Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat

Genelde açık kaynak yazılımlar ücretsiz sunulması ile bilinir. Örneğin uzun yıllar ücretli Windows işletim sistemlerine nazaran, farklı Linux dağıtımları ücretsiz olarak sunuldu ve ilgi gördü. Ücretsiz sunulmasına karşın, açık kaynak yazılımlardan büyük gelirler elde eden firmalar da mevcut. Red Hat bunlardan birisi.

Red Hat Hikayesi

1993 yılında kurulan Red Hat, açık kaynaklı ve Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketlerinin en büyüklerinden biri olarak kabul ediliyor. Geliştirdiği Red Hat Linux, dünya çapındaki sunucuların bir çoğunda tercih ediliyor. Bu da, şirketi milyarderler listesine sokmaya yetti.

Uber veya Lyft gibi pek çok girişim, aldıkları devasa yatırımlar sonucunda kısa sürede dolar milyarderi firmalar arasındaki yerini aldı. Red Hat ise, 20 yıldan fazla bir süredir hizmet satışı ile gelir elde ediyor. Bu bakımdan, kazandığı başarı dikkat çekici.

Firma tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılı toplam gelirlerin 2 milyar doları geçtiği ifade edildi. Red Hat böylece, multi dolar milyarderi olan ilk açık kaynak yazılım firması oldu. 4 yıl önce firma ilk kez 1 milyar dolar sınırını geçen açık kaynak firma ünvanını da almıştı. Yani başarı tesadüf değil.





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Dünya çapında, Red Hat firmasının bulut tabanlı altyapı ve açık kaynak teknolojilerini tercih eden firmaların sayısı hızla artıyor. Firmanın bu yıl 2.4 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.