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Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor

6 yıldan fazla bir süredir Google ve Oracle arasında yaşanan patent ihlali davası, halen çözüme kavuşmuş değil. Oracle, on milyar dolara yakın zarara uğradığını iddia ediyor.
3 yıl
4,2b
1
19
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında Apple ve Samsung arasındaki patent ihlali kavgası daha çok gündeme gelirken, onun kadar eskilere dayanan bir patent ihlali davası daha mevcut. Oracle ve Google arasında yıllardır devam eden mücadele, yeni bir çizgiye taşındı.

Dava Konusu

Oracle, 37 adet Java API’sinin izni olmadan Android işletim sisteminde kullanıldığını iddia ederek 2010 yılında Google aleyhine dava açmıştı. 2012 yılında sona eren davada, Google’ın adil kullanım sınırları içerisinde kaldığına karar verilmiş ancak 2014 yılında Federal Mahkeme tarafından karar bozulmuştu. Google da soluğu Anayasa Mahkemesi’nde almıştı ancak yüksek mahkeme, davaya bakmayı reddetmişti. En sonunda dava tekrar bölge mahkemesine geri dönmüştü.

İddia Edilen Tazminatlar

9 Mayıs tarihinde görülecek olan duruşmada, Oracle 9.3 milyar dolarlık tazminat talep ediyor. Oracle, eğer Android işletim sistemi olmasaydı üreticilerden 475 milyon dolar kazanacağını düşünüyor. Ayrıca Google’ın Android işletim sisteminden bugüne kadar yaklaşık olarak 31 milyar dolar kar elde ettiğini hesaplayan Oracle, bu kısımdan da 8.8 milyar dolar zarara uğradığını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat"

Google’ın kendi uzmanlarına yaptırdığı hesap sonunda ise, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir zarar oluştuğunu düşünüyor. Firma, sadece ihlal konusu patentlerden doğan karın davaya dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. 27 Nisan tarihinde, duruşma öncesi bir ön duruşma yapılacak. Asıl duruşmaya ise Eric Schmidt ve Larry Ellison gibi dev isimler katılacak. 

 

http://www.pcworld.com/article/3048818/oracle-seeks-93-billion-for-googles-use-of-java-in-android.html Yorum Yaz
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
Sun'ı satın al. Daha sonra Java'yı senden daha iyi işler için kullanan adamlara dava aç.. Oturduğun yerden para kazan...
Oracle aç gözlü bir firma... Yaptığı iyi işler var ama onlarında çoğu SUN'dan kalma...
Düşünün şuan açık kaynak geliştirilen SUN'dan kalma ZFS, oracle'ın kendi geliştirdiği ZFS'den daha iyi...
Sun'ı satın al. Daha sonra Java'yı senden daha iyi işler için kullanan adamlara dava aç.. Oturduğun yerden para kazan...Oracle aç gözlü bir firma... Yapt...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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GreyParrot 3 yıl Morphinz
Morphinz

Sun'ı satın al. Daha sonra Java'yı senden daha iyi işler için kullanan adalara dava aç.. Oturduğun yerden para kazan...
Oracle aç gözlü bir firma... Yaptığı iyi işler var ama onlarında çoğu SUN'dan kalma...
Düşünün şuan açık kaynak geliştirilen SUN'dan kalma ZFS, oracle'ın kendi geliştirdiği ZFS'den daha iyi...

tamamda hayır kurumumu ki oracle bakın bizden daha işlerde kullanıyorlar en iyisi biz bunlara dokunmayalım desin, google adamların yazılımı sırtından milyar dolarlık vurgun yaparken iyide teknoloji sahibinin hak talep etmesi mi kötü her ne şekilde olursa artık onlara ait değil mi o zaman hak talep etmeleri çok doğal google'ın en azından lisans bedeli ödemesi lazım.
MorphinzSun'ı satın al. Daha sonra Java'yı senden daha iyi işler için kullanan adalara dava aç.. Oturduğun yerden para kazan...Ora...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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GenkaNuank 3 yıl
Hic bir is yapmayan oraclenin sacmaliklari
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mehmtl 3 yıl
Artık nasıl bir karlılık yapısı varsa bu zarara rağmen ayaktalar
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DH Misafiri 3 yıl
Oracle'in dedigi senin arabanda benim kapi kollarim var, ettigin karin dortte biri de benim olmali. Benim kapi kollarim olmazsa senin araban da olmaz. Tabii canim oldu, arabayi olusturan diger 3500 parcanin hic bir onemi yok zaten.
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St Batuhan 3 yıl
GreyParrot
Morphinz Sunı satın al. Daha sonra Javayı senden daha iyi işler için kullanan adalara dava aç.. Oturduğun yerden para kazan... Oracle aç gözlü bir firma... Yaptığı iyi işler var ama onlarında çoğu SUNdan kalma... Düşünün şuan açık kaynak geliştirilen SUNdan kalma ZFS, oracleın kendi geliştirdiği ZFSden daha iyi...
tamamda hayır kurumumu ki oracle bakın bizden daha işlerde kullanıyorlar en iyisi biz bunlara dokunmayalım desin, google adamların yazılımı sırtından milyar dolarlık vurgun yaparken iyide teknoloji sahibinin hak talep etmesi mi kötü her ne şekilde olursa artık onlara ait değil mi o zaman hak talep etmeleri çok doğal googleın en azından lisans bedeli ödemesi lazım.

Peki güzel diyorsun da Google zaten ödeme için 100m diyor. Ayrıca normalde ücretsiz olarak geliştirilen ama sonrasında bir firmanın altına giren olay için de zaten bu kadar bir miktar ödemesi gayet makul. 10 Milyar istemek de nedir? Bir de 8.8Milyar zarara uğradık diyor. Alakası olmayan bir şey gibi gelmiyor mu zarara uğramaları?
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OverClocK1ng 3 yıl
Türkiye Vestelleniyooooor , Oracle Apple'laşıyoooor...
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KediTartaklayanBodyciFare 3 yıl
ORACLE bi ara da Google'dan vaktin kalırsa Java FX'e el at.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Google'ın yerinde olsam satın alırdım oracle'yi
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GetSomeRest 3 yıl
Oracle işe yarayan bir firma olsa google çoktan satın alırdı zaten
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
Sun'ı satın al. Daha sonra Java'yı senden daha iyi işler için kullanan adamlara dava aç.. Oturduğun yerden para kazan...
Oracle aç gözlü bir firma... Yaptığı iyi işler var ama onlarında çoğu SUN'dan kalma...
Düşünün şuan açık kaynak geliştirilen SUN'dan kalma ZFS, oracle'ın kendi geliştirdiği ZFS'den daha iyi...
2 Yanıt Yanıtla +18
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GreyParrot 3 yıl Morphinz
Morphinz

Sun'ı satın al. Daha sonra Java'yı senden daha iyi işler için kullanan adalara dava aç.. Oturduğun yerden para kazan...
Oracle aç gözlü bir firma... Yaptığı iyi işler var ama onlarında çoğu SUN'dan kalma...
Düşünün şuan açık kaynak geliştirilen SUN'dan kalma ZFS, oracle'ın kendi geliştirdiği ZFS'den daha iyi...

tamamda hayır kurumumu ki oracle bakın bizden daha işlerde kullanıyorlar en iyisi biz bunlara dokunmayalım desin, google adamların yazılımı sırtından milyar dolarlık vurgun yaparken iyide teknoloji sahibinin hak talep etmesi mi kötü her ne şekilde olursa artık onlara ait değil mi o zaman hak talep etmeleri çok doğal google'ın en azından lisans bedeli ödemesi lazım.
1 Yanıt Yanıtla +8
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umut_baris 3 yıl Morphinz
Morphinz

Sun'ı satın al. Daha sonra Java'yı senden daha iyi işler için kullanan adamlara dava aç.. Oturduğun yerden para kazan...
Oracle aç gözlü bir firma... Yaptığı iyi işler var ama onlarında çoğu SUN'dan kalma...
Düşünün şuan açık kaynak geliştirilen SUN'dan kalma ZFS, oracle'ın kendi geliştirdiği ZFS'den daha iyi...

Bir de şöyle düşün,

Ben Android'i aldım TV'ye özelleştirdim (Android TV yazılımının dışında) ve bundan milyonlarca dolar gelir elde ettim ve dedim ki Google'a sen beceremediysen ben ne yapayım?

Sence böyle birşey etiğe sığar mı?

Java onun malıysa, kullananları da haraca bağlama hakkına sahiptir arkadaşım.

Javayı yazanlar nasıl emek harcadıysa, sen de emek harca alternatifi yarat? Karşı devrimin alasını yap.

Bugün kimsenin cesareti var mı buna ömrünü feda etmeye? Yok.

E cebinden beş kuruş fazla çıkınca Google batacak mı? Kesinlikle hayır.

Versin parayı Oracle'a, Oracle'da ar-ge bütçesine kullansın bu parayı?

Yönetim kurulu neden karından kıssın o para vermiyor diye? Hangi şirkette bu görülmüş?
1 Yanıt Yanıtla
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Powerofdreams 3 yıl
Hani bir arkadaşın sana piyango bileti alırda, piyango sana çıkarsa arkadaşın yarısını ister ya ben ona benzetiyorum bu işi :D
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GenkaNuank 3 yıl
Hic bir is yapmayan oraclenin sacmaliklari
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