Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor

Teknoloji dünyasında Apple ve Samsung arasındaki patent ihlali kavgası daha çok gündeme gelirken, onun kadar eskilere dayanan bir patent ihlali davası daha mevcut. Oracle ve Google arasında yıllardır devam eden mücadele, yeni bir çizgiye taşındı.

Dava Konusu

Oracle, 37 adet Java API’sinin izni olmadan Android işletim sisteminde kullanıldığını iddia ederek 2010 yılında Google aleyhine dava açmıştı. 2012 yılında sona eren davada, Google’ın adil kullanım sınırları içerisinde kaldığına karar verilmiş ancak 2014 yılında Federal Mahkeme tarafından karar bozulmuştu. Google da soluğu Anayasa Mahkemesi’nde almıştı ancak yüksek mahkeme, davaya bakmayı reddetmişti. En sonunda dava tekrar bölge mahkemesine geri dönmüştü.

İddia Edilen Tazminatlar

9 Mayıs tarihinde görülecek olan duruşmada, Oracle 9.3 milyar dolarlık tazminat talep ediyor. Oracle, eğer Android işletim sistemi olmasaydı üreticilerden 475 milyon dolar kazanacağını düşünüyor. Ayrıca Google’ın Android işletim sisteminden bugüne kadar yaklaşık olarak 31 milyar dolar kar elde ettiğini hesaplayan Oracle, bu kısımdan da 8.8 milyar dolar zarara uğradığını ifade ediyor.

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Google’ın kendi uzmanlarına yaptırdığı hesap sonunda ise, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir zarar oluştuğunu düşünüyor. Firma, sadece ihlal konusu patentlerden doğan karın davaya dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. 27 Nisan tarihinde, duruşma öncesi bir ön duruşma yapılacak. Asıl duruşmaya ise Eric Schmidt ve Larry Ellison gibi dev isimler katılacak.