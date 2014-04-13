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Orta Asya'nın kıl çadırı artık güneş enerjisi üretecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta Asya'nın kıl çadırı artık güneş enerjisi üretecek

Orta Asya kültürlerinin tarihi simgelerinden birisi olan kıl çadırlar iç mekanlarını kışları sıcak, yazları ise serin tutmasıyla bilinir. Genelde kırsal kesimde insanların hayatlarını sürdürdüğü kıl çadırlar önemli bir projeye konu oluyor.

Moğolistan hükümeti ve Dünya Bankası ortaklığında başlatılan proje, kıl çadırlara güneş panelleri entegre ederek sahiplerine elektrik enerjisi sağlamayı hedefliyor. 2005 yılında başlayan projede Moğolistan maliyetleri karşılamakta zorlanınca Dünya Bankası devreye girerek maliyetin yarısını üstlenmiş. 

Projede 100 bin çadıra elektrik enerjisi sağlanması planlanıyor. Ayrıca teknik destek için de 21 bölgeye 50 servis merkezi inşa edilmiş. 

Moğolistan'da 2.8 milyon insan yaşıyor ve bunların 800 bini kırsal kesimde kıl çadırlarında hayatlarını sürdürüyor. Elektrik ile hiç tanışmayan bu kesim haliyle teknolojinin nimetlerinden de uzak kalıyor.

Güneş enerjili kıl çadırlar, standart evlerde kullanılan elektrik enerjisi ile aynı miktardaki enerjiyi sakinlerine üretebiliyor. Proje süresince elektrik enerjisi sayesinde insanlarda önemli değişimler yaşandığı gözlemlenmiş. Örneğin proje kapsamındaki insanların yüzde 90'ı cep telefonu kullanmaya başlarken, yüzde 70'i ise bir renkli televizyon edinmiş. Ayrıca yöre halkı artık telefon üzerinden doktor tavsiyesi almaya başlamış.

Moğolistan'da yılın 250 günü güneşli geçiyor. Bu bakımdan enerji elde etmek kolaylaşıyor. Güneş panellerinin maliyeti ise 500$'a kadar çıkıyor. Ancak proje sorumluluları uzun vadede bu maliyetin fazlasıyla karşılanacağını belirtiyor.

http://gizmorati.com/2014/04/12/mongolian-nomads-go-high-tech-power-tents-solar-panels/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Moğollar öz be öz TÜRK'tür. Moğollar müslüman olmadıkları için onları Türk kabul etmeyen bazı kesimler vardır ve yanlış bilgi yayarlar.
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deadric 5 yıl
böylece daha çok cep telefonu ve bilgisayar satabilecekler.
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K.can.tas 5 yıl
Irk tartışmasını burada da başlattınızya diyecek söz yok
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shadowtr 5 yıl
Onlara bari bulaştırmayın teknoloji zehirini.
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DH Misafiri 5 yıl
Moğollar öz be öz TÜRK'tür. Moğollar müslüman olmadıkları için onları Türk kabul etmeyen bazı kesimler vardır ve yanlış bilgi yayarlar.
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CertificatedStaff 5 yıl
Güneş enerjisinin yaygınlaşması güzel
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ulan64ude 5 yıl
orta asyaya çok ilgim olduğu için onlar adına sevindim. saf temiz insanlar. teknolojinin nimetlerinden faydalansın kardeşlerim :)
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ozeba 5 yıl ulan64ude
ulan64ude

orta asyaya çok ilgim olduğu için onlar adına sevindim. saf temiz insanlar. teknolojinin nimetlerinden faydalansın kardeşlerim :)

Ayni sekilde orta asya kulturunu severim. Cadirlari, yemekleri, yasayislari ilgimi ceker. Bu elektrik olayina onlar adina uzuldum ben acikcasi. Adamlarin saf, temiz bir kulturleri var. Kitle iletisim teknolojileri girdigi her toplumun kulturunu mutlaka degistirmistir ve bu degisim genelde yozlasma yonundedir. (Son zamanlarda ulkemizde artan bosanma vakalarina dikkatinizi cekerim) tamam telefonla saglik hizmeti almalari ve guzel yonleri ama ileride bozulacak, unutulacak kulturleri icin hem onlar hem de insanlik adina uzuldum.
Not: lutfen yazdiklarimdan teknolojiye dusman oldugum anlamini cikartmayin.
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12 Angry Men 5 yıl
O çadırlarda yaşamanın neresi zor ? Burada yaşamak mı kolay ? su elektrik kira benzin yemek televizyon internet vs vs vs.... herşeyin parası var her ay deliler gibi çalışıyoz ki bunları ödeyelim diye.
Şahsen ımkanım olsa bır dakıka dusunmem gıderım oralarda yasardım cadırda mıs gıbı hayat saglıklı stressız oylede gocup gıderdım.
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bgryngn 5 yıl
o çadırlarda yaşamak o kadar zor ki, gelenek ve görenekleri için bunu yapan insanlara az bile...
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Breaak4Love 5 yıl
Gayet Guzel Bir Sistem Cadirlama falan Guzel gider Bunla Bizim İnsanimiza Gore tam
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