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Orico SATA-III destekli yeni SSD'lerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Orico SATA-III destekli yeni SSD'lerini duyurdu
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Orico yeni nesil HM01 SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki yeni sürücülerin en büyük özelliği Marvell'in yeni kontrolcüsü sayesinde SATA-III desteği ile geliyor olmaları. 
Çok katmanlı hücre tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD sürücülerde, tercih edilecek modele göre 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği olacak.
256GB kapasiteli modeli 500MB/saniye okuma ve 440MB/saniye yazma hızları sunacak yeni sürücü ailesinde diğer modeller ise 500MB/saniye okuma ve 330MB/saniye yazma hızları sunacak. Yakında piyasaya sunulacak sürücülerin son kullanıcı fiyatları ise açıklanmadı. 
Orico SATA-III destekli yeni SSD'lerini duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
firmalarin hepsi anlasmali galiba arada fazla fiyat farki olmuyor.
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ilhdmr 7 yıl
bende ssd alma niyetlisiyim ama 256 gb lıklar 500 tl civarına inmeden olmaz (tabi bu gidişle yıllarca bekleyeceğim gibi
)
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xLmNt13 7 yıl
ssd fiyatları hala yüksek. 120 gb sata 3 ssd en ucuz 450 lira. Sadece sistem kurulumu için uygun. Depolama için hdd daha mantıklı. Bende team xtreme s3 var sistem 20 sn de açılyor 10 gb lik oyunlar 1-2 dk da kuruluyor. oyun içi bölüm yüklemelerine değinmiyorum bile. 1500 doların üzerindeki pc lerde bence ssd şart.
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aykutx 7 yıl
1 yıl sonra hdd alan olmaz herkes ssd ye yönelecek. Belki depolama için hdd kalır 1 tane kasada
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sayitusta 7 yıl
2 yıl sonra sıradan olacak bir orta seviye ekran kartına 300-400 verilen paranın yanında bu SSD ye verilen para bedava ............
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(((TeAcHeR))) 7 yıl sayitusta
sayitusta

2 yıl sonra sıradan olacak bir orta seviye ekran kartına 300-400 verilen paranın yanında bu SSD ye verilen para bedava ............

2 yıl sonra mı?

orta seviye mi?

bence 2 yıl sonra giriş seviyesindeki kartlara 300-400 lira verilecek
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aspirin_00 7 yıl
bazı arkadaşlar ssd leri depolama olarak görüyor kafayı yemiş diye iç geçirmemek elde değil
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lvlono 7 yıl
HDD'ler ucuzmu ki? 5 ay önce 1Tb Samsung HDD'i 90 küsür Lira'ya almıştım, şimdi ise en ucuzu 300 Lira. Aralarında anlaşmışlar sanki. Sata3 Daha yeni yeni yayılıyor. Dolasıyla SSD'lerin performanslarını tam anlamıyla hissetmek için donanımsal(sata2'li sistemleri) değişiklik gerekiyor ki o geçiş dönemi de 2-3 sene sürecek gibi. Enazından çoğunluğun talebi sözkonusu olduğunda rekabet otamı oluşur. Sata2'li sistemi olan biri SSD almak istemez, pahalı gelir ve değmeyeceğini düşünür. Herkeste Sata3'lu sistem olduğunda belki o hiç duyulmayan markalar daha da çoğalır. Yani yakın zamanda ucuzlamayacak SSD'ler.
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Mr.ED 7 yıl
Üretimde Gb/fiyat oranını 1$ kadar indirdiler fakat iş satış fiyatına gelince durum böyle değil.
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bugracaz 7 yıl
Bizim ülkede zaten KDV oiv oldukça biz hep geride kalırız yurt dısında adam dayanıklılık testi diye ürünleri yakiyo kırıyor biz cici çıkana kadar tamir ede ede kullanıyoruz cooooook gerideyiz cooooook.!
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Batuist 7 yıl
ne acayip markalar türedi arkadaş!! orico da nedir? gerçi ne kadar firma olursa o kadar iyide ssd pazarı için değişen birşey olmuyor.. fiyatlar hep yüksek rekabet eden üretici yok sanki anlaşmışlar.. maliyetler yüksek diyorlar senelrdir hiç mi düşmez bu maliyetler? yoksa yüksek fiyattan satmak hoşlarına mı gittide acaba o yüzden indirmiyorlar fiyatları!
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Aylardır 256 GB SSD, yurtdışında 299$, fiyatı düşürmemekte direniyorlar, HDD fiyatlarını bile arttırdı bu inat.
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halitozbasli 7 yıl
Dealextreme yaz ssd 60gb 57 $ direk Çinden ithal :) tabi sata 2 ve yazma ve okuma hızları 300mb cıvarı aldım . Burodaki pc ye bagladım 25 sn acılıp 15 sn de kapanıyor
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Marvell kontrolcülü Anakart kullananlar için ilaç gibi gelecektir.
Zira Sandforce kontrolcü kullanan SATA 3 SSD'ler Marvell kontrolcü kullanan Anakart'larda sıkıntı çıkartıyormuş.

Tam hızda çalışmıyorlarmış.
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