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Oracle İnovasyon Ödülleri'nde Avea, yenilikçilik ödülü almaya hak kazandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında 250 şirketin projelerinin aday gösterildiği Oracle İnovasyon Ödülleri'nde, operatörlerimizden Avea, Kimlik ve Erişim Yönetimi Projesi ile Arakatman Yazılım Birleştirme İnovasyon Ödülü'nü almaya hak kazandı. 

Bahse konu ödül, ürünlerini kendi iş çözümleri içerisinde en başarılı şekilde kullanan ve iş ihtiyaçları doğrultusunda en yenilikçi çözümü geliştiren firmalara veriliyor. 

Avea'nın Kimlik ve Erişim Yönetimi Projesi kapsamında; insan kaynakları, teknoloji, hukuk ve CRM grupları 10 aylık bir süreçte altyapı hazırlama ve rol analizi çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Oracle IDM (Kimlik ve Erişim Yönetimi) sistemine geçiş yapıldı.

Proje sayesinde, Avea bünyesindeki kurumsal uygulamaların tek merkezden yönetimi sağlandı ve müşteri hizmetlerinin ihtiyaçlarına yönelik yapılan geliştirmeler sayesinde eski sisteme oranla 20 kat performans iyileştirmesi ile yüzde 10 verimlilik artışı sağlandı. Help desk yönetim maliyetlerinde ise aylık 150 bin dolarlık tasarruf elde edildi.

Projenin sağladığı başlıca yararlar arasında; doğru kişiye doğru yetki verilmesi, güvenlik kural ve politikalarının uygulanması, erişim yönetimi maliyetlerinin düşürülmesi, hukuki düzenlemelere uygunluk, kimlik bilgisi yaratma ve bu bilgilerin diğer sistemlere dağıtımı ve kurum ağına giren herkes için, kimlik ve erişim yönetimi konusunda süreklilik sağlanması sayılabilir.

Ayrıca proje kapsamında oluşturulan hızlı ve esnek raporlama özelliği sayesinde personel ve dış kaynak çalışanları kaynaklara daha kolay erişebiliyor, yeni arayüz sayesinde ise yetki talebi, rol talebi gibi işlemleri de kendileri başlatıp sonuç elde edebiliyorlar.
Projenin ödülü ise ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Openworld Konferansı'nda Avea ekibine verildi. 

Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin; ödül nedeniyle gurur duyduklarını ifade ederek, Avea olarak kurumsal ve bireysel hizmetlerde hızla büyüdüklerini, gerek teknoloji ve altyapı, gerekse yönetim ve çalışanlara devamlı yatırım yaptıklarını vurguladı. 

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