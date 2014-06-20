Orijinal olmayan şarj aksesuarları iPhone 5 güç yönetim yongasına zarar verebiliyor

Haber Editörü
iOS cihazları için Apple'ın kendi aksesuarları kadar üçüncü taraf üreticilerin aksesuarları da büyük önem taşıyor ve cihaz ile bir şekilde etkileşime geçen aksesuarlar Apple tarafından konulan belirli kurallara tabi olmak zorunda.
Bununla birlikte orijinal olmayan aksesuarların cihaza farklı şekilde zarar vereceği sık sık dile getiriliyor. Bununla ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı.
İngiliz bir iOS cihaz teknik servisi tarafından yapılan açıklamaya göre orijinal olmayan USB adaptörleri ve USB-Lightning dönüştürücü kabloları iPhone 5 güç yönetim yongasına ciddi zararlar verebiliyor ve bu da şarj olma problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.
Teknik servis; batarya problemi ile gelen çok sayıda iPhone 5 cihazını inceleyerek böyle bir tespitte bulunmuş. Hasara sebep ise aksesuarların düzgün olarak elektrik akımını kontrol edememesi ve böylece U2 olarak adlandırılan güç yönetimi devresinin yanması gösteriliyor.
U2 devresi cihazın mantık kartının üzerinde yer alıyor ve batarya ile şarj kontrolcüsüne güç aktarımı, güç butonuna güç aktarımı, bazı USB fonksiyonlarının kontrolü gibi işlemler gerçekleştiriyor. U2 devresinin arızalanması bağlı olduğu diğer fonksiyonlarda da problem yaşatmaya başlıyor. Şarj olurken batarya seviyesinin yüzde 1'de kalması, beklenmedik kapanmalar, güç kaynağına bağlı iken enerji sağlayamama bu problemler arasında yer alıyor.
U2 devresinin teknik servislerde tamirat ücreti 110$ seviyesine kadar çıkıyor. Bu bakımdan kullanıcıların orijinal ürünler kullanmaları isteniyor. Problemin diğer cihazları etkileyip etkilemediği ise şimdilik bilinmiyor.
http://appleinsider.com/articles/14/06/19/third-party-chargers-lightning-cables-reportedly-damage-iphone-power-management-ic- Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Hocam birebir şahsına özeleştri yaptığımı düşünme ama toplum olarak bilmediğimiz konular hakkında bu tarz yorumlar yapmakta üzerimize yok.
Bahsi geçen parça usb lighting girişinin hem selector hemde sürücüsü olan parça. Taktığınız donanımın usb kablosumu-şarj aletimi-dock mu-kulaklıkmı yada başka bir donanımmı olduğunu algılayan ve bu portla olan tüm işlemleri köprü oarak üstlenen parça.
Apple ürünleri pahallı ama ömür olarak size ücretinin karşılığını veriyor.Bu 10 dolarlık şarj aletleri 5V vermesi gerekirken bir voltaj dalgalanmasında 7-8-9 V a kadar voltaj verebiliyor buda cihazlarda arızaya neden oluyor.Yansanayi şarj aleti kullanımı sonucunda hastanelik olanlar ve hatta ölenler bile oldu haberlerini okumuşsunuzdur mutlaka.
2 yada 3 yıllık bir ömür biçtiğinizi düşünün şarj aleti yada kabloya.Bu süre sonunda 10 dolarlık ürünlere verdiğiniz para apple orjinal ürününe verdiğiniz paranın iki katından bile fazla olması kuvvetle muhtemeldir.(Bir dönem halkımızda bir algı vardı, araba alacam ne alıyım-Tofaş al parçası ucuz avrupa arabanın parçası pahallı .Doğrumu doğru .Biri tamirciden çıkmaz biri seneden seneye bakımını yaptırır . Konu çok dağıldı farkındayım..
Apple bu tarz durumlarla karşı karşıya gelmemek için ve müşteri mağdur olmasın diye orjinal ürün kullanmamızı istiyor kısacası.
Ayrıca önemli dipnot U2 entegresini söküp cihaza zarar vermeden takıp topayabilecek ekipman ve yapabilecek usta çok çok sayılıdır bilginize.