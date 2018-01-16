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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından Çin'de 2017 yılının en çok satan akıllı telefon modeli bell oldu. İlk 10'da Samsung, LG, HTC gibi firmalar yerine Çinli firmalar ağırlıkta.
1 yıl
5,4b
1
12
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu
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Üretimin ve nüfusun çok olduğu ülkelerden Çin’de 2017 yılına ilişkin akıllı telefon satış analizi yayınlandı. Counterpoint Research tarafından paylaşılan yapılan analize göre “en çok satanlar” listesi ülkemizdeki listeden bir hayli farklı.

2017 yılında en çok satılan 10 akıllı telefon listesinde Samsung, LG, HTC, Sony gibi teknoloji devleri bulunmuyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çin’de üretilen telefonlar tepeye oynamış. İlk 10’da Apple haricinde yabancı marka bulunmuyor.

Çin’de yüzde 3 satış yapıyla geçtiğimiz yılın en çok satılan telefonu OPPO R9s oldu. Ardından iPhone 7 Plus ve vivo X9 geliyor. Oppo ve vivo’nun ana şirketi BBK Electronis, ilk 10’da 5 adet telefon modeliyle yer almayı başardı.

Oppo’nun başarısında telefonun fiyatlarının büyük ilgisi var. Pek çok telefonunda fiyat/performans seviyesini korumayı başardı. Firma, telefonlarını en popüler fiyat dilimi olan 200$-450$ bandına konumlandırdı. Nispeten sınırlı sayıda model çıkarıp önemli ürünlerin tanıtımına büyük bütçe ayırdı.

Apple satışları daha da arttırmak için iPhone 8 ve iPhone X tanıtıldığında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus fiyatlarında yüzde 15’lik bir indirim uyguladı. Bu indirim sonrasında satışlar yükselişe geçti.

Oppo R9s özellikleri

  • 5.5 inç, AMOLED, 1080p ekran
  • Snapdragon 625, Adreno 506, 4 GB RAM
  • 16 MP,f/1.7, 1/2.8", 1.12 µm arka kamera
  • 16 MP f/2.0
  • Parmak izi okuyucu, 3010 mAh batarya

Oppo R9s fiyatı

Çin'de 2017 yılında en çok satılan telefon modeli Oppo R9s, 400 dolar fiyat etiketine sahip. 2016 Ekim ayında satışa sunulan Oppo R9s'in büyük ekranlı ve bir kademe daha iyi işlemcili versiyonu Oppo R9s Plus adıyla satılıyor.

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buraoca2 1 yıl en beğenilen
Birde Oppo R9s'in Çindeki fiyatını dolar cinsinden habere ekleseydiniz; en azından Haber mantıklı olurdu. F/P cihazları diyorsunuz; Cihazların fiyat aralığını veriyorsunuz ama R9s'in fiyatı hakkında bilgi vermiyorsunuz.
Birde Oppo R9s'in Çindeki fiyatını dolar cinsinden habere ekleseydiniz; en azından Haber mantıklı olurdu. F/P cihazları diyorsunuz; Cihazların fiyat aralığını v...
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Grkwnxs 1 yıl
Snapdragon 625 li cihaz için 400 dolar fazla değil mi? Çin de o paraya s835 li telefon alınır çok rahat
1 Yanıt Yanıtla +7
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bypangea 1 yıl javaprof
Dünyayı Türkiye' den ibaret sanıyor arkadaş. Biz normal bir toplum olsak iPhone X'e 6000 lira vermezdik.
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High Sierra 1 yıl
Şaşırtmadı. Umarım tez vakit mobil piyasanın üçüncülüğüne kadar yükselir de rakiplerine ecel teri döktürür bu BBK.
Apple'dan Huawei'den daha çok hak ediyor iyi bir sıralamayı. İşlemci hariç herhangi bir konuda kısmıyor cihazlarını. Ki fiyat bandına bakılınca gayet normal görünüyor. Hele bir de 5 bin 6 bin telefonların komedi pil ömürlerine bakınca BBK'nın neden önplanda olması gerektiğini açıklıyor bir kez daha.
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Elsa 1 yıl High Sierra
OnePlus'ın ortaya çıkmasına rağmen veri toplama işine devam etmesi, tonla güvenlik açığı bilerek bırakılmış olmasından dolayı BBK'ya OnePlus 3T kullancisi olarak sempati besleyemiyorum. Oreo diye Yayınladıkları güncelleme Oreo görünümlü nougat çıktı örneğin.
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Astforum 1 yıl
Orası Çin, burası Türkiye...
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12 Angry Men 1 yıl
Bu ne saçma haberdir ya. Oppo ucuz oldugu ıcın daha cok satılmış, gayet normal bir durum.
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wustti 1 yıl
oppo f1s kullanıyorum çok memnunum.

fiyat 200 euro

64gb rom
4gb ram

13mp arka
16mp ön kamera

çift sim kart (ikisi de yüksek hızda internet bağlantısı sunuyor)

4g

ekstra hafıza kartı (sim kartlar iptal olmuyor ikisi de aktif kalıyor)

720p ekran

3075 mah pil

önceki telefonum note 2 idi. uzun süre kullandım. bozulunca bunu aldım iyi ki almışım. özellikle gece çekimleri harika.

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javaprof 1 yıl
bu oppo çinde bu kadar satış yapıyor buralarda hiç oppo alayım diyen yok xiomi çinde az sattığı halde dünyada bir sürü fanı var anlamış değilim.huawei de dünyanın en çok cihaz satan 3. firması ama onunda ilk üçte ürünü yok garip.
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bypangea 1 yıl javaprof
Dünyayı Türkiye' den ibaret sanıyor arkadaş. Biz normal bir toplum olsak iPhone X'e 6000 lira vermezdik.
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Grkwnxs 1 yıl
Snapdragon 625 li cihaz için 400 dolar fazla değil mi? Çin de o paraya s835 li telefon alınır çok rahat
1 Yanıt Yanıtla +7
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Elsa 1 yıl Grkwnxs
Olay o değil Çinliler için, arayüz, güncelleme desteği , satış sonrası hizmet ve bir sürü fiziksel mağazası var. İkinci eli de iyi
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Guest-F8946C419 1 yıl
iPhone pahalı olunca ucuz alternatifli “iPhone!” A yönelmişler ;)
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buraoca2 1 yıl en beğenilen
Birde Oppo R9s'in Çindeki fiyatını dolar cinsinden habere ekleseydiniz; en azından Haber mantıklı olurdu. F/P cihazları diyorsunuz; Cihazların fiyat aralığını veriyorsunuz ama R9s'in fiyatı hakkında bilgi vermiyorsunuz.
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