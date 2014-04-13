Orta Asya'nın kıl çadırı artık güneş enerjisi üretecek





Orta Asya kültürlerinin tarihi simgelerinden birisi olan kıl çadırlar iç mekanlarını kışları sıcak, yazları ise serin tutmasıyla bilinir. Genelde kırsal kesimde insanların hayatlarını sürdürdüğü kıl çadırlar önemli bir projeye konu oluyor.





Moğolistan hükümeti ve Dünya Bankası ortaklığında başlatılan proje, kıl çadırlara güneş panelleri entegre ederek sahiplerine elektrik enerjisi sağlamayı hedefliyor. 2005 yılında başlayan projede Moğolistan maliyetleri karşılamakta zorlanınca Dünya Bankası devreye girerek maliyetin yarısını üstlenmiş.





Projede 100 bin çadıra elektrik enerjisi sağlanması planlanıyor. Ayrıca teknik destek için de 21 bölgeye 50 servis merkezi inşa edilmiş.





Moğolistan'da 2.8 milyon insan yaşıyor ve bunların 800 bini kırsal kesimde kıl çadırlarında hayatlarını sürdürüyor. Elektrik ile hiç tanışmayan bu kesim haliyle teknolojinin nimetlerinden de uzak kalıyor.





Güneş enerjili kıl çadırlar, standart evlerde kullanılan elektrik enerjisi ile aynı miktardaki enerjiyi sakinlerine üretebiliyor. Proje süresince elektrik enerjisi sayesinde insanlarda önemli değişimler yaşandığı gözlemlenmiş. Örneğin proje kapsamındaki insanların yüzde 90'ı cep telefonu kullanmaya başlarken, yüzde 70'i ise bir renkli televizyon edinmiş. Ayrıca yöre halkı artık telefon üzerinden doktor tavsiyesi almaya başlamış.





Moğolistan'da yılın 250 günü güneşli geçiyor. Bu bakımdan enerji elde etmek kolaylaşıyor. Güneş panellerinin maliyeti ise 500$'a kadar çıkıyor. Ancak proje sorumluluları uzun vadede bu maliyetin fazlasıyla karşılanacağını belirtiyor.

http://gizmorati.com/2014/04/12/mongolian-nomads-go-high-tech-power-tents-solar-panels/