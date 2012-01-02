Orico SATA-III destekli yeni SSD'lerini duyurdu

Orico yeni nesil HM01 SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki yeni sürücülerin en büyük özelliği Marvell'in yeni kontrolcüsü sayesinde SATA-III desteği ile geliyor olmaları.

Çok katmanlı hücre tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD sürücülerde, tercih edilecek modele göre 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği olacak.

256GB kapasiteli modeli 500MB/saniye okuma ve 440MB/saniye yazma hızları sunacak yeni sürücü ailesinde diğer modeller ise 500MB/saniye okuma ve 330MB/saniye yazma hızları sunacak. Yakında piyasaya sunulacak sürücülerin son kullanıcı fiyatları ise açıklanmadı.