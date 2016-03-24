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Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat

Açık kaynak yazılım sektörünün başarılı firmalarından Red Hat, sunucu pazarında dev isimleri zorlayacak büyüme yaşıyor. Firma geçen yılı 2 milyar dolar gelir ile kapattı.
3 yıl
8,8b
1
21
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde açık kaynak yazılımlar ücretsiz sunulması ile bilinir. Örneğin uzun yıllar ücretli Windows işletim sistemlerine nazaran, farklı Linux dağıtımları ücretsiz olarak sunuldu ve ilgi gördü. Ücretsiz sunulmasına karşın, açık kaynak yazılımlardan büyük gelirler elde eden firmalar da mevcut. Red Hat bunlardan birisi.

Red Hat Hikayesi 

1993 yılında kurulan Red Hat, açık kaynaklı ve Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketlerinin en büyüklerinden biri olarak kabul ediliyor. Geliştirdiği Red Hat Linux, dünya çapındaki sunucuların bir çoğunda tercih ediliyor. Bu da, şirketi milyarderler listesine sokmaya yetti.

Uber veya Lyft gibi pek çok girişim, aldıkları devasa yatırımlar sonucunda kısa sürede dolar milyarderi firmalar arasındaki yerini aldı. Red Hat ise, 20 yıldan fazla bir süredir hizmet satışı ile gelir elde ediyor. Bu bakımdan, kazandığı başarı dikkat çekici. 

Firma tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılı toplam gelirlerin 2 milyar doları geçtiği ifade edildi. Red Hat böylece, multi dolar milyarderi olan ilk açık kaynak yazılım firması oldu. 4 yıl önce firma ilk kez 1 milyar dolar sınırını geçen açık kaynak firma ünvanını da almıştı. Yani başarı tesadüf değil.


Ayrıca Bkz. "Kendisi küçük performansı büyük: iPhone SE"

Dünya çapında, Red Hat firmasının bulut tabanlı altyapı ve açık kaynak teknolojilerini tercih eden firmaların sayısı hızla artıyor. Firmanın bu yıl 2.4 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. 


http://www.tweaktown.com/news/51234/red-hat-now-first-multi-billion-dollar-open-source-company/index.html Yorum Yaz
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symbiat 3 yıl en beğenilen
Arkadaşlar güzel şeyler yazmış benimde tuzum olsun;
Özetle: Redhat firması Linux çekirdeğine en fazla kod eklemesi yapan firmadır. Ekledikleri kod linux main line kernel'a eklenir ve açıktır(okuyabilir kullanabilirsiniz). Fedora, Redhat tarafından geliştirilir, hedefinde yazılım geliştirme işi ile uğraşan insanlar, universiteler, vakıflar, kısaca masaüstü ortamı vardır (netbook laptop vs) Ücretsizce kurup kullanabilir ve güncelleyebilirsiniz.
RHEL ise Red Hat Enterprise Linux, ücretsizce kurabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak güncelleme alamaz yada Red Hat firmasından destek alamazsınız. Red Hat işletim sistemi satmaz, abonelik satar. Firmanızda 100 red hat enterprise linux kurulu ama 10 tanesinde abonelik var diğerlerinde yok ise, red hat size yine destek vermez, sistemlerinizin tamamının aboneliği olması gerekir. Abonelik olmadan güncellemede alamazsınız, sistemlerinize redhat reposundan paketde kuramazsınız. Parası olan şirketler, destek satın alabilmek için Red Hat Linux Enterprise tercih ederler, ve üzerinde mission ciritical uygulamalar (oracle, jboss, sap vb ) koştururlar.
Kaya gibi sağlamdır, ve çok uzun destek süresi içerir. Uygulama ve donanım desteği anlamında (Enterprise uygulamaları vs donanımları kast ediyorum) en fazla destek yine RHEL için vardır. İdeal kulllanım alanı sunuculardır. Red Hat firmasının burda sayamadığım daha bir çok ürünü vardır. Redhat aynı zamanda sınavlar ve eğitimler yolu ile sertifikasyonda yapar, sınavlar test yerine lab ortamında uygulamalı yapılır. Gerek ülkemizde gerek yurt dışında çok kabul gören sertifikaları olduğunuda belirtmek isterim. RHCSA RHCSE vb.
Cloud çözümlerinde firmanın lider olduğunuda belirtmek isterim. Centos linux, paket ve yazılım olarak RHEL'in birebir aynısıdır, ve Red hat tarafından desteklenir, kısacası rhel neyse centos O'dur, tek farkla; ücretsizdir, kurabilir güncelleyebilirsiniz. Ancak destek satın alamaz, gönüllülerden forum vs şekilde yardım alabilirsiniz.
Universiteler gibi kar amacı gütmeyen (gütmemesi gereken) kurumlarda Debian ve centos linux tercih edilir. Debian stable kanalı, stabilite anlamında RHEL ile aynı seviyededir, ancak arkasında kar amacı güden bir firma olmadığından kurumsal şirketlerde yer fazla bulmaz. Para ile destek satın alabileceğiniz bir şirket yoktur çübkü. Linux dünyasındaki en fazla yazılımın (paketin) debian için bulunduğunu, bir çok farklı dağıtımın debian'ı temel aldığınıda belirtmek isterim.( ubuntu mint pardus backtrack vb) Yazılım ve çekirdek sürümü güncelliği olarak RHEL sürümlerine göre daha günce olduğunu belirtmek isterim. Dünyadaki Web serverların bir çoğunda debian koşmasıda bir tesadüf değildir.
RHEL'in aksine masaüstü ortamından tutunda raspberry pi ye kadar her yerde koşar ve dünyadaki en fazla işlemciyi destekler. (x86 powerpc sparc arm mips vb) Adı üzerinde evrensel işletim sistemidir ( Debian Universal Operating System)
Biraz dağınık oldu ama bu zamansızlıkta lütfen mazur görün.
Arkadaşlar güzel şeyler yazmış benimde tuzum olsun;Özetle: Redhat firması Linux çekirdeğine en fazla kod eklemesi yapan firmadır. Ekledikleri kod linux mai...
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dobrasam 3 yıl
gelecek Linux tabanlı sistemlerde olacak bu yüzden Linux üzerine daha fazla eğitim verilmeli bugün nas cihazları router tv box cihazları ve daha pek çok cihaz kullanıyor bu sistemleri
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FatihAsl 3 yıl
AKTeknisyen
_ANKA_
AKTeknisyenRed Hat fiyatlarının Windowstan aşağı kalır yanı yok.Hatta daha pahalı desem yeridir.
Şimdi orada dur bakalım. MS serisi hırsız serisi (mac den fikir çalıntılığından bahsediyorum) iken. Vista ve 8.1 vakası var iken, sen bul bakalım rhel de öyle bir sorun? SuSe 8.1 de kullandım bundan 13 sene önce ki red hat 3ü de kullandım. Halen çalışan mail suncularım var.Ben 13 yaşımdan beri linux ile oynuyorum ve o sıkıcı pencere sisteminden de bıktım bu pencerelerin.RHEL in bir kere desteğini kullan sonra windows ile karşılaştırma yaparsın.Ve ekstradan SQL ve I.E. olaylarını eklemiyorum.1) RHEL fanı değilim. Sadece linux u sırf kod tabanlı olduğu için bizim Türk halkınında tembelliği yüzünden uğraşmadığına inanıyorum.2) Ben de windows kullanıyorum. Ama sizin gibi Bill Gatese tapmıyorum.Gir Red Hat in sitesine 60 günlük trailler var. İndir deskop sürmünü kurcala orasını burasını. Sonra MS ile kaşılaştır.EKSTRA: RHEL mühendis çalıştırdığı için bu kadar etkili sunucu tarafından.
Hocam iyimisin sen? Kaç yaşındasın bilmiyorum ama bu kadar heyecana kapılıp yalan yanlış şeyler yazmana gerek yok.Tavsiyem sakin ol.Benim yazdığım cümlede sadece ama sadece yazan şey Red Hat fiyatlarının Windows fiyatından pahalı olduğu.Eğer bunu çürütecek bir idaan varsa yazarsın dahada iyisi kaynak gösterirsin.Okuyan herkeste bu kaynaklara bakarak kimin haklı kimin haksız olduğunu görür.Bunun haricinde yazdığın her şey saçma sapan kişisel çıkarımlar olmuş.Herhangi bir cümlemde Linux ,Windowstan iyidir yorumu var ne windows sorunsuzdur yorumu var ne Bill Gatese övgü yada tapma ifadesi var ne desteklenen özelliklerde Windows üstündür diye bir ifade var v.s v.s..Ama sen tutmuş bunlara istinaden kendin çalıp kendin oynamış üstüne Bill Gatese tapmak gibi iğrenç bir iftira ile yazı döşemişsin.Nasıl bir kafa ile bu tür yorumlara meylettin anlamış değilim ama yaptığın hoş değil.Son olarak ben yine idaamın arkasındayım ve alttada Red Hat fiyatını veren linki veriyorum.Eğer buna karşı söyleyecek bir şeyin varsa buyur ama bunun ötesinde lütfen tanımadığın insanlar hakkında gereksiz çıkarımlar yapma.Sen böyle önyargı ile haraket edersen Milletin Windows/mac karşısında Linux ön yargısına nasıl söz edeceksin?Neyse uzatmayayım.Fiyat Linki aşağıda ve yine söylüyorum Windowstan pahalı.Eder mi etmez mi bu kişiye ve istenilen özelliklere göre değişir.Kararı okuyanlar versin.Link:https://www.redhat.com/wapps/store/catalog.html

Neye göre pahalı. Red Had Hizmet ücreti alıyor. Windows gibi Lisans satmıyor. Para kazanma yöntemleri birbirinden farklı o yüzden elma ile armutu karıştırmamak lazım.
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Piêr Dé Sans 2 yıl FatihAsl
Windows dan lisans aldığında da hizmet satın almış oluyorsun. Bunun ne farkı var ki?
İhtiyaçlara göre hareket ediliyor sunucu dünyasında. Kimi firmaların linux işine gelmiyor windows kullanıyor altyapıdan dolayı veya politik sebeplerden dolayı. Bunu kişiselleştirip linux daha iyi demek oldukça yanlış bir kavram. Neye göre kime göre?
Microsofttan lisans aldıysanız bu windows home da olsa arayıp ücretsiz destek alabiliyorsunuz. Linux dan da hizmet bedeli ödediğinizde alıyorsunuz.
Windows update leri ücretsiz. Linux dünya kadar para istiyor bu iş için. Ama linux bir çok yönden windows a karşı üstün gelebiliyor, tam tersi de olabilir. Burada karar alırken kullanacağınız sistemler ve maliyeti hesaba katmanız gerekiyor.
Büyük firmaların büyük çoğunluğu belli başlı sunucularını windows kullanırken sistemlerinde linux a da yer veriyor zaten.
Burada oturup hangisi daha iyi diye tartışmak oldukça yersiz. Çünkü içinden çıkabileceğiniz durumlar değil. Kriterler çok önem teşkil ediyor.
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AKTeknisyen 3 yıl
_ANKA_
AKTeknisyenRed Hat fiyatlarının Windowstan aşağı kalır yanı yok.Hatta daha pahalı desem yeridir.
Şimdi orada dur bakalım. MS serisi hırsız serisi (mac den fikir çalıntılığından bahsediyorum) iken. Vista ve 8.1 vakası var iken, sen bul bakalım rhel de öyle bir sorun? SuSe 8.1 de kullandım bundan 13 sene önce ki red hat 3ü de kullandım. Halen çalışan mail suncularım var.Ben 13 yaşımdan beri linux ile oynuyorum ve o sıkıcı pencere sisteminden de bıktım bu pencerelerin.RHEL in bir kere desteğini kullan sonra windows ile karşılaştırma yaparsın.Ve ekstradan SQL ve I.E. olaylarını eklemiyorum.1) RHEL fanı değilim. Sadece linux u sırf kod tabanlı olduğu için bizim Türk halkınında tembelliği yüzünden uğraşmadığına inanıyorum.2) Ben de windows kullanıyorum. Ama sizin gibi Bill Gatese tapmıyorum.Gir Red Hat in sitesine 60 günlük trailler var. İndir deskop sürmünü kurcala orasını burasını. Sonra MS ile kaşılaştır.EKSTRA: RHEL mühendis çalıştırdığı için bu kadar etkili sunucu tarafından.

Hocam iyimisin sen? Kaç yaşındasın bilmiyorum ama bu kadar heyecana kapılıp yalan yanlış şeyler yazmana gerek yok.Tavsiyem sakin ol.
Benim yazdığım cümlede sadece ama sadece yazan şey Red Hat fiyatlarının Windows fiyatından pahalı olduğu.Eğer bunu çürütecek bir idaan varsa yazarsın dahada iyisi kaynak gösterirsin.Okuyan herkeste bu kaynaklara bakarak kimin haklı kimin haksız olduğunu görür.
Bunun haricinde yazdığın her şey saçma sapan kişisel çıkarımlar olmuş.Herhangi bir cümlemde Linux ,Windowstan iyidir yorumu var ne windows sorunsuzdur yorumu var ne Bill Gatese övgü yada tapma ifadesi var ne desteklenen özelliklerde Windows üstündür diye bir ifade var v.s v.s..Ama sen tutmuş bunlara istinaden kendin çalıp kendin oynamış üstüne Bill Gatese tapmak gibi iğrenç bir iftira ile yazı döşemişsin.
Nasıl bir kafa ile bu tür yorumlara meylettin anlamış değilim ama yaptığın hoş değil.Son olarak ben yine idaamın arkasındayım ve alttada Red Hat fiyatını veren linki veriyorum.Eğer buna karşı söyleyecek bir şeyin varsa buyur ama bunun ötesinde lütfen tanımadığın insanlar hakkında gereksiz çıkarımlar yapma.Sen böyle önyargı ile haraket edersen Milletin Windows/mac karşısında Linux ön yargısına nasıl söz edeceksin?
Neyse uzatmayayım.Fiyat Linki aşağıda ve yine söylüyorum Windows'tan pahalı.Eder mi etmez mi bu kişiye ve istenilen özelliklere göre değişir.Kararı okuyanlar versin.
Link:https://www.redhat.com/wapps/store/catalog.html
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Xmer 2 yıl AKTeknisyen
AKTeknisyen

_ANKA_

AKTeknisyenRed Hat fiyatlarının Windowstan aşağı kalır yanı yok.Hatta daha pahalı desem yeridir.
Şimdi orada dur bakalım. MS serisi hırsız serisi (mac den fikir çalıntılığından bahsediyorum) iken. Vista ve 8.1 vakası var iken, sen bul bakalım rhel de öyle bir sorun? SuSe 8.1 de kullandım bundan 13 sene önce ki red hat 3ü de kullandım. Halen çalışan mail suncularım var.Ben 13 yaşımdan beri linux ile oynuyorum ve o sıkıcı pencere sisteminden de bıktım bu pencerelerin.RHEL in bir kere desteğini kullan sonra windows ile karşılaştırma yaparsın.Ve ekstradan SQL ve I.E. olaylarını eklemiyorum.1) RHEL fanı değilim. Sadece linux u sırf kod tabanlı olduğu için bizim Türk halkınında tembelliği yüzünden uğraşmadığına inanıyorum.2) Ben de windows kullanıyorum. Ama sizin gibi Bill Gatese tapmıyorum.Gir Red Hat in sitesine 60 günlük trailler var. İndir deskop sürmünü kurcala orasını burasını. Sonra MS ile kaşılaştır.EKSTRA: RHEL mühendis çalıştırdığı için bu kadar etkili sunucu tarafından.


Hocam iyimisin sen? Kaç yaşındasın bilmiyorum ama bu kadar heyecana kapılıp yalan yanlış şeyler yazmana gerek yok.Tavsiyem sakin ol.

Benim yazdığım cümlede sadece ama sadece yazan şey Red Hat fiyatlarının Windows fiyatından pahalı olduğu.Eğer bunu çürütecek bir idaan varsa yazarsın dahada iyisi kaynak gösterirsin.Okuyan herkeste bu kaynaklara bakarak kimin haklı kimin haksız olduğunu görür.

Bunun haricinde yazdığın her şey saçma sapan kişisel çıkarımlar olmuş.Herhangi bir cümlemde Linux ,Windowstan iyidir yorumu var ne windows sorunsuzdur yorumu var ne Bill Gatese övgü yada tapma ifadesi var ne desteklenen özelliklerde Windows üstündür diye bir ifade var v.s v.s..Ama sen tutmuş bunlara istinaden kendin çalıp kendin oynamış üstüne Bill Gatese tapmak gibi iğrenç bir iftira ile yazı döşemişsin.

Nasıl bir kafa ile bu tür yorumlara meylettin anlamış değilim ama yaptığın hoş değil.Son olarak ben yine idaamın arkasındayım ve alttada Red Hat fiyatını veren linki veriyorum.Eğer buna karşı söyleyecek bir şeyin varsa buyur ama bunun ötesinde lütfen tanımadığın insanlar hakkında gereksiz çıkarımlar yapma.Sen böyle önyargı ile haraket edersen Milletin Windows/mac karşısında Linux ön yargısına nasıl söz edeceksin?

Neyse uzatmayayım.Fiyat Linki aşağıda ve yine söylüyorum Windows'tan pahalı.Eder mi etmez mi bu kişiye ve istenilen özelliklere göre değişir.Kararı okuyanlar versin.

Link:https://www.redhat.com/wapps/store/catalog.html

RedHat işletim sistemi satmaz destek aboneliği satar. Windows Server 2016 fiyat listesine bri bak bakalım. Sadece bir Windows Server Standart lisansın fiyatı 1 yıllık RedHat destek fiyatına eşit. Microsoft 'tan destek isterseniz artık onu da siz düşünün.

Bakınız microsoft.com/...
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sonerason 3 yıl
redhat linux 2.4 ne kadar gereksiz bir sistem diyodum daha geçen ay system call ve schedule'la uğraşırken meğerse en büyük şirketlerden biriymiş redhat..
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bir dönem kendini bilgisayar programlamacısı olarak gören
ve MS a gireceğinin hayalini kuran bir nesil vardı !
ama bir çoğu anca teknik serviste PC kasası taşıyan eleman olarak
evrim geçirdiler :)
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FatihAsl 3 yıl
Türkiye de her kes işletim sitemi desteği veriyor. Format Atılır. 50 TL :)
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bytradm 3 yıl
ülkemizde de böyle şirketler kurulmalı.
biliçli ellerde linux çok güvenli hatta
umbrekable(kırılamaz ) olabilir.
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demirparcasi 3 yıl
Açık kaynak kod hakkındaki haberleri görmek güzel. Ama Ekrem71 haberleri köşe yazısı kıvamında bolca yorumlu oluyor. Orijinal kaynaktaki önemli bazı bilgileri de paylaşmamış. Red HAt'in gelir arttırmasında kurumsal firmaların giderek artan hızla hibrit bulut çözümlerine ve açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmesi olduğunu, RED hat bulut çözümünün hiç olmadığı kadar çok talep aldığını ve gelirlerini 2016'da da arttırarak 2.38 ila 2.41 milyar dolar gelir beklediklerini belirtmemiş.
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ekrem71 3 yıl demirparcasi
demirparcasi

Açık kaynak kod hakkındaki haberleri görmek güzel. Ama Ekrem71 haberleri köşe yazısı kıvamında bolca yorumlu oluyor. Orijinal kaynaktaki önemli bazı bilgileri de paylaşmamış. Red HAt'in gelir arttırmasında kurumsal firmaların giderek artan hızla hibrit bulut çözümlerine ve açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmesi olduğunu, RED hat bulut çözümünün hiç olmadığı kadar çok talep aldığını ve gelirlerini 2016'da da arttırarak 2.38 ila 2.41 milyar dolar gelir beklediklerini belirtmemiş.

Son kısımda biraz değindik o konulara.
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Guest-E5052798D 3 yıl
AKTeknisyen
Red Hat fiyatlarının Windowstan aşağı kalır yanı yok.Hatta daha pahalı desem yeridir.

Şimdi orada dur bakalım. MS serisi hırsız serisi (mac den fikir çalıntılığından bahsediyorum) iken. Vista ve 8.1 vakası var iken, sen bul bakalım rhel de öyle bir sorun? SuSe 8.1 de kullandım bundan 13 sene önce ki red hat 3'ü de kullandım. Halen çalışan mail suncularım var.
Ben 13 yaşımdan beri linux ile oynuyorum ve o sıkıcı pencere sisteminden de bıktım bu "pencerelerin".
RHEL in bir kere desteğini kullan sonra windows ile karşılaştırma yaparsın.
Ve ekstradan SQL ve I.E. olaylarını eklemiyorum.
1) RHEL "fanı" değilim. Sadece linux u sırf "kod" tabanlı olduğu için bizim Türk halkınında "tembelliği" yüzünden uğraşmadığına inanıyorum.
2) Ben de windows kullanıyorum. Ama sizin gibi Bill Gates'e tapmıyorum.
Gir Red Hat in sitesine 60 günlük trailler var. İndir deskop sürmünü kurcala orasını burasını. Sonra MS ile kaşılaştır.
EKSTRA: RHEL mühendis çalıştırdığı için bu kadar etkili sunucu tarafından.
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symbiat 3 yıl en beğenilen
Arkadaşlar güzel şeyler yazmış benimde tuzum olsun;
Özetle: Redhat firması Linux çekirdeğine en fazla kod eklemesi yapan firmadır. Ekledikleri kod linux main line kernel'a eklenir ve açıktır(okuyabilir kullanabilirsiniz). Fedora, Redhat tarafından geliştirilir, hedefinde yazılım geliştirme işi ile uğraşan insanlar, universiteler, vakıflar, kısaca masaüstü ortamı vardır (netbook laptop vs) Ücretsizce kurup kullanabilir ve güncelleyebilirsiniz.
RHEL ise Red Hat Enterprise Linux, ücretsizce kurabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak güncelleme alamaz yada Red Hat firmasından destek alamazsınız. Red Hat işletim sistemi satmaz, abonelik satar. Firmanızda 100 red hat enterprise linux kurulu ama 10 tanesinde abonelik var diğerlerinde yok ise, red hat size yine destek vermez, sistemlerinizin tamamının aboneliği olması gerekir. Abonelik olmadan güncellemede alamazsınız, sistemlerinize redhat reposundan paketde kuramazsınız. Parası olan şirketler, destek satın alabilmek için Red Hat Linux Enterprise tercih ederler, ve üzerinde mission ciritical uygulamalar (oracle, jboss, sap vb ) koştururlar.
Kaya gibi sağlamdır, ve çok uzun destek süresi içerir. Uygulama ve donanım desteği anlamında (Enterprise uygulamaları vs donanımları kast ediyorum) en fazla destek yine RHEL için vardır. İdeal kulllanım alanı sunuculardır. Red Hat firmasının burda sayamadığım daha bir çok ürünü vardır. Redhat aynı zamanda sınavlar ve eğitimler yolu ile sertifikasyonda yapar, sınavlar test yerine lab ortamında uygulamalı yapılır. Gerek ülkemizde gerek yurt dışında çok kabul gören sertifikaları olduğunuda belirtmek isterim. RHCSA RHCSE vb.
Cloud çözümlerinde firmanın lider olduğunuda belirtmek isterim. Centos linux, paket ve yazılım olarak RHEL'in birebir aynısıdır, ve Red hat tarafından desteklenir, kısacası rhel neyse centos O'dur, tek farkla; ücretsizdir, kurabilir güncelleyebilirsiniz. Ancak destek satın alamaz, gönüllülerden forum vs şekilde yardım alabilirsiniz.
Universiteler gibi kar amacı gütmeyen (gütmemesi gereken) kurumlarda Debian ve centos linux tercih edilir. Debian stable kanalı, stabilite anlamında RHEL ile aynı seviyededir, ancak arkasında kar amacı güden bir firma olmadığından kurumsal şirketlerde yer fazla bulmaz. Para ile destek satın alabileceğiniz bir şirket yoktur çübkü. Linux dünyasındaki en fazla yazılımın (paketin) debian için bulunduğunu, bir çok farklı dağıtımın debian'ı temel aldığınıda belirtmek isterim.( ubuntu mint pardus backtrack vb) Yazılım ve çekirdek sürümü güncelliği olarak RHEL sürümlerine göre daha günce olduğunu belirtmek isterim. Dünyadaki Web serverların bir çoğunda debian koşmasıda bir tesadüf değildir.
RHEL'in aksine masaüstü ortamından tutunda raspberry pi ye kadar her yerde koşar ve dünyadaki en fazla işlemciyi destekler. (x86 powerpc sparc arm mips vb) Adı üzerinde evrensel işletim sistemidir ( Debian Universal Operating System)
Biraz dağınık oldu ama bu zamansızlıkta lütfen mazur görün.
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