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Opera, marka yüzünü ve logosunu yeniledi

3 yıl
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1
13
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Opera, marka yüzünü ve logosunu yeniledi
 
20 Ağustos 2015 tarihinde tam 20 yılı deviren tarayıcı dünyasının eskimeyen isimlerinden Opera, marka yüzünü ve logosunu yenileyerek modern çağa özel bir başlangıç yaptı.
Bu değişim doğrultusunda ilk olarak şirketin logosu değiştirildi. Kırmızı rengini ve alıştığımız şeklini korumaya devam eden logo, ufak değişiklikler ile çok daha modern ve üç boyutlu hale getirildi. Bu üç boyutlu tasarımın daha fazla içerik, daha fazla keşif, daha fazla cevap, daha fazla eğlence, daha fazla iletişim ve daha fazla veri tasarrufu gibi konulara öncülük ettiğini belirten Opera, değişimi ilk olarak iOS için Opera Mini ve mobil reklam şirketi Opera Mediaworks içerisinde gerçekleştirdi. Değişimin önümüzdeki aylarda ise Android için Opera ile Opera Mini, Opera Max, Opera Coast ve masaüstü sürümlere geleceği belirtildi.
Opera'nın konu hakkında hazırladığı videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/opera-new-logo-brand-643803/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Çok hoş olmuş. Opera'nın yeri her daim ayrıdır. Symbian ile tanıdım kendisini. Daha piyasada Firefox, Maxthon, Chrome yokken Opera vardı.
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YediyuzYetmisYedi 3 yıl
Vivaldi boyle hızlı geliştirilirse eski opera seviyesine cabuk yetişecek.
Umudumuz vivaldi :)
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kadirirdem 3 yıl
daha güzel olmuş ben beğendim ....
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OverClocK1ng 3 yıl
Mr. Jingles

Çok hoş olmuş. Operanın yeri her daim ayrıdır. Symbian ile tanıdım kendisini. Daha piyasada Firefox, Maxthon, Chrome yokken Opera vardı.


Daha sonra da Opera, Chromium tabanına geçti ve özelliğini yitirdi...
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umut_baris 3 yıl
Opera mobilite de kral sadece.

Masaüstünde Firefox'a değişmem hiçbirşeyi.
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Ben Facebook, Twitter ve foruma Opera mini'den giriyorum. Opera'nın bunları kullandığı internet Instagram'ın kendisi için kullandığı internetten az. Opera'yı yüklediğimden beri internet paketim bitmiyor.


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Nu.D.38 3 yıl
Yeni logosu güzel fakat eski tarayıcısı daha iyiydi.
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Mr. Jingles 3 yıl
Opera kota dostu tarayıcıdır. Opera candır diğerleri heyecandır. Bu mesajı Symbian telefonumda yüklü Opera Mobile'dan atıyorum.


Ben Opera ile N70 kullanırken tanıştım. Ogün bugündür Opera kullanırım.
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Mr. Jingles 3 yıl Konuyu Hortlatan Adam
Opera kota dostu tarayıcıdır. Opera candır diğerleri heyecandır. Bu mesajı Symbian telefonumda yüklü Opera Mobile'dan atıyorum.


Ben Opera ile N70 kullanırken tanıştım. Ogün bugündür Opera kullanırım.
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0MG90 3 yıl
Eski Xperia havasında olmuş
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Çok hoş olmuş. Opera'nın yeri her daim ayrıdır. Symbian ile tanıdım kendisini. Daha piyasada Firefox, Maxthon, Chrome yokken Opera vardı.
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alemburda34 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Çok hoş olmuş. Opera'nın yeri her daim ayrıdır. Symbian ile tanıdım kendisini. Daha piyasada Firefox, Maxthon, Chrome yokken Opera vardı.

Hey gidi 6600 6630 zamanlarında ne kullanmıştım. Şuan opera max kullanıyorum ilk zamanlarına kıyasla batarya olayını iyi halletmişler. Keşke opera altyapı olarak chrome kullanmasaydı zaten onu sevenler kendine has özellikleriyle seviyordu.
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