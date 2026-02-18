Mozilla Firefox, Windows 7 kullanıcılarına veda ediyor

Tam Boyutta Gör Hala Windows 7 veya Windows 8 işletim sistemlerini kullananlar için Firefox, güvenlik güncellemelerini almaya devam eden tek internet tarayıcısı konumunda. Tüm yeni özellikler ve yükseltmeler Firefox 147'de mevcut olsa da, Windows 7 kullanıcıları Firefox 115 ESR kullanarak modern ve desteklenen bir tarayıcıyla internete erişebiliyor. Ancak, bu durum yakında değişecek.

Firefox 115, Windows 7 için son sürüm

Firefox 115, Windows 7, 8 ve 8.1'de desteklenen son sürüm. Güncellemeler, Şubat 2026 sonuna kadar ESR kanalı üzerinden sunulacak. Kullanıcıların Firefox’un güvenlik güncellemelerini ve yeni özelliklerini almaya devam etmeleri için Windows 10 ya da Windows 11’e geçmeleri gerekecek.

Firefox 115, Temmuz 2023'te yayınlandı. Resmi olarak Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1'i destekleyen son Firefox sürümü. Başta Mozilla, tarayıcıyı Eylül 2024'e kadar desteklemeyi planlamıştı. Ancak o zamandan beri şirket, Firefox 115 ESR'yi sonlandırma planını iki kez erteledi: bir kez Eylül 2024'te ve bir kez de Şubat 2025'te. Mozilla, o dönem çok fazla kullanıcı olduğundan Firefox 115 ESR'yi devam ettirmenin yerinde bir karar olduğunu açıklamıştı.

