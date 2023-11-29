Reklam engelleme özellikli Samsung Internet tarayıcı, Windows için yayınlandı

Tam Boyutta Gör Samsung Internet tarayıcısı artık Windows PC’lerde de kullanılabiliyor. Arayüzüyle Google Chrome’a oldukça benzeyen tarayıcı, Microsoft uygulama mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Samsung Internet, reklam engelleme özelliğiyle geliyor ancak bu seçenek varsayılan olarak kapalı. Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre reklam engelleme düzeyini temel veya agresif olarak ayarlayabiliyor. Tarayıcının mobil sürümünde olduğu gibi web sitesi karanlık modu desteklemese dahi siteyi karanlık modda görüntüleyebiliyor.

Yer imleri, ayarlar ve Samsung telefondaki açık sekmelerin senkronize edilmesi için kullanıcının Samsung Cloud hesabına giriş yapması gerekiyor. Ancak bunun için hem ayrı Samsung Account uygulaması yüklemek gerekiyor hem de oturum açma bilgileri henüz Samsung Pass’ten aktarılamıyor. Eklenti desteği var ve kullanıcı uzantı butonuna tıkladığında Chrome Web Mağazası’na yönlendiriliyor. Yükleme butonu gri renkte olduğundan özelliğin henüz tam olarak çalışmadığını söyleyebiliriz.

Samsung Internet, Google Chrome ve Microsoft Edge ile aynı Chromium motorunu kullanıyor. Dolayısıyla tarayıcı kullanma deneyimi büyük ölçüde Chrome ve rakipleriyle aynı. Ancak, ilk sürümde çeviri sorunu (bazı metinlerin Korece görünmesi) kaydırma gecikmesi yaşandığı ve performansın beklendiği gibi olmadığına dair geri bildirimler var.

Samsung Internet, Windows 10 ve 11 64-bit sürüm çalıştıran bilgisayarlara indirilebiliyor. Tarayıcıyı buradan yükleyebilirsiniz.

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