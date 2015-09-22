Opera, marka yüzünü ve logosunu yeniledi

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20 Ağustos 2015 tarihinde tam 20 yılı deviren tarayıcı dünyasının eskimeyen isimlerinden Opera, marka yüzünü ve logosunu yenileyerek modern çağa özel bir başlangıç yaptı.
Bu değişim doğrultusunda ilk olarak şirketin logosu değiştirildi. Kırmızı rengini ve alıştığımız şeklini korumaya devam eden logo, ufak değişiklikler ile çok daha modern ve üç boyutlu hale getirildi. Bu üç boyutlu tasarımın daha fazla içerik, daha fazla keşif, daha fazla cevap, daha fazla eğlence, daha fazla iletişim ve daha fazla veri tasarrufu gibi konulara öncülük ettiğini belirten Opera, değişimi ilk olarak iOS için Opera Mini ve mobil reklam şirketi Opera Mediaworks içerisinde gerçekleştirdi. Değişimin önümüzdeki aylarda ise Android için Opera ile Opera Mini, Opera Max, Opera Coast ve masaüstü sürümlere geleceği belirtildi.
Opera'nın konu hakkında hazırladığı videoları aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.androidauthority.com/opera-new-logo-brand-643803/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Umudumuz vivaldi :)
Daha sonra da Opera, Chromium tabanına geçti ve özelliğini yitirdi...
Masaüstünde Firefox'a değişmem hiçbirşeyi.
Ben Opera ile N70 kullanırken tanıştım. Ogün bugündür Opera kullanırım.
Ben Opera ile N70 kullanırken tanıştım. Ogün bugündür Opera kullanırım.
Hey gidi 6600 6630 zamanlarında ne kullanmıştım. Şuan opera max kullanıyorum ilk zamanlarına kıyasla batarya olayını iyi halletmişler. Keşke opera altyapı olarak chrome kullanmasaydı zaten onu sevenler kendine has özellikleriyle seviyordu.
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