Anket: DonanımHaber takipçileri yılın en iyi "fiyat limitsiz" akıllı telefonunu seçiyor

2017 yılı akıllı telefon piyasası için "çerçevesiz ekran" akımını beraberinde getirdi. Birçok üretici alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp bu akıma uyum sağlamaya çalıştı. Bununla yetinmeyen üreticiler, cihazlarında çift arka kameraya yer vererek mobil fotoğrafçılığa başka bir boyut kazandırdı. Özellikle iPhone X'da kullanılan TrueDepth kamera teknolojisiyle birlikte hem ön kamera deneyimi hemde güvenlik kısmı farklı bir boyuta büründü.

DonanımHaber ekibi olarak yıl boyu en iyi akıllı telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık. Birçok lansmana bizzat katılarak tüm teknolojileri en hızlı ve iyi şekilde gerek haberlerimizde gerekse video incelemelerinde sizlere aktardık. Şimdi bu cihazlardan en iyisine hep birlikte karar verme zamanı. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı telefonuna siz karar verin.

iPhone X

iPhone 8/8 Plus

LG V30

Samsung Galaxy S8+

Sony Xperia XZ1

OnePlus 5T

Huawei Mate 10 Pro

Aşağıdaki tablolardan listemize konuk olan telefonların teknik detaylarına göz atabilirsiniz.

Android İşletim Sistemine Sahip Akıllı Telefonlar

Yılın en iyi "fiyat limitsiz" telefonu hangisi? iPhone X iPhone 8/8 Plus Samsung Galaxy Note 8 LG V30 Samsung Galaxy S8+ Sony Xperia XZ1 OnePlus 5T Huawei Mate 10 Pro Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 29979 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi "fiyat limitsiz" telefonu hangisi? iPhone X iPhone 8/8 Plus Samsung Galaxy Note 8 LG V30 Samsung Galaxy S8+ Sony Xperia XZ1 OnePlus 5T Huawei Mate 10 Pro Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Anket Sonlandı 29979 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi "fiyat limitsiz" telefonu hangisi? 30% iPhone X 9013 oy 11% iPhone 8/8 Plus 3219 oy 19% Samsung Galaxy Note 8 5548 oy 3% LG V30 1043 oy 5% Samsung Galaxy S8+ 1493 oy 3% Sony Xperia XZ1 986 oy 6% OnePlus 5T 1824 oy 19% Huawei Mate 10 Pro 5737 oy 4% Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) 1116 oy 29979 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön