Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat

Red Hat Hikayesi
1993 yılında kurulan Red Hat, açık kaynaklı ve Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketlerinin en büyüklerinden biri olarak kabul ediliyor. Geliştirdiği Red Hat Linux, dünya çapındaki sunucuların bir çoğunda tercih ediliyor. Bu da, şirketi milyarderler listesine sokmaya yetti.
Uber veya Lyft gibi pek çok girişim, aldıkları devasa yatırımlar sonucunda kısa sürede dolar milyarderi firmalar arasındaki yerini aldı. Red Hat ise, 20 yıldan fazla bir süredir hizmet satışı ile gelir elde ediyor. Bu bakımdan, kazandığı başarı dikkat çekici.
Firma tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılı toplam gelirlerin 2 milyar doları geçtiği ifade edildi. Red Hat böylece, multi dolar milyarderi olan ilk açık kaynak yazılım firması oldu. 4 yıl önce firma ilk kez 1 milyar dolar sınırını geçen açık kaynak firma ünvanını da almıştı. Yani başarı tesadüf değil.
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Dünya çapında, Red Hat firmasının bulut tabanlı altyapı ve açık kaynak teknolojilerini tercih eden firmaların sayısı hızla artıyor. Firmanın bu yıl 2.4 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
http://www.tweaktown.com/news/51234/red-hat-now-first-multi-billion-dollar-open-source-company/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Özetle: Redhat firması Linux çekirdeğine en fazla kod eklemesi yapan firmadır. Ekledikleri kod linux main line kernel'a eklenir ve açıktır(okuyabilir kullanabilirsiniz). Fedora, Redhat tarafından geliştirilir, hedefinde yazılım geliştirme işi ile uğraşan insanlar, universiteler, vakıflar, kısaca masaüstü ortamı vardır (netbook laptop vs) Ücretsizce kurup kullanabilir ve güncelleyebilirsiniz.
RHEL ise Red Hat Enterprise Linux, ücretsizce kurabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak güncelleme alamaz yada Red Hat firmasından destek alamazsınız. Red Hat işletim sistemi satmaz, abonelik satar. Firmanızda 100 red hat enterprise linux kurulu ama 10 tanesinde abonelik var diğerlerinde yok ise, red hat size yine destek vermez, sistemlerinizin tamamının aboneliği olması gerekir. Abonelik olmadan güncellemede alamazsınız, sistemlerinize redhat reposundan paketde kuramazsınız. Parası olan şirketler, destek satın alabilmek için Red Hat Linux Enterprise tercih ederler, ve üzerinde mission ciritical uygulamalar (oracle, jboss, sap vb ) koştururlar.
Kaya gibi sağlamdır, ve çok uzun destek süresi içerir. Uygulama ve donanım desteği anlamında (Enterprise uygulamaları vs donanımları kast ediyorum) en fazla destek yine RHEL için vardır. İdeal kulllanım alanı sunuculardır. Red Hat firmasının burda sayamadığım daha bir çok ürünü vardır. Redhat aynı zamanda sınavlar ve eğitimler yolu ile sertifikasyonda yapar, sınavlar test yerine lab ortamında uygulamalı yapılır. Gerek ülkemizde gerek yurt dışında çok kabul gören sertifikaları olduğunuda belirtmek isterim. RHCSA RHCSE vb.
Cloud çözümlerinde firmanın lider olduğunuda belirtmek isterim. Centos linux, paket ve yazılım olarak RHEL'in birebir aynısıdır, ve Red hat tarafından desteklenir, kısacası rhel neyse centos O'dur, tek farkla; ücretsizdir, kurabilir güncelleyebilirsiniz. Ancak destek satın alamaz, gönüllülerden forum vs şekilde yardım alabilirsiniz.
Universiteler gibi kar amacı gütmeyen (gütmemesi gereken) kurumlarda Debian ve centos linux tercih edilir. Debian stable kanalı, stabilite anlamında RHEL ile aynı seviyededir, ancak arkasında kar amacı güden bir firma olmadığından kurumsal şirketlerde yer fazla bulmaz. Para ile destek satın alabileceğiniz bir şirket yoktur çübkü. Linux dünyasındaki en fazla yazılımın (paketin) debian için bulunduğunu, bir çok farklı dağıtımın debian'ı temel aldığınıda belirtmek isterim.( ubuntu mint pardus backtrack vb) Yazılım ve çekirdek sürümü güncelliği olarak RHEL sürümlerine göre daha günce olduğunu belirtmek isterim. Dünyadaki Web serverların bir çoğunda debian koşmasıda bir tesadüf değildir.
RHEL'in aksine masaüstü ortamından tutunda raspberry pi ye kadar her yerde koşar ve dünyadaki en fazla işlemciyi destekler. (x86 powerpc sparc arm mips vb) Adı üzerinde evrensel işletim sistemidir ( Debian Universal Operating System)
Biraz dağınık oldu ama bu zamansızlıkta lütfen mazur görün.