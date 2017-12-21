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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anket: DonanımHaber takipçileri yılın en iyi "fiyat limitsiz" akıllı telefonunu seçiyor

DonanımHaber yılın en iyi ürünlerini seçiyor. Fiyat limiti olmaksızın 2017 yılının en iyi akıllı telefonlarını sizler için listeledik. Şimdi gelin yılın en iyi telefonuna hep birlikte karar verelim.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
13,3b
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114
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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2017 yılı akıllı telefon piyasası için "çerçevesiz ekran" akımını beraberinde getirdi. Birçok üretici alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp bu akıma uyum sağlamaya çalıştı. Bununla yetinmeyen üreticiler, cihazlarında çift arka kameraya yer vererek mobil fotoğrafçılığa başka bir boyut kazandırdı. Özellikle iPhone X'da kullanılan TrueDepth kamera teknolojisiyle birlikte hem ön kamera deneyimi hemde güvenlik kısmı farklı bir boyuta büründü.
DonanımHaber ekibi olarak yıl boyu en iyi akıllı telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık. Birçok lansmana bizzat katılarak tüm teknolojileri en hızlı ve iyi şekilde gerek haberlerimizde gerekse video incelemelerinde sizlere aktardık.  Şimdi bu cihazlardan en iyisine hep birlikte karar verme zamanı. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı telefonuna siz karar verin.

iPhone X

iPhone 8/8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Anket: DonanımHaber takipçileri yılın en iyi
 

LG V30

Anket: DonanımHaber takipçileri yılın en iyi
 

Samsung Galaxy S8+

Anket: DonanımHaber takipçileri yılın en iyi
 

Sony Xperia XZ1

OnePlus 5T

Huawei Mate 10 Pro

 Aşağıdaki tablolardan listemize konuk olan telefonların teknik detaylarına göz atabilirsiniz.

Android İşletim Sistemine Sahip Akıllı Telefonlar

iOS İşletim Sistemine Sahip Akıllı Telefonlar

Yılın en iyi "fiyat limitsiz" telefonu hangisi? Oy Ver 29979 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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strathmorea 1 yıl en beğenilen
Merhaba
Geçen gün bu liste yayınlandığında Mate 10 pro en öndeydi ve İphone x en sonda yer alıyordu. Ve bir anda haber yayından kaldırıldı. Hatta Htc U11 neden listede yok diye bir yorum yazmıştım. Şimdi tam 1 dakika önce bu haber tekrar yayına girdi ve İphone x en önde, Mate 10 pro ise %15 ile gerilerde. Bu nasıl oluyor. 1 dakika önce yayına giren ve önceki gün kalan kısımdan devam etmesi gereken haberde bu değişiklik 1 dakikada nasıl oluyor.!?
Not: Böyle bir listede Mi6 ve Htc U11'nin olmaması inanılır gibi değil. Özellikle Mi6 (tamam resmi olarak ülkemizde satılmıyor ama)burada belkide en önde yer alacak orası kesin.
MerhabaGeçen gün bu liste yayınlandığında Mate 10 pro en öndeydi ve İphone x en sonda yer alıyordu. Ve bir anda haber yayından kaldırıldı. Hatta Htc U11 nede...
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5 Yanıt Yanıtla +214
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Şehmistan 1 yıl
Note 8 demeyen telefondan anlamıyordur.
4 Yanıt Yanıtla +70
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qooqie 1 yıl
Iphone X ve note 8 şarj etme karşılaştırması
0 dan 100 e şarj edilince note 8 %100 seviyesine ulaştığında iphone x sadece %60 civarlarında kalıyor
-
Iphone x /note 8 ekran çözünürlüğü karşılaştırması
Iphone x = 1125x2436, inch başına düşen piksel sayısı '458'
Note 8= 1440x2960, inch başına düşen piksel sayısı '521'
-
Iphone x /Note 8 batarya süresi karşılaştırması
Iphone x 12 saat video oynatma imkanı sunuyor
Note 8 15 saat video oynatma imkanı sunuyor
-
Note 8 in sd kart, kulaklık girişi, gorilla glass 5 e sahip olması ve çift sim olması iphone x i geride bırakıyor. İphone x'in, note 8 le karşılaştırılması bile hata
Iphone X ve note 8 şarj etme karşılaştırması0 dan 100 e şarj edilince note 8 %100 seviyesine ulaştığında iphone x sadece %60 civarlarında kalıyor-
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1 Yanıt Yanıtla +53
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DH Misafiri 1 yıl
Çözemediğim birşey var benim bu üst düzey telefonlar birbiri arasında çokda fark yok hayatınızı etkilemez bu farklar cebinize yazık öyle bir muhabbet yapıonuz ki sanki telefonda devrim oldu adamlar sıraya dizmiş android 15.00 ları 24ram leri 20bin mahları size vermiyorlar gıdım gıdım hersene yeni özellik ekleyip iki katına satmak varken adamları eleştiriyorsunuz keşke şuda olsaydı buda olsaydı kamerası iyi çekio bunun şarjı az bunun ekranı HD bunun arayüzü hatalı falan gibi saçma muhabbetler milyar dolarlık şirket senden safmı Üretemiolar mı sanıyorsunuz. Sen o lafı demen için öyle tam yapmıyorlar Bence bu telefonların hepsi çok güzel ama benim sony xz telefonum yanında hepsi gereksiz para telefonum bozulmazsa 4-5 sene sonra değiştiririm.
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mrts61 1 yıl
huwaieyle one arasında kaldım
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Cowinenge 1 yıl
Note 8 diye oy vermeyen çok net telefondan anlamıyordur ya da hayatında hiç note kullanmamıştır
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mebust 1 yıl
youtu.be/...
İphonedo note 8 incelemesi. Bu adam en büyük Türk apple fanı.
İzleyin sadece
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xcrrwwrx 1 yıl
Tabiki Mate 10 pro bunu sadece ben demiyorum Forbes dergisi diyor..
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shockwave error 1 yıl
Mate 10 tartismasiz ama 2017 nin 4. Ceyreginde cikan ile ilk ceyreginde cikan yan yana olmaz
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Texassm0ke 1 yıl
note 8 in olduğu listeye iphone bile konulmaz.
benim tercihim lg v30 olur orası ayrı
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MMistanbul 1 yıl
Fiyat limitsiz ibaresi neyi anlatıyor? En iyi telefonu seçiyoruz demeniz yetmiyor mu? Nedir yani bu iphone sevgisi, deve diken ilişkisi mi?
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©hosen 1 yıl
bir ülkedeki tüm seçimle mi şaibeli olur
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piyalida 1 yıl
Benim icin huawei mate 10 pro dur.
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