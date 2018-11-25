Örümcek ipinin çelikten sağlam olmasının nedeni araştırıldı

Örümcekler yuva kurmak, yavrularını korumak ya da avlanmak için ağ örerler. Bu ağların oluşumunda oldukça ince bir o kadar da kopmak bilmeyen kendilerine has ürettikleri bir ip kullanırlar. Örümcek ipeği de denen bu yapı maruz kaldığı sayısız testten başarıyla geçmiş ve çelikten daha sağlam olduğunu ortaya koymuştur.



Örümcek ipinin sağlamlığının kaynağını öğrenmek isteyen bilim adamaları atomsal kuvvet mikroskobu altında zehirli kahverengi keşiş örümceğinin ipini incelemişler. İnsan saçından kat be kat güçlü olan her bir ipin, çapı milimetrenin 20 milyonda biri olan binlerce nano ipten oluştuğunu görmüşler.



Bilim adamları gözlemlerinde her bir örümcek fiberinin, aynı elektrik kablosunda olduğu gibi, uzunluğu 1 mikron olan çok sayıda paralel ipten meydana geldiğini tespit etmişler. 1 mikron çok kısa gibi görünebilir ancak çapının en az 50 katı uzunluğunda olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Üstelik bilim adamları bu fiberlerin daha da esneyebileceğini düşünüyor.



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Çalışmada zehirli kahverengi keşiş örümceğinin tercih edilmesinin bir sebebi var. Her örümceğin ipi benzer özellikler taşımıyor. Keşiş örümceğinin ipleri düz bir yapıya sahip. Böylece bilim adamları mikroskop altında bu örümceğin iplerini incelemenin daha kolay olacağını düşünmüşler. Bazı örümceklerin ipleri ise üç boyutlu yapıdalar. Bilim adamları gözlemlerinde her bir örümcek fiberinin, aynı elektrik kablosunda olduğu gibi,olan çok sayıda paralel ipten meydana geldiğini tespit etmişler. 1 mikron çok kısa gibi görünebilir ancak çapının en az 50 katı uzunluğunda olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Üstelik bilim adamları bu fiberlerin daha da esneyebileceğini düşünüyor.Çalışmada zehirli kahverengi keşiş örümceğinin tercih edilmesinin bir sebebi var. Her örümceğin ipi benzer özellikler taşımıyor. Keşiş örümceğinin iplerisahip. Böylece bilim adamları mikroskop altında bu örümceğin iplerini incelemenin daha kolay olacağını düşünmüşler. Bazı örümceklerin ipleri ise üç boyutlu yapıdalar.



Bu çalışma ve diğer örümcek ipleri üzerinde yapılacak çalışmalar başta mühendislik ve tıp alanında kullanılmak üzere kullanışlı, ince ve sağlam malzemeler üretilmesinin önünü açabilir. Öte yandan bilim adamları, yapay örümcek ipi üretmenin oldukça zor olduğunun altını çiziyor.

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