Opera, marka yüzünü ve logosunu yeniledi

20 Ağustos 2015 tarihinde tam 20 yılı deviren tarayıcı dünyasının eskimeyen isimlerinden Opera, marka yüzünü ve logosunu yenileyerek modern çağa özel bir başlangıç yaptı.

Bu değişim doğrultusunda ilk olarak şirketin logosu değiştirildi. Kırmızı rengini ve alıştığımız şeklini korumaya devam eden logo, ufak değişiklikler ile çok daha modern ve üç boyutlu hale getirildi. Bu üç boyutlu tasarımın daha fazla içerik, daha fazla keşif, daha fazla cevap, daha fazla eğlence, daha fazla iletişim ve daha fazla veri tasarrufu gibi konulara öncülük ettiğini belirten Opera, değişimi ilk olarak iOS için Opera Mini ve mobil reklam şirketi Opera Mediaworks içerisinde gerçekleştirdi. Değişimin önümüzdeki aylarda ise Android için Opera ile Opera Mini, Opera Max, Opera Coast ve masaüstü sürümlere geleceği belirtildi.

Opera'nın konu hakkında hazırladığı videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/opera-new-logo-brand-643803/