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenerista 8 yıl

MegaWolt38

bir de opera 11 deki işlemci sorununu çözseler iyi olacak.!!


Öyle bir sorun yokki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 8 yıl
Opera çok güzel yaa

Paylaşım için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
opera özellikle mobil alanda çok iyi bir tarayıcı.. gerçi masaüstünde de iyi olmasına rağmen ben firefoxtaki konforu bulamadığımdan ff kullanıyorum.. ama ff olmasaydı sanırım opera kullanırdım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Projeksiyonlar hakkında merak ettiğiniz her şey [video rehber] 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunu -10- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim