Orijinal olmayan şarj aksesuarları iPhone 5 güç yönetim yongasına zarar verebiliyor





iOS cihazları için Apple'ın kendi aksesuarları kadar üçüncü taraf üreticilerin aksesuarları da büyük önem taşıyor ve cihaz ile bir şekilde etkileşime geçen aksesuarlar Apple tarafından konulan belirli kurallara tabi olmak zorunda.





Bununla birlikte orijinal olmayan aksesuarların cihaza farklı şekilde zarar vereceği sık sık dile getiriliyor. Bununla ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı.





İngiliz bir iOS cihaz teknik servisi tarafından yapılan açıklamaya göre orijinal olmayan USB adaptörleri ve USB-Lightning dönüştürücü kabloları iPhone 5 güç yönetim yongasına ciddi zararlar verebiliyor ve bu da şarj olma problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.





Teknik servis; batarya problemi ile gelen çok sayıda iPhone 5 cihazını inceleyerek böyle bir tespitte bulunmuş. Hasara sebep ise aksesuarların düzgün olarak elektrik akımını kontrol edememesi ve böylece U2 olarak adlandırılan güç yönetimi devresinin yanması gösteriliyor.





U2 devresi cihazın mantık kartının üzerinde yer alıyor ve batarya ile şarj kontrolcüsüne güç aktarımı, güç butonuna güç aktarımı, bazı USB fonksiyonlarının kontrolü gibi işlemler gerçekleştiriyor. U2 devresinin arızalanması bağlı olduğu diğer fonksiyonlarda da problem yaşatmaya başlıyor. Şarj olurken batarya seviyesinin yüzde 1'de kalması, beklenmedik kapanmalar, güç kaynağına bağlı iken enerji sağlayamama bu problemler arasında yer alıyor.





U2 devresinin teknik servislerde tamirat ücreti 110$ seviyesine kadar çıkıyor. Bu bakımdan kullanıcıların orijinal ürünler kullanmaları isteniyor. Problemin diğer cihazları etkileyip etkilemediği ise şimdilik bilinmiyor.

http://appleinsider.com/articles/14/06/19/third-party-chargers-lightning-cables-reportedly-damage-iphone-power-management-ic-