Reklam engelleme özellikli Samsung Internet tarayıcı, Windows için yayınlandı

Samsung Internet, reklam engelleme özelliğiyle geliyor ancak bu seçenek varsayılan olarak kapalı. Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre reklam engelleme düzeyini temel veya agresif olarak ayarlayabiliyor. Tarayıcının mobil sürümünde olduğu gibi web sitesi karanlık modu desteklemese dahi siteyi karanlık modda görüntüleyebiliyor.
Yer imleri, ayarlar ve Samsung telefondaki açık sekmelerin senkronize edilmesi için kullanıcının Samsung Cloud hesabına giriş yapması gerekiyor. Ancak bunun için hem ayrı Samsung Account uygulaması yüklemek gerekiyor hem de oturum açma bilgileri henüz Samsung Pass’ten aktarılamıyor. Eklenti desteği var ve kullanıcı uzantı butonuna tıkladığında Chrome Web Mağazası’na yönlendiriliyor. Yükleme butonu gri renkte olduğundan özelliğin henüz tam olarak çalışmadığını söyleyebiliriz.
Samsung Internet, Google Chrome ve Microsoft Edge ile aynı Chromium motorunu kullanıyor. Dolayısıyla tarayıcı kullanma deneyimi büyük ölçüde Chrome ve rakipleriyle aynı. Ancak, ilk sürümde çeviri sorunu (bazı metinlerin Korece görünmesi) kaydırma gecikmesi yaşandığı ve performansın beklendiği gibi olmadığına dair geri bildirimler var.
Samsung Internet, Windows 10 ve 11 64-bit sürüm çalıştıran bilgisayarlara indirilebiliyor. Tarayıcıyı buradan yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.