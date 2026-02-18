Giriş
    Mozilla Firefox, Windows 7 kullanıcılarına veda ediyor

    Mozilla, resmi destek belgesini yakın zamanda güncelleyerek, Firefox 115 ESR'yi bu yılın sonlarında sonlandıracaklarını resmi olarak duyurdu. Peki, bu ne anlama geliyor?

    mozilla firefox windows 7 desteğini sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Hala Windows 7 veya Windows 8 işletim sistemlerini kullananlar için Firefox, güvenlik güncellemelerini almaya devam eden tek internet tarayıcısı konumunda. Tüm yeni özellikler ve yükseltmeler Firefox 147'de mevcut olsa da, Windows 7 kullanıcıları Firefox 115 ESR kullanarak modern ve desteklenen bir tarayıcıyla internete erişebiliyor. Ancak, bu durum yakında değişecek.

    Firefox 115, Windows 7 için son sürüm

    Firefox 115, Windows 7, 8 ve 8.1'de desteklenen son sürüm. Güncellemeler, Şubat 2026 sonuna kadar ESR kanalı üzerinden sunulacak. Kullanıcıların Firefox’un güvenlik güncellemelerini ve yeni özelliklerini almaya devam etmeleri için Windows 10 ya da Windows 11’e geçmeleri gerekecek.

    Firefox 115, Temmuz 2023'te yayınlandı. Resmi olarak Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1'i destekleyen son Firefox sürümü. Başta Mozilla, tarayıcıyı Eylül 2024'e kadar desteklemeyi planlamıştı. Ancak o zamandan beri şirket, Firefox 115 ESR'yi sonlandırma planını iki kez erteledi: bir kez Eylül 2024'te ve bir kez de Şubat 2025'te. Mozilla, o dönem çok fazla kullanıcı olduğundan Firefox 115 ESR'yi devam ettirmenin yerinde bir karar olduğunu açıklamıştı.

    Kaynakça https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-users-windows-7-8-and-81-moving-extended-support https://www.neowin.net/news/mozilla-is-ending-firefox-support-on-windows-7/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 5 saat önce

    vay be gayet iyi

