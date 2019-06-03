Örümcek genleri mantar genlerinin içine ekleniyor

Bilim insanları sıtma salgınlarını önlemek için örümceklerin genleri ile mantar genlerini birleştirdi. Sıtma her yıl 400.000'den fazla can alıyor ve sıtmanın en önemli taşıyıcısı ise sivrisinekler . Sivrisineklerin bu taşıyıcılığı durdurulabilirse salgınların da önüne geçilebileceği düşünülüyor.

Yapılan saha deneylerinde mantarların sivrisinek popülasyonunu %99 oranında azaltmasına rağmen ekibin genetik mühendisliğini bu amaçla kullanması, yöntemlerin dünyadaki yaşam için tehlikeli olabileceğiyle ilgili çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmekte..



Science

Avustralya Dağ Örümceğinin zehri mantarlara ürettiriliyor

Avustralya Mavi Dağ örümceğinin zehrini

Batı Afrika'da ''MosquitoSphere'' adı verilen yapay bir köy ortamında test edildi.

Ayrıca üretilen toksin böcek ilaçlarına dirençli sivrisinekleri de başarıyla öldürdü.



Ayrıca Bkz.

"ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde"

https://futurism.com/spider-gene-fungus-kill-mosquitoes

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(UMD) kurumundan araştırmacılar, sdergisinde de yayımlanan araştırmaya göre geliştirilen mantarlar sivrisineklerilakin bu ölümbir şekilde. Bu sebeple sivrisineklerbaşka insanlarıetmehala barındırıyorlar.Araştırma ekibi sivrisineklerin ölümünü hızlandırmak içinmantarların genetiği ile birleştirdi. Daha sonra mantarlarve araştırma sahasına konulduktangün sonrasındayok oldu.Araştırma her ne kadarsonuçlanmış olsa daolarakbir organizmayıbırakmanınsorunlara neden olabileceği düşünülüyor.Genetik mühendisliğinin tüm çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmanın da dikkatli bir biçimde ele alınması ve incelenmesi gerekiyor.