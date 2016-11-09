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Oracle ile Turkcell, Türkiye'de bulut veri merkezi açıyor

Turkcell ve Oracle, Türkiye'de ilk ulusal bulut veri merkezini Türkiye'de açıyor. 2017 yılı içinde hizmete girecek merkez, Türk şirketlerinin buluta geçişini hızlandıracak.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Oracle ile Turkcell, Türkiye'de bulut veri merkezi açıyor
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Oracle aralarındaki stratejik işbirliğinin bir parçası olarak Oracle Bulut yapısını yeni teknoloji ile donatılmış veri merkezinde açmayı planladıklarını duyurdu. 2017 yılının ortalarında açılması planlanan bu yeni veri merkezi, Oracleın PaaS ve IaaS bulut hizmetlerinin kurulumunu destekleyecek.

Turkcellin Gebze Veri Merkezinden sunulacak olan Oracle Bulut yapısı, verinin nerede konuşlandırılması ile ilgili yerel düzenlemeleri desteklerken, Türk şirketlerinin bulut çözümleri ile maliyetlerinin azaltılmasına, esnekliğinin ise artmasına olanak sağlayacak.

Oracle EMEA ve APAC Bölge Başkanı Loic Le Guisquet; Türkiye, Oracle için önemli bir pazar ve yeni veri merkezi ile Türk müşterileri son teknoloji ile donatılmış tesisten her yönüyle faydalanırlarken dijital dönüşümlerini de hızlandırma imkanı elde edebilecek. Oracle, uygulama ve müşteri verilerinin gizliliğiyle ilgili yerel düzenlemelere uyumluluğu desteklerken yeni pazarları değerlendirmeye de devam ediyor. Oracle olarak veri merkezi konusunda iş ortağı seçiminde önceliğimiz tesis, operasyon, güvenilirlik ve güvenlik ve yüksek devamlılık sağlayarak kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek oldu.

Datanın günümüzün en büyük verimlilik ve zenginlik kaynağı olduğuna dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı tutkumuzla bundan 6 ay önce 27 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük veri merkezini devreye aldık. Yıllık geliri 25 milyar dolar civarında olan küresel datacenter pazarında Türkiye'nin en büyük oyuncusuyuz. Bu kısa sürede ilk defa uluslararası bir teknoloji devi Oracle, Türkiye'nin datası Türkiye'de kalacak dedi.  Bunun Turkcell veri merkezimizde host edilecek olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalacağı ilk örneğin oluşmasında yarattığı işbirliği için Oracle'a çok teşekkür ediyorum."

Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan,Oracleın Turkcell ile arasındaki stratejik işbirliği sayesinde müşterilerimiz, yeniliklerini daha hızlı geliştirebilecekleri, maliyetlerini azaltabilecekleri ve sektörde lider konumdaki güvenli bir ortamda işlerini büyütebilecekler. Yüksek performanslı bir buluta erişim imkanına sahip olacaklardır” dedi.



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emre1393 2 yıl en beğenilen
Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.
3 Yanıt Yanıtla +23
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myhotyro 2 yıl MustafaC53
MustafaC53

emre1393

Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.

Teröristler internet üzerinden organize olup bomba patlatıyor ve birileri ölüyor, senin umrunda degil o ayrı.

Tabi canım, herkes senin gibi saftirikin dibi. Üç gün interneti kapatınca organize olamıyorlar, dördüncü gün interneti açınca zaten tüm teröristler ya ölmüş oluyorlar, ya da internet diye birşey olduğunu unutmuş oluyorlar.
MustafaC53emre1393Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.
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MustafaC53 2 yıl emre1393
emre1393

Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.

Teröristler internet üzerinden organize olup bomba patlatıyor ve birileri ölüyor, senin umrunda degil o ayrı.
emre1393Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.Teröristler internet üz...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Bunlara güvenilmez
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bersgurs 2 yıl
Veri merkezi zaten turkcell in değil mi? Başlık hatalı olmuş
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize araba sürecek !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize işleriniz yapacak !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize maaşınızı bile alacak !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinizi bile alacak !
bekleyin ; çok yakında :)
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Mixus 2 yıl
1 mbps ile bulutluyoruz beyler
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Stand Alone 2 yıl
Türkiye'de bulut depolama olayına güvenilmez. Ben Drive kullanıyorum ama talnızca CV'im var, başka bir dosya bulundurmuyorum. Sabit disk en güvenlisi.
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emre1393 2 yıl
Şalter de var, kayyum o işe yarıyor.
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myhotyro 2 yıl
"Türkiye'de ilk ulusal bulut veri merkezini Türkiye'de açıyor." derken. Türkiye'de ikinci ulusal bulut veri merkezini Uganda'da açılma olasılığı da mı var?
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canmania 2 yıl
"Turkcell ve Oracle, Türkiye'de ilk ulusal bulut veri merkezini Türkiye'de açıyor."
Türkiye'de ki ilk Ulusal bulut Merkezi ni Türkiye de açmaları ilginç
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Kundurcali 2 yıl
Kaybedenler kulübü
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emre1393 2 yıl en beğenilen
Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.
3 Yanıt Yanıtla +23
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MustafaC53 2 yıl emre1393
emre1393

Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.

Teröristler internet üzerinden organize olup bomba patlatıyor ve birileri ölüyor, senin umrunda degil o ayrı.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Neyinkafasi 2 yıl emre1393
emre1393

Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.

Sen bulut iletişim için kullanılan hattı, türktelekom super online vs. gibi birşeymi zannediyorsun? İnternet omurgasına doğrudan çıkan bir bağlantı ile bu hizmetler anca verilebilir, Saniyede kaç Gbit hız çıkışı sağlanıyordur kim bilir.senin benimki gibi iss kontrollü olan hatlar değil bunlar.
Kontrol kısmı dağıtımda var, sistemin oluşum kısmında böyle şeyler olamaz çünkü internet dediğin şey bir ülkenin güdümünde değil,dünya çapında kablo baglantısı.
Üniversitelere giden internet hatları bile telekomun değil, üniversitenin kontrolündeyken böyle bir cevap yazabilmek için konuya çok uzak olmak gerekir.
Sonuçta internet dediğin şey dünya çapında kablo bağlantısı.
Türkiyede veri merkezi olması nedenmi iyi? düşük ping süresi ile sunucuya ulaşabilmek için ve isslerin uluslararası veri anlaşmalarında önemli bir koz.Yani senin faturana bile yarıyor farkında değilsin.
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Virinom 2 yıl emre1393
emre1393

Aklı olan kimse Türkiye'de veri tutmaz, daha geçen bütün ülkenin internetini kapattılar.

Yani genel anlamda haklısın fakat metro internet denilen datacenterlara alınan internet kısıtlamalardan ve yasaklardan etkilenmiyor.
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