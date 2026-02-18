Mozilla Firefox, Windows 7 kullanıcılarına veda ediyor

Firefox 115, Windows 7 için son sürüm
Firefox 115, Windows 7, 8 ve 8.1'de desteklenen son sürüm. Güncellemeler, Şubat 2026 sonuna kadar ESR kanalı üzerinden sunulacak. Kullanıcıların Firefox’un güvenlik güncellemelerini ve yeni özelliklerini almaya devam etmeleri için Windows 10 ya da Windows 11’e geçmeleri gerekecek.
Firefox 115, Temmuz 2023'te yayınlandı. Resmi olarak Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1'i destekleyen son Firefox sürümü. Başta Mozilla, tarayıcıyı Eylül 2024'e kadar desteklemeyi planlamıştı. Ancak o zamandan beri şirket, Firefox 115 ESR'yi sonlandırma planını iki kez erteledi: bir kez Eylül 2024'te ve bir kez de Şubat 2025'te. Mozilla, o dönem çok fazla kullanıcı olduğundan Firefox 115 ESR'yi devam ettirmenin yerinde bir karar olduğunu açıklamıştı.Kaynakça https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-users-windows-7-8-and-81-moving-extended-support https://www.neowin.net/news/mozilla-is-ending-firefox-support-on-windows-7/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi