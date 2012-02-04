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OptiBayHD ile dizüstülerde optik sürücüden sabit disk takma imkanı!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,2b
2
23
Taşınabilir Bilgisayarlar
enderc
Haber Editörü
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Katı halli sabit diskler ulaştıkları çılgın hızlara rağmen hala fiyat/kapasite oranı açısından bir çok kullanıcı için cazip ürünler değiller. SSD sürücüler her ne kadar sundukları hız ile dizüstü bilgisayar deneyimini değiştirseler de, kapasite sorunu hala bir çok kullanıcıyı tedirgin etmekte. Bu noktada kullanıcılar ya mekanik diskle yollarına devam ediyorlar ya da daha düşük kapasiteli SSD sürücüler alıp, harici disklere yöneliyorlar.
Çoğu dizüstü bilgisayar sadece tek bir sabit disk yuvası içerdiğinden, kullanıcılar için dahili bir ikinci disk çoğu zaman alternatif olmaktan çıkıyordu. Ta ki OptiBayHD satışa sunulana kadar. Ürünün yaptığı şey aslında çok basit,optik sürücüye sahip dizüstü bilgisayalara bu arayüz üzerinden sabit disk takmak.
Her dizüstü bilgisayarın optik sürücüsü aynı olmadığı için 13 farklı dış kutulamaya sahip OptiBayHD ‘nin içerisine herhangi bir ssd veya mekanik sabit disk takmak son derece kolay. İç yapısı bir harici disk kutusunu andıran ürüne sabit diski yerleştirip vidaladıktan sonra, içerisinde sabit disk bulunan modülü optik sürücü yuvasından takarak diski hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Optik sürücülere olan ihtiyaç gün geçtikçe azalırken, bu çözüm bir çok kullanıcı tarafından SSD+HDD ikilisini kullanabilmek adına benimsenebileceğini söyleyebiliriz. 68$ satış etiketi bulunan ürünün fiyatının biraz fazla olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-laptop-upgrade-optical-bay,3102.html Yorum Yaz
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ETA 7 yıl en beğenilen
Haberdeki ürün yeni bir şey gibi sunulmuş. Bu ürünler uzun zamandır var piyasada hem marka hemde oem üreticiler tarafından bu tarz ürünler sunulmakta. Ben dahil forumdaki bir kaç arkadaş daha bu aparatları kullanıyor. Ebay de 15$ civarına bulunabilecek kadar da yaygın ve ucuzlar.. Herhangi bir devre eleamanı içermediğinden performans olarak bir farkları ve kayıpları yok. Sadece malzeme ve konnektör kalitesi ön plana çıkıyor.

genel olarak söylemek gerekirse 9.5 ve 12.7mm'lik iki versiyonu var bu aletlerin. Eğer ön paneli değişmeyenlerden alırsanız sadece uyumlu olduğu söylenen modelleri kullanabilirsiniz, ön paneli değişenleri alırsanız kendi optik sürücünüzün üzerindeki paneli söküp buna takarak notebook'unuzun kasasıyla bire bir uyumlu olarak kullanırsınız.. Aksi takdirde milimetrik farklar olabiliyor :)
Bir çırpıda aklıma gelenler bunlar...

İlave Not: Haberde görseli verilen push eject tarzı sürücüleri (Ejector deniliyor o mekanizmaya) Dell'in bir kaç modeli dışında hiç bir yerde görmedim. Kullanıdığımız dizüstülerin çoğunda ODD (Optical Disc Drive) bir vida yardımı ile sabitlenmiş oluyor. Bu vida bazı notebooklarda direk olarak dıştan erişilebilir olurken bazı notebooklarda garanti etiketleri ile mühürlenmiş alanın altında olabiliyor. Bu yüzden kendi dizüstü bilgisayarınızın durumunu araştırarak bu işe girişin... :)
Haberdeki ürün yeni bir şey gibi sunulmuş. Bu ürünler uzun zamandır var piyasada hem marka hemde oem üreticiler tarafından bu tarz ürünler sunulmakta. Ben dahi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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McGhoosT 7 yıl
iyi güzelde bunu ilk yapan bu firma değilki. akasa nstore mu öyle bi adı vardı
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Chembond 7 yıl
Demekki bu firma reklam için para vermiş, akasa vermemiş...
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DH Misafiri 7 yıl
Şu haberleri yazarken kelimeleri doğru düzgün yazın.Hiç olmazsa başlığı doğru yazın.Bir değil iki değil hep yapıyorsunuz.Bu haberleri düzenleyen kişi yok mu ??
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celalcaner2 7 yıl
peki dizüstünden çıkardığımız optik sürücüyü nasıl değerlendirebiliriz?
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TRustNo_one 7 yıl
akasanın aparatı asusun n53sn modeliyle uygunmu acaba kullanan arkadaşlar varmı ?
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syler23 7 yıl
bencede güzel bir aparat. ssd yanına yüksek kapasiteli mekanik disk takmak süper olmuş
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Imploser 7 yıl
Optik sürücünün içine direk 500 GB'lık disk atsak daha iyi olmaz mı, Black Ray mesela =)
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir teknoloji.. Demekki önceden yapılmış adamlar reklam olmadığından öncelikli yaptılar kendilerini.:)
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zymrdvn 7 yıl
"OptiBayHD ile dizüstülerde optik sürücüden sabit disk tamka imkanı! " işin ilginç tarafı hiç kimse başlığa dikkat etmemiş, hatalı yazım bulunmakta. "tamka imkanı nedir yaaa! :)) Sanırım takma imkanı olacaktı :))
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DH Misafiri 7 yıl
ebay.de/...
$10 ben aldim kullaniyorum ve memnunum
haaa cin mali ve cinden geliyor ayrica plastik kismi dandik gozukuyor ve cabuk kirilacak bir malzemeden taktiktan sonra oyle cok tak sok icin uygun degil.
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mrykt 7 yıl
10 dolara çinden aldım taa 1 yıl önce. Yeni bir şey gibi neden reklamı yapıldı ki bunun ?
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7Mhz 7 yıl
@ETA
Teşekkürler dostum. Biraz araştırayım bakalım benim bilgisayara uyumlu olanı varmı.
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deniz_sea 7 yıl
acbold
adnan96
deniztoyotahttp://www.eksenbilgisayar.com/store/ProductDetails.aspx?productid=90647 evet var şuan ülkemizdede satışta kdv dahil 62,30a hemde yarı fiyatına yani bunun...
kardeş senin bulduğun IDE HDD bu SSD
SSD desteği olan modeli de var aynı fiyata :)http://www.eksenbilgisayar.com/store/ProductDetails.aspx?productid=90648

ayrıntısını iyi oku lütfen hem ide hem sata destekliyor biraz dikkat sadece....
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acbold 7 yıl
adnan96
deniztoyotahttp://www.eksenbilgisayar.com/store/ProductDetails.aspx?productid=90647 evet var şuan ülkemizdede satışta kdv dahil 62,30a hemde yarı fiyatına yani bunun...
kardeş senin bulduğun IDE HDD bu SSD

SSD desteği olan modeli de var aynı fiyata :)
eksenbilgisayar.com/...
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