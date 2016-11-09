Oracle ile Turkcell, Türkiye'de bulut veri merkezi açıyor

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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Oracle aralarındaki stratejik işbirliğinin bir parçası olarak Oracle Bulut yapısını yeni teknoloji ile donatılmış veri merkezinde açmayı planladıklarını duyurdu. 2017 yılının ortalarında açılması planlanan bu yeni veri merkezi, Oracle ’ ın PaaS ve IaaS bulut hizmetlerinin kurulumunu destekleyecek.

Turkcell’in Gebze Veri Merkezi’nden sunulacak olan Oracle Bulut yapısı, verinin nerede konuşlandırılması ile ilgili yerel düzenlemeleri desteklerken, Türk şirketlerinin bulut çözümleri ile maliyetlerinin azaltılmasına, esnekliğinin ise artmasına olanak sağlayacak.

Oracle EMEA ve APAC Bölge Başkanı Loic Le Guisquet; “Türkiye, Oracle için önemli bir pazar ve yeni veri merkezi ile Türk müşterileri son teknoloji ile donatılmış tesisten her yönüyle faydalanırlarken dijital dönüşümlerini de hızlandırma imkanı elde edebilecek”. “Oracle, uygulama ve müşteri verilerinin gizliliğiyle ilgili yerel düzenlemelere uyumluluğu desteklerken yeni pazarları değerlendirmeye de devam ediyor. Oracle olarak veri merkezi konusunda iş ortağı seçiminde önceliğimiz tesis, operasyon, güvenilirlik ve güvenlik ve yüksek devamlılık sağlayarak kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek oldu.”

Datanın günümüzün en büyük verimlilik ve zenginlik kaynağı olduğuna dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı tutkumuzla bundan 6 ay önce 27 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük veri merkezini devreye aldık. Yıllık geliri 25 milyar dolar civarında olan küresel datacenter pazarında Türkiye'nin en büyük oyuncusuyuz. Bu kısa sürede ilk defa uluslararası bir teknoloji devi Oracle, Türkiye'nin datası Türkiye'de kalacak dedi. Bunun Turkcell veri merkezimizde host edilecek olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalacağı ilk örneğin oluşmasında yarattığı işbirliği için Oracle'a çok teşekkür ediyorum."

Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan, “Oracle’ın Turkcell ile arasındaki stratejik işbirliği sayesinde müşterilerimiz, yeniliklerini daha hızlı geliştirebilecekleri, maliyetlerini azaltabilecekleri ve sektörde lider konumdaki güvenli bir ortamda işlerini büyütebilecekler. Yüksek performanslı bir buluta erişim imkanına sahip olacaklardır” dedi.