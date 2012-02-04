OptiBayHD ile dizüstülerde optik sürücüden sabit disk takma imkanı!

http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-laptop-upgrade-optical-bay,3102.html

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Katı halli sabit diskler ulaştıkları çılgın hızlara rağmen hala fiyat/kapasite oranı açısından bir çok kullanıcı için cazip ürünler değiller. SSD sürücüler her ne kadar sundukları hız ile dizüstü bilgisayar deneyimini değiştirseler de, kapasite sorunu hala bir çok kullanıcıyı tedirgin etmekte. Bu noktada kullanıcılar ya mekanik diskle yollarına devam ediyorlar ya da daha düşük kapasiteli SSD sürücüler alıp, harici disklere yöneliyorlar.Çoğu dizüstü bilgisayar sadece tek bir sabit disk yuvası içerdiğinden, kullanıcılar için dahili bir ikinci disk çoğu zaman alternatif olmaktan çıkıyordu. Ta ki OptiBayHD satışa sunulana kadar. Ürünün yaptığı şey aslında çok basit,optik sürücüye sahip dizüstü bilgisayalara bu arayüz üzerinden sabit disk takmak.Her dizüstü bilgisayarın optik sürücüsü aynı olmadığı için 13 farklı dış kutulamaya sahip OptiBayHD ‘nin içerisine herhangi bir ssd veya mekanik sabit disk takmak son derece kolay. İç yapısı bir harici disk kutusunu andıran ürüne sabit diski yerleştirip vidaladıktan sonra, içerisinde sabit disk bulunan modülü optik sürücü yuvasından takarak diski hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.Optik sürücülere olan ihtiyaç gün geçtikçe azalırken, bu çözüm bir çok kullanıcı tarafından SSD+HDD ikilisini kullanabilmek adına benimsenebileceğini söyleyebiliriz. 68$ satış etiketi bulunan ürünün fiyatının biraz fazla olduğunu da söylemeden geçmeyelim.