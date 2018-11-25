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Örümcek ipinin çelikten sağlam olmasının nedeni araştırıldı

Elimize her yapıştığında kurtulmakta zorluk çektiğimiz, çok sayıda testler neticesince çelikten daha güçlü olduğu ortaya konan örümcek ipinin sağlamlığının altında yatan sebep araştırıldı.
5 ay
27,1b
1
43
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Örümcek ipinin çelikten sağlam olmasının nedeni araştırıldı
Örümcekler yuva kurmak, yavrularını korumak ya da avlanmak için ağ örerler. Bu ağların oluşumunda oldukça ince bir o kadar da kopmak bilmeyen kendilerine has ürettikleri bir ip kullanırlar. Örümcek ipeği de denen bu yapı maruz kaldığı sayısız testten başarıyla geçmiş ve çelikten daha sağlam olduğunu ortaya koymuştur.

Örümcek ipinin sağlamlığının kaynağını öğrenmek isteyen bilim adamaları atomsal kuvvet mikroskobu altında zehirli kahverengi keşiş örümceğinin ipini incelemişler. İnsan saçından kat be kat güçlü olan her bir ipin, çapı milimetrenin 20 milyonda biri olan binlerce nano ipten oluştuğunu görmüşler.

Bilim adamları gözlemlerinde her bir örümcek fiberinin, aynı elektrik kablosunda olduğu gibi, uzunluğu 1 mikron olan çok sayıda paralel ipten meydana geldiğini tespit etmişler. 1 mikron çok kısa gibi görünebilir ancak çapının en az 50 katı uzunluğunda olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Üstelik bilim adamları bu fiberlerin daha da esneyebileceğini düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Resimlerdeki renk sapmasını azaltacak yeni bir yöntem bulundu"

Çalışmada zehirli kahverengi keşiş örümceğinin tercih edilmesinin bir sebebi var. Her örümceğin ipi benzer özellikler taşımıyor. Keşiş örümceğinin ipleri düz bir yapıya sahip. Böylece bilim adamları mikroskop altında bu örümceğin iplerini incelemenin daha kolay olacağını düşünmüşler. Bazı örümceklerin ipleri ise üç boyutlu yapıdalar.

Bu çalışma ve diğer örümcek ipleri üzerinde yapılacak çalışmalar başta mühendislik ve tıp alanında kullanılmak üzere kullanışlı, ince ve sağlam malzemeler üretilmesinin önünü açabilir. Öte yandan bilim adamları, yapay örümcek ipi üretmenin oldukça zor olduğunun altını çiziyor.

https://www.techexplorist.com/scientists-now-know-why-spider-silk-stronger-steel/18686/ Yorum Yaz
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WB 5 ay en beğenilen
Ben orumcegin yaptigi isin muhendisliginden haberi oldugunu pek dusunmuyorum..



Madem amac evrimleserek hem yuva yapmak hem de sinek yakalamakti neden bu kadar kompleks bir ozellik gelistirmis olsun? Daha basit bir malzeme de isini gorebilirdi.. Ayni zamanda belki de milyonlarca yildir bu isi yapan orumceklerin teknolojilerini dunyanin en zeki varligi olarak nitelendirilen biz insanlar henuz anlayabiliyoruz, ancak halen de yapamayiz diyoruz..



Insan kendini tum bu cok ileri muhendislik harikalarinin bulunmasi icin bir gucun onlari oraya koydugunu dusunmekten kendini alamiyor..



Ben orumcegin yaptigi isin muhendisliginden haberi oldugunu pek dusunmuyorum..Madem amac evrimleserek hem yuva yapmak hem de sinek yakalam...
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2 Yanıt Yanıtla +61
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kraix 5 ay
Allahın mucizelerinden biri daha...
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Alfred James Pacino 5 ay
Biraz diyalektik yapalım.
Bunu Allah hikmeti sayanlara soruyorum , ne olsaydı Allah hikmeti sayılmazdı ?
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1 Avatar
memeti 5 ay
Atomları bilmem ama işin içinde atomaltı parçaçıklar var. Kuarklar var mesela. Enerji parçacıkları. Renk dinamiğini yöneten elemanlar var. Var oğlu var yani.
Ya gerçekten bunları var eden bir yaratıcı yoksa. Hatta bunlarda evrim ile varlığın kaynağı rolüne kendileri adapte olmadıyasa.
Ya 3. Bir seçenek varsa kimsenin düşünüp tahmin edemediği?
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-MoDeStUs- 5 ay
Gene ağır yobazlar konuyu basmışlar.Konuda seviye öyle bir düşmüşki konudaki havadan cahillik sarhoşluğu yaşıyorsun.
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mustafasc 5 ay
DH da takılan teknoloji meraklısı yani memleleti ileriye tasiyacak olan gençliğin haline bak ya Allah in varligini (tövbe hâşâ) tartışıyorlar. Geberip bi bakın bakalım ahiret var mı yok mu diycem ama ananıza babanıza yazık. Belki imana gelirsiniz de kurtulursunuz...
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general4242 5 ay
Dh de takilanlarin %10 u teknoloji meraklisidir.
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sefa1451 5 ay
aklıma örümcek adam filmi geldi ah be ne günlerdi
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ImRoyal 5 ay
Canlılar çetin çatışmalar sonucunda geliştirdikleri savunma mekanizmalarını bir tanrıdan bilmek kadar bu mücadeleye daha büyük bir saygısızlık yapılamaz. Milyonlarca yıl. Tanrı yapabılıyordu da bu mücadele neden yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor? Madem bu sistemlerin mükemmel olması bilge ve güçlü bir tanrıdan geliyorsa örümcek atası olan böcek türlerinde bu sistemler neden yok? Madem çok kullanışlı bir sıstemse aslında bütün böcek türlerinde ağ örme sistemi olmalı. Tanrı insanlık tarihinin en baş belası yalanı olmuştur. İnsanlar bu yalanı aşamıyor.
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DH Misafiri 5 ay
Bazı arkadaşların itikatını sarsmak istemezdim ama insanoğlu bir süredir örümcekten ince ve sağlam iplik üretebiliyor. Yüksek yoğunluklu polietilen dediğimiz malzemeyi çok ince iplik haline getirip dokuyarak balistik miğfer, göğüs plakası vs için hammadde üretiliyor.
Hollandalı DSM bu işin öncülerinden. Ülkemizde maalesef üretebilen ticari bir kuruluş duymadım. Eski teknoloji olan aramid ipi dışardan alınmak kaydıyla üretilebiliyor.
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Kayrabey 5 ay
Ama işte bunlar hep tesadüf...
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umit d 5 ay
Rabbimin hikmeri ALLAHU EKBER
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interwap 5 ay
Bir deniz salyangozu türünün dişi 3 kat daha sağlammış.
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WaxKitten 5 ay
İlgilenenlere bu güzel belgeseli izlemesini öneririm
örümcek kısmı 42:00 - 51:16 arası

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