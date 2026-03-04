Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Google, popüler internet tarayıcısı Google Chrome için yayın takviminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, üçüncü çeyrek itibarıyla Chrome’un mevcut dört haftalık sürüm döngüsünü iki haftaya indireceğini açıkladı. Böylece tarayıcı, daha sık ancak daha küçük kapsamlı güncellemelerle kullanıcılara sunulacak.

Eylül itibarıyla başlıyor

Chrome, yaklaşık on yıl boyunca altı haftalık bir yayın periyodu izledikten sonra bu takvimi dört haftaya düşürmüştü. Şimdi ise bu süreç daha da hızlanıyor. Eylül ayından itibaren Chrome sürümleri iki haftada bir yayınlanacak.

Şirket, web platformunun sürekli geliştiğine dikkat çekerek geliştiricilerin ve kullanıcıların performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve yeni özelliklere mümkün olan en kısa sürede erişebilmesini hedeflediklerini vurguluyor. Daha sık yayınlanacak sürümlerin kapsamının daha dar olacağı, bu sayede olası sorunların etkisinin sınırlanacağı ve sürüm sonrası hata ayıklama süreçlerinin kolaylaşacağı belirtiliyor.

Google Chrome’a kuantum dirençli HTTPS geliyor 15 sa. önce eklendi

Yeni takvim, 8 Eylül’de yayınlanacak Chrome 153 kararlı sürümüyle birlikte yürürlüğe girecek. Bu değişiklik Android ve iOS platformlarını da kapsıyor. Bununla birlikte Beta kanalı da aynı şekilde iki haftalık sürüm periyoduna geçecek. Ancak Dev ve Canary kanallarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Kurumsal tarafta ise sekiz haftalık yayın takvimine devam edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Google, Chrome için ardık daha sık güncelleme yayınlayacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: