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Orijinal olmayan şarj aksesuarları iPhone 5 güç yönetim yongasına zarar verebiliyor

4 yıl
4,1b
1
40
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Orijinal olmayan şarj aksesuarları iPhone 5 güç yönetim yongasına zarar verebiliyor

iOS cihazları için Apple'ın kendi aksesuarları kadar üçüncü taraf üreticilerin aksesuarları da büyük önem taşıyor ve cihaz ile bir şekilde etkileşime geçen aksesuarlar Apple tarafından konulan belirli kurallara tabi olmak zorunda.

Bununla birlikte orijinal olmayan aksesuarların cihaza farklı şekilde zarar vereceği sık sık dile getiriliyor. Bununla ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı.

İngiliz bir iOS cihaz teknik servisi tarafından yapılan açıklamaya göre orijinal olmayan USB adaptörleri ve USB-Lightning dönüştürücü kabloları iPhone 5 güç yönetim yongasına ciddi zararlar verebiliyor ve bu da şarj olma problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Teknik servis; batarya problemi ile gelen çok sayıda iPhone 5 cihazını inceleyerek böyle bir tespitte bulunmuş. Hasara sebep ise aksesuarların düzgün olarak elektrik akımını kontrol edememesi ve böylece U2 olarak adlandırılan güç yönetimi devresinin yanması gösteriliyor.

U2 devresi cihazın mantık kartının üzerinde yer alıyor ve batarya ile şarj kontrolcüsüne güç aktarımı, güç butonuna güç aktarımı, bazı USB fonksiyonlarının kontrolü gibi işlemler gerçekleştiriyor. U2 devresinin arızalanması bağlı olduğu diğer fonksiyonlarda da problem yaşatmaya başlıyor. Şarj olurken batarya seviyesinin yüzde 1'de kalması, beklenmedik kapanmalar, güç kaynağına bağlı iken enerji sağlayamama bu problemler arasında yer alıyor.

U2 devresinin teknik servislerde tamirat ücreti 110$ seviyesine kadar çıkıyor. Bu bakımdan kullanıcıların orijinal ürünler kullanmaları isteniyor. Problemin diğer cihazları etkileyip etkilemediği ise şimdilik bilinmiyor.  

http://appleinsider.com/articles/14/06/19/third-party-chargers-lightning-cables-reportedly-damage-iphone-power-management-ic- Yorum Yaz
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SteveMeade 4 yıl en beğenilen
Evet sayın seyirciler 10 dolarlık şeyi 50 dolara satmaya çalışan, orjinal aksesuar satışlarında düşüş yaşayan Apple akıl almaz yöntemlere başvuruyor
1 Yanıt Yanıtla +38
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okvnoe 4 yıl
şarj kablosu apple da 50 TL üstüne kargosu var.. internetten aldım 3 tanesi 15 tl kargo dahil. evet risk var mı, kesinlikle. ama apple soyguncu mantıgından vazgeçmedikçe inadına 3. parti yan sanayi çakma kablo kullanacagım. kablo lan kablo altı üstü neyine 50 tl istiyorsun vicdansız
şarj kablosu apple da 50 TL üstüne kargosu var.. internetten aldım 3 tanesi 15 tl kargo dahil. evet risk var mı, kesinlikle. ama apple soyguncu mantıgından vaz...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Cell_master 4 yıl SteveMeade
SteveMeade

Evet sayın seyirciler 10 dolarlık şeyi 50 dolara satmaya çalışan, orjinal aksesuar satışlarında düşüş yaşayan Apple akıl almaz yöntemlere başvuruyor

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forum.gsmhosting.com/...
forum.gsmhosting.com/...
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Hocam birebir şahsına özeleştri yaptığımı düşünme ama toplum olarak bilmediğimiz konular hakkında bu tarz yorumlar yapmakta üzerimize yok.

Bahsi geçen parça usb lighting girişinin hem selector hemde sürücüsü olan parça. Taktığınız donanımın usb kablosumu-şarj aletimi-dock mu-kulaklıkmı yada başka bir donanımmı olduğunu algılayan ve bu portla olan tüm işlemleri köprü oarak üstlenen parça.

Apple ürünleri pahallı ama ömür olarak size ücretinin karşılığını veriyor.Bu 10 dolarlık şarj aletleri 5V vermesi gerekirken bir voltaj dalgalanmasında 7-8-9 V a kadar voltaj verebiliyor buda cihazlarda arızaya neden oluyor.Yansanayi şarj aleti kullanımı sonucunda hastanelik olanlar ve hatta ölenler bile oldu haberlerini okumuşsunuzdur mutlaka.

2 yada 3 yıllık bir ömür biçtiğinizi düşünün şarj aleti yada kabloya.Bu süre sonunda 10 dolarlık ürünlere verdiğiniz para apple orjinal ürününe verdiğiniz paranın iki katından bile fazla olması kuvvetle muhtemeldir.(Bir dönem halkımızda bir algı vardı, araba alacam ne alıyım-Tofaş al parçası ucuz avrupa arabanın parçası pahallı

.Doğrumu doğru
.Biri tamirciden çıkmaz biri seneden seneye bakımını yaptırır
. Konu çok dağıldı farkındayım..

Apple bu tarz durumlarla karşı karşıya gelmemek için ve müşteri mağdur olmasın diye orjinal ürün kullanmamızı istiyor kısacası.

Ayrıca önemli dipnot U2 entegresini söküp cihaza zarar vermeden takıp topayabilecek ekipman ve yapabilecek usta çok çok sayılıdır bilginize.
SteveMeadeEvet sayın seyirciler 10 dolarlık şeyi 50 dolara satmaya çalışan, orjinal aksesuar satışlarında düşüş yaşayan Apple akıl almaz...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
kuzziunns 4 yıl
Geçen gün gördüm aliexpress de super deal olarak 0.01$ dı kablonun tanesi
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Since1903 4 yıl
Konuyla ilgili şöyle bir habere denk geldim. Paylaşmak istedim sizlerle :

m.teknokulis.com/...
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sleyman_07 4 yıl
Bu sadece apple için geçerli değil bütün markalar için geçerli ucuza aldığınız şarj adaptörleri ucuza mal edilmek için akım sabitlemesi yapılmıyor cihaz anlık olarak fazla akım çekebiliyor.bu çekilen fazla akımda elektronik cihazlara zarar vermekte sadece telefon değil bütün şarjlı cihazlarda bu geçerli.2000 tl ye cihaz alıp 50 liralık adaptörü almayıp yan sanayi almak büyük zararlara neden olabilir.
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onkuba 4 yıl
Maddi durumu yeterli olmayanlar appledan ürün almasın. Bu sanki ferrari alıp tamponu kırılınca yan sanayisini almak gibi bir durum. Boşuna orjinal parça alın denmiyor.
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Legen_dary 4 yıl
Her ay Sirkeci'den 5 liradan
Azami 6 tane olmak uzere lightning kablo aliyorum.

Bir tane kabloya 30 lira verecegime .
6 kabloya 30 lira veriyorum.

Beyin Bedava Ya Bedava
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Ohan 4 yıl Legen_dary
Legen_dary
Her ay Sirkeci'den 5 liradan
Azami 6 tane olmak uzere lightning kablo aliyorum.

Bir tane kabloya 30 lira verecegime .
6 kabloya 30 lira veriyorum.

Beyin Bedava Ya Bedava

Her aydaki espri nedir?
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Since1903 4 yıl
Ferrari'ye tüp takma potansiyeline sahip olan bir millet olarak , 2150 lira verilen bir cihaza 50 tl'lik orjinal kablo değil de 15 liralık merdiven altı üretim kablo kullanmak istenmesi gayet normal karşılanmalıdır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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x X x 4 yıl Since1903
Since1903
Ferrari'ye tüp takma potansiyeline sahip olan bir millet olarak , 2150 lira verilen bir cihaza 50 tl'lik orjinal kablo değil de 15 liralık merdiven altı üretim kablo kullanmak istenmesi gayet normal karşılanmalıdır.

Iste sig mantigin en guzide orneklerinden..
Ayni kablo ipad air'de de kullaniliyor ama iPad 1100 lira?
Veya 2500 liralik one m8 kablosunun da 70 liraya mi satilmasi lazimdi yani ne bicim mantiktir sizinkisi?
1 Yanıt Yanıtla +3
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x X x 4 yıl
Ucuz bir haber.
Insanlar orijinal urun kullanmaya karsi degil, yarim metre kablonun 50 liraya satilmasina karsi.
1 Yanıt Yanıtla +5
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okvnoe 4 yıl x X x
x X x
Ucuz bir haber.
Insanlar orijinal urun kullanmaya karsi degil, yarim metre kablonun 50 liraya satilmasina karsi.

Kardeş senin şu dediğini anlayamayan öyle insanlar var ki. Mesele orinal olayı değil mesele göz göre göre soyguna kayıtsız kalamamak. Ha ip5 aldım vaktinde. Android bunun kadar düzgün çalışsa yada dengi bir sistem olsa alır mıyım tabi ki hayır.
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OneAboveAll 4 yıl
La adamlar oluyo sen yongadan bahsediyom mantiga bak ya
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keskin53 4 yıl
Gulü seven dikenine katlanır
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okan_cehapelioglu 4 yıl
apple milleti yolmak için yakında cihazlara bi parca koyar ve orjinal olmayan şarj aletleriyle çalışmaz
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