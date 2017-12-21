Anket: DonanımHaber takipçileri yılın en iyi "fiyat limitsiz" akıllı telefonunu seçiyor

Teknoloji Editörü
2017 yılı akıllı telefon piyasası için "çerçevesiz ekran" akımını beraberinde getirdi. Birçok üretici alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp bu akıma uyum sağlamaya çalıştı. Bununla yetinmeyen üreticiler, cihazlarında çift arka kameraya yer vererek mobil fotoğrafçılığa başka bir boyut kazandırdı. Özellikle iPhone X'da kullanılan TrueDepth kamera teknolojisiyle birlikte hem ön kamera deneyimi hemde güvenlik kısmı farklı bir boyuta büründü.
DonanımHaber ekibi olarak yıl boyu en iyi akıllı telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık. Birçok lansmana bizzat katılarak tüm teknolojileri en hızlı ve iyi şekilde gerek haberlerimizde gerekse video incelemelerinde sizlere aktardık. Şimdi bu cihazlardan en iyisine hep birlikte karar verme zamanı. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı telefonuna siz karar verin.
iPhone X
iPhone 8/8 Plus
Samsung Galaxy Note 8
LG V30
Samsung Galaxy S8+
Sony Xperia XZ1
OnePlus 5T
Huawei Mate 10 Pro
Aşağıdaki tablolardan listemize konuk olan telefonların teknik detaylarına göz atabilirsiniz.
Android İşletim Sistemine Sahip Akıllı Telefonlar
iOS İşletim Sistemine Sahip Akıllı Telefonlar
Yılın en iyi "fiyat limitsiz" telefonu hangisi? Oy Ver 29979 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Geçen gün bu liste yayınlandığında Mate 10 pro en öndeydi ve İphone x en sonda yer alıyordu. Ve bir anda haber yayından kaldırıldı. Hatta Htc U11 neden listede yok diye bir yorum yazmıştım. Şimdi tam 1 dakika önce bu haber tekrar yayına girdi ve İphone x en önde, Mate 10 pro ise %15 ile gerilerde. Bu nasıl oluyor. 1 dakika önce yayına giren ve önceki gün kalan kısımdan devam etmesi gereken haberde bu değişiklik 1 dakikada nasıl oluyor.!?
Not: Böyle bir listede Mi6 ve Htc U11'nin olmaması inanılır gibi değil. Özellikle Mi6 (tamam resmi olarak ülkemizde satılmıyor ama)burada belkide en önde yer alacak orası kesin.
0 dan 100 e şarj edilince note 8 %100 seviyesine ulaştığında iphone x sadece %60 civarlarında kalıyor
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Iphone x /note 8 ekran çözünürlüğü karşılaştırması
Iphone x = 1125x2436, inch başına düşen piksel sayısı '458'
Note 8= 1440x2960, inch başına düşen piksel sayısı '521'
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Iphone x /Note 8 batarya süresi karşılaştırması
Iphone x 12 saat video oynatma imkanı sunuyor
Note 8 15 saat video oynatma imkanı sunuyor
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Note 8 in sd kart, kulaklık girişi, gorilla glass 5 e sahip olması ve çift sim olması iphone x i geride bırakıyor. İphone x'in, note 8 le karşılaştırılması bile hata