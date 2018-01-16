Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu

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Üretimin ve nüfusun çok olduğu ülkelerden Çin’de 2017 yılına ilişkin akıllı telefon satış analizi yayınlandı. Counterpoint Research tarafından paylaşılan yapılan analize göre “en çok satanlar” listesi ülkemizdeki listeden bir hayli farklı.

2017 yılında en çok satılan 10 akıllı telefon listesinde Samsung, LG, HTC, Sony gibi teknoloji devleri bulunmuyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çin’de üretilen telefonlar tepeye oynamış. İlk 10’da Apple haricinde yabancı marka bulunmuyor.

Çin’de yüzde 3 satış yapıyla geçtiğimiz yılın en çok satılan telefonu OPPO R9s oldu. Ardından iPhone 7 Plus ve vivo X9 geliyor. Oppo ve vivo’nun ana şirketi BBK Electronis, ilk 10’da 5 adet telefon modeliyle yer almayı başardı.

Oppo’nun başarısında telefonun fiyatlarının büyük ilgisi var. Pek çok telefonunda fiyat/performans seviyesini korumayı başardı. Firma, telefonlarını en popüler fiyat dilimi olan 200$-450$ bandına konumlandırdı. Nispeten sınırlı sayıda model çıkarıp önemli ürünlerin tanıtımına büyük bütçe ayırdı.

Apple satışları daha da arttırmak için iPhone 8 ve iPhone X tanıtıldığında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus fiyatlarında yüzde 15’lik bir indirim uyguladı. Bu indirim sonrasında satışlar yükselişe geçti.

Oppo R9s özellikleri

5.5 inç, AMOLED, 1080p ekran

Snapdragon 625, Adreno 506, 4 GB RAM

16 MP,f/1.7, 1/2.8", 1.12 µm arka kamera

16 MP f/2.0

Parmak izi okuyucu, 3010 mAh batarya

Oppo R9s fiyatı

Çin'de 2017 yılında en çok satılan telefon modeli Oppo R9s, 400 dolar fiyat etiketine sahip. 2016 Ekim ayında satışa sunulan Oppo R9s'in büyük ekranlı ve bir kademe daha iyi işlemcili versiyonu Oppo R9s Plus adıyla satılıyor.