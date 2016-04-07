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Opportunity gözlem aracı "toz şeytanı" görüntüledi

İkizi Spirit ile birlikte 8 Temmuz 2003'de fırlatılan Opportunity Kızıl Gezegen'i keşfetmeye devam ediyor. Kendisi için belirlenen görev süresinin oldukça üzerine çıkan araç "toz şeytanı" görüntüledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz Ocak ayında Mars'taki 12.yılını dolduran Opportunity gözlem aracı Kızıl Gezegen'de bir "toz şeytanı" görüntüledi. 2004 yılından bu yana Mars'ı keşfeden keşif aracı yukarıdaki muhteşem fotoğrafı 31 Mart 2016 günü yakalamıştı.

Bir süredir Maraton Vadisi'nde çalışmalarına devam eden Opportunity bu fotoğrafı görüntülediği sırada Knusten Ridge isimli bir tepeye tırmanmaya çalışıyordu. Tırmanışı sırasında tam 32 derecelik bir eğime ulaşan araç bu alanda da bir ilki başardı. NASA'nın kendi internet sitesi üzerinden yayımladığı fotoğrafta aracın tekerlek izleri dahi görülebiliyor.

Dalaz veya toz şeytanı olarak isimlendirilen küçük hortumlar tıpkı Dünya'da olduğu gibi yükselen ve dönen sıcak havadan dolayı oluşuyor. Yeterince hızlı dönmeye başlayan hava yüzeyden küçük kum taneleri topluyor ve sonucunda toz şeytanları oluşmuş oluyor. NASA'nın diğer gözlem aracı Spirit daha önceleri toz şeytanı görüntülemeyi başarmış olsa da Opportunity için bu bir ilk oldu.

Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu elinde bulunduran araç kendisi için belirlenen görev süresinin de oldukça üzerine çıktı. Aslen 90 günlük bir görev için Mars'a gönderilen araç görev süresini neredeyse 12 yıl uzattı. Opportunity ikizi Spirit ile beraber 8 Temmuz 2003 yılında fırlatılmıştı.
Fotoğrafın tam boyutu için buraya tıklayabilirsiniz. 

http://www.nasa.gov/feature/jpl/opportunitys-devilish-view-from-on-high Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koçari 3 yıl
NASA bizimle boy olcusemez. Biz marsa gidip o seytani bile taslicaz
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teramit 3 yıl
şeytanın kralı memleketin başında marsa gitmeye gerek yok :)
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H34RTL3SS 3 yıl
crossmatch
Bu şeytandan kaçış yok.

şeytan çıkarma kursları başlamış 300 dolar
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BiilimAdamı 3 yıl
bu fotoları artık renkli aktarsalar daha iyi olacak hep gri hep gri insan renklerini merak ediyor.
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arel.gr 3 yıl
çöl ortamında bır siklon
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crossmatch 3 yıl
Bu şeytandan kaçış yok.
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