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Binance buluşmaları bu kez Ankara’da

Kripto para piyasasının en büyük borsası olarak kabul edilen Binance ülkemizde buluşmalar düzenlemeye devam ediyor. Binance buluşmaları bu kez başkent Ankara’da düzenlenecek.
16 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa’nın en çok kripto para kullanıcısına ev sahipliği yapan Türkiye’ye yabancı borsaların ilgisi de bir hayli fazla. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da bir organizasyon düzenleyen Binance borsası şimdi de Ankara’ya geliyor.

Bu kez Ankara

13 Temmuz tarihinde Söğütözü Koç Towers binasında yapılacak olan buluşmaya Binance Avrupa Başkanı Mariana Gospodinova katılıyor ve bu açıdan üst düzey bir buluşma olacağını söyleyebiliriz.

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Mariana Gospodinova buluşmada Blockchain teknolojisinin finans üzerindeki etkisi, Binance Jersey ve Binance'in mevcut blockchain ortamındaki rolü hakkında konuşacak. Ayrıca Binance Angel’ları ekosistemin nasıl çalıştığı, Binance Launchpad'e katılım ve Binance DEX'in nasıl kullanılacağı hakkında bir oturum da düzenleyecek.

Etkinliğin ardından katılımcıların Mariana Gospodinova ve diğer yetkililerle sohbet edebilecekleri bir yemek servisi de sunulacak. Etkinliğe biletler tükenmiş durumda.

 

https://www.eventbrite.com/e/binance-ankara-meetup-tickets-64702813858 Yorum Yaz
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