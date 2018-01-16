Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu

2017 yılında en çok satılan 10 akıllı telefon listesinde Samsung, LG, HTC, Sony gibi teknoloji devleri bulunmuyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çin’de üretilen telefonlar tepeye oynamış. İlk 10’da Apple haricinde yabancı marka bulunmuyor.
Çin’de yüzde 3 satış yapıyla geçtiğimiz yılın en çok satılan telefonu OPPO R9s oldu. Ardından iPhone 7 Plus ve vivo X9 geliyor. Oppo ve vivo’nun ana şirketi BBK Electronis, ilk 10’da 5 adet telefon modeliyle yer almayı başardı.
Oppo’nun başarısında telefonun fiyatlarının büyük ilgisi var. Pek çok telefonunda fiyat/performans seviyesini korumayı başardı. Firma, telefonlarını en popüler fiyat dilimi olan 200$-450$ bandına konumlandırdı. Nispeten sınırlı sayıda model çıkarıp önemli ürünlerin tanıtımına büyük bütçe ayırdı.
Apple satışları daha da arttırmak için iPhone 8 ve iPhone X tanıtıldığında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus fiyatlarında yüzde 15’lik bir indirim uyguladı. Bu indirim sonrasında satışlar yükselişe geçti.
Oppo R9s özellikleri
- 5.5 inç, AMOLED, 1080p ekran
- Snapdragon 625, Adreno 506, 4 GB RAM
- 16 MP,f/1.7, 1/2.8", 1.12 µm arka kamera
- 16 MP f/2.0
- Parmak izi okuyucu, 3010 mAh batarya
Oppo R9s fiyatı
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Apple'dan Huawei'den daha çok hak ediyor iyi bir sıralamayı. İşlemci hariç herhangi bir konuda kısmıyor cihazlarını. Ki fiyat bandına bakılınca gayet normal görünüyor. Hele bir de 5 bin 6 bin telefonların komedi pil ömürlerine bakınca BBK'nın neden önplanda olması gerektiğini açıklıyor bir kez daha.
fiyat 200 euro
64gb rom
4gb ram
13mp arka
16mp ön kamera
çift sim kart (ikisi de yüksek hızda internet bağlantısı sunuyor)
4g
ekstra hafıza kartı (sim kartlar iptal olmuyor ikisi de aktif kalıyor)
720p ekran
3075 mah pil
önceki telefonum note 2 idi. uzun süre kullandım. bozulunca bunu aldım iyi ki almışım. özellikle gece çekimleri harika.
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