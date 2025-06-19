SpaceX'in Starship roketi test öncesinde patladı: İşte patlama anı

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Tam Boyutta Gör SpaceX'in Starship roketinin onuncu uçuşu için yapılan testler sırasında, roketin üst kademesi fırlatma rampasında patladı. Çarşamba günü Türkiye saatiyle sabah 07.00 civarında gerçekleşen patlama Starship'in onuncu fırlatılışını geciktirecek.

Statik ateşleme testinden kısa süre önce gerçekleşti

Patlama, Güney Teksas'taki Massey's Testing Center'da Ship 36 için yapılması planlanan statik ateşleme testi başlamadan kısa süre önce meydana geldi. Rutin testin ardından, SpaceX üst kademeyi Super Heavy iticisine bağlayacaktı. Bir araya getirilen Starship fırlatma aracı, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olma özelliğini taşıyor.

Statik ateşleme testleri sırasında roket yere sabitlenir ve motorları ateşlenir. Bu testler genellikle uçuş testlerinin öncesinde yapılır. Patlama, Ship 36’nın yakıt yükleme sürecinin başlamasından yaklaşık 30 dakika sonra gerçekleşti.

Can kaybı olmadı

SpaceX, olaydan kısa süre sonra yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını ve çevrede herhangi bir mülkün zarar görmediğini belirtti. Ancak kuvvetli patlama sonrası oluşan yangının iki saat boyunca sürdüğü belirtildi.

Fırlatma alanı aşırı kuvvetlere dayanacak şekilde inşa edilmiş olsa da, SpaceX’in Starship programı bu tür olaylardan uzun vadede etkilenecek gibi görünüyor. Şirketin test için hazır başka üst kademe araçları mevcut ve kısa sürede Ship 37 üzerindeki çalışmalara başlanacak. Ancak şimdiye dek en güvenilir roket olarak kabul edilen Falcon 9’u geliştiren şirketin üzerinde baskı artıyor.

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NASA’nın Artemis 3 görevi, insanları 1972’deki Apollo 17’den sonra ilk kez Ay’a göndermeyi hedefliyor ve bu görev, SpaceX’in geliştirdiği Starship Human Landing System'e (HLS) bağlı. Bu görev, HLS geliştirme sürecindeki gecikmeler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle defalarca ertelendi. Şu anda 2027 yılına planlanmış durumda.

Patlamanın nedeni ve yol açtığı hasarın boyutu henüz bilinmiyor, ancak bu olay, Starship programında yaşanan patlamalar listesine bir yenisini daha ekledi. Bu yıl gerçekleşen yedinci, sekizinci ve dokuzuncu Starship uçuş testlerinin tümünde kalkış sonrası patlamalar gerçekleşti.

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SpaceX'in Starship roketi test öncesinde patladı

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