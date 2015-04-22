Oregon State Üniversitesi'nin yeni teknolojisiyle WiFi bağlantıların bant genişliği 10 kat arttırılabiliyor

Özellikle hastane ya da havaalanı gibi alanlarda kullanılan WiFi kablosuz bağlantı ağları, birçok kişi ile cihazın bağlantı kurması nedeniyle kullanılmayacak seviyede yavaşlayabiliyor. Bu sorunu çözmek için yola çıkan Oregon State Üniversitesi araştırmacıları ise, yeni geliştirdikleri LED tabanlı teknolojiyle WiFi bağlantıların kişi başına düşen bant genişliğini 10 kat seviyesinde arttırabiliyor.

Oregon State Üniversitesi'nden elektrik ve bilgisayar mühendisi Thinh Nguyen'nin liderliğinde yürütülen ve WiFO olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, LED aydınlatma teknolojisini merkeze yerleştiriyor. Işık üzerinden sinyal iletiminin yeni bir şey olmadığını ve Romalı askerlerin birbirleriyle haberleşmek için aynalar yardımıyla ışık temelinde iletişim kurduğunu belirten Nguyen, WiFO sisteminde de LED ışıklar üzerinden büyük alanlara internet bağlantısını taşıyabildiklerini ve saniyede 100 Mbps hıza çıkabildiklerini belirtiyor.

Hali hazırdaki mevcut sistemlerin de bu hızlara çıkabildiğini ancak birden fazla kullanıcının bağlanması sonucu kişi başına 5 ila 10 Mbps arası hız kaldığını söyleyen araştırmacılar, bu noktada hibrit olarak çalışma gösteren WiFO sistemiyle LED ışıklar üzerinde yaklaşık bir metrekarelik (Birden fazla verici ile arttırılabiliyor) alana veri transferi yapıyor ve hem bu veri hem de WiFi sinyalleri üzerinden kişi başı bant genişliği her koşul altında 50 ila 100 Mbps seviyesinde tutulabiliyor.

Bu sistemi ofisler, havaalanları, hastaneler ve hatta evler için uygulanabilir hale getiren ekip, WiFO sisteminin sinyallerini toplayacak alıcıların da bir dolardan daha az bir maliyetle üretilebildiğini ve bilgisayarlara USB portu üzerinden rahatlıkla takılabildiği üzerinde duruyor. Thinh Nguyen ise yeni jenerasyon dizüstü bilgisayar modellerinin gövdelerinde gömülü şekilde bu küçük fotodiyotlardan taşıyabileceğine inanıyor.

Prototip sistemin üzerinde araştırmalar devam ederken, Nguyen WiFO'nun ticarileşmesi için birçok şirket ile görüştüklerini sözlerine ekliyor.

http://eecs.oregonstate.edu/feature-stories/boosting-bandwidth