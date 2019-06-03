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Örümcek genleri mantar genlerinin içine ekleniyor

Bilim insanları sıtma salgınlarını önlemek için Avustralya Mavi Dağ örümceğinin zehrini mantarların genetiği ile birleştirdi. Mantarlar sahaya konulduktan 45 gün sonrasivrisinek popülasyonu yok oldu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Bilim insanları sıtma salgınlarını önlemek için örümceklerin genleri ile mantar genlerini birleştirdi. Sıtma her yıl 400.000'den fazla can alıyor ve sıtmanın en önemli taşıyıcısı ise sivrisinekler. Sivrisineklerin bu taşıyıcılığı durdurulabilirse salgınların da önüne geçilebileceği düşünülüyor.

The University of Maryland (UMD) kurumundan araştırmacılar, sivrisinekleri öldüren örümcek toksinini üretmek üzere mantarları genetik olarak değiştirdi. Yapılan saha deneylerinde mantarların sivrisinek popülasyonunu %99 oranında azaltmasına rağmen ekibin genetik mühendisliğini bu amaçla kullanması, yöntemlerin dünyadaki yaşam için tehlikeli olabileceğiyle ilgili çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmekte..

Science dergisinde de yayımlanan araştırmaya göre geliştirilen mantarlar sivrisinekleri öldürüyor lakin bu ölüm hızlı bir şekilde olmuyor. Bu sebeple sivrisinekler ölmeden önce başka insanları enfekte etme riskini hala barındırıyorlar.

Avustralya Dağ Örümceğinin zehri mantarlara ürettiriliyor

Araştırma ekibi sivrisineklerin ölümünü hızlandırmak için Avustralya Mavi Dağ örümceğinin zehrini mantarların genetiği ile birleştirdi. Daha sonra mantarlar Batı Afrika'da ''MosquitoSphere'' adı verilen yapay bir köy ortamında test edildi.

Mantarlar geniş levhalara ekildikten ve araştırma sahasına konulduktan 45 gün sonrasında sivrisinek popülasyonu yok oldu. Ayrıca üretilen toksin böcek ilaçlarına dirençli sivrisinekleri de başarıyla öldürdü.

Ayrıca Bkz. "ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde"

Araştırma her ne kadar başarıyla sonuçlanmış olsa da genetik olarak değiştirilmiş bir organizmayı doğa hayatına  bırakmanın öngörülemeyen sorunlara neden olabileceği düşünülüyor. Mantarların doğaya yayılması ile ekosistemin olumsuz etkilenebileceği, yarasa ve arı türlerinin yok olabileceği ve birçok farklı canlı türünün olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Genetik mühendisliğinin tüm çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmanın da dikkatli bir biçimde ele alınması ve incelenmesi gerekiyor.
https://futurism.com/spider-gene-fungus-kill-mosquitoes Yorum Yaz
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Mesutzgvn 1 gün
Kolayı var. Cam ve kapılara perde asmak yatılan yere perde taktırmak. Doğayla uğraşmak yerine çare bulmak önemli.
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01myavuz 5 gün
Bilmeden taşıdığımız hayvanlarla bazı canlıları ortadan kaldırdığımız oldu. Dikkat etsinler kazara arı türleri yok olursa bitki bakımından önü alınamaz olayalar olabilir.
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Hakimutata Insane 5 gün
mantara bağlanacak yakında örümceklerde desene :D .
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V4LKyR 5 gün
Acaba sivrisineğin ekosistemdeki yeri nedir?
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Spinata 4 gün V4LKyR
Sivrisinek ve bilhassa larvaları sucul canlılar için tükenmek bilmeyen eşşiz protein kaynağıdır. Aslında bu sivrisineklerin suçu değil. İnsan popülasyonun kendinden başka hiç bir canlıya yaşam hakkı tanımamama despotluğundan kaynaklanır.
Oralarda sıtmanın nedeni acaba gerçekten sivrisineklerden mi? kaynaklanıyor? Yoksa batının sömüre sömüre iliiğini kemiğini kuruttuğu insanlara dayattığı acımasız sağlıksız yeterli besinsiz, vitaminsiz, vs.. yaşam koşulları mı? neden oluyor?
Neden sıtmat koskoca avrupa da yok? bizde yok (veya bilinen kadar yaygın değil)?
Çok ama çok yanlış işler bunlar.
Doğa bu dengeye gelebilmek için Milyarlarca yılını verdi.
Sen Minnacık aklınla, kendi yarattığın sorunları minnacık suçsuz günahsız hayvanlara yıkarak, bununla da bir halt ettiğini sanarak ancak ve ancak ahmakları kandırırsın.
İyi hoş öyle ahmak çok ki.
Ne demek lan bi zehrin bir mantarın dna'sına gömülmesi. Pire için yorganı yakmak bu. O mantar kontrolden çıkar da sivrisinek dışındaki canlılara da musallat olursa ne olacak? ki olacak, o zaman ne poh yiyeceksiniz?
Ayrıca bunun ekosistemi uzun erimli yıllarda ne yönde etkileyeceği de muamma.
Ayrıca afrika da insanların hayatlarını kurtarmak iyi hoş güzel de bu insanların yaşam koşullarını değiştirmezseniz, YİYECEKLERİNİ ARTIRMAZSASNIZ ÇOK AF EDERSİNİZ YAPACAĞINIZ İYİLİĞE S...
Bu seferde iç savaşlara sürüklenecekler. BİRBİRLERİNİ ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN KATLEDECEKLER.
Aklı başında insanların bu tip çalışmaları acilen sonlandırmalı.
SUÇLU SİVRİSİNEKLER DEĞİL, EMPERYALİST BATI ETİĞİ.
Umarım anlatabilmişimdir.
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kartal172 5 gün
Örümcek adam geliyor
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