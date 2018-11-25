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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resimlerdeki renk sapmasını azaltacak yeni bir yöntem bulundu

Harvard Üniversitesi araştırmacıları resimlerde oluşan renk sapması veya hale efektini giderecek yeni bir yöntem buldu. Metacorrector teknolojisi nano sütunları temel alıyor.
5 ay
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon kameralarından profesyonel kameralara ve teleskoplara kadar hemen tüm görüntüleme cihazlarında halo effect yani renk sapması veya yalın haliyle hale etkisi sık karşılaşılan durumların başında geliyor. Bu durumu gidermek için bugüne kadar pek çok çalışma yapıldı. Harvard araştırmacılarının son projesi oldukça iddialı.

Metacorrector teknolojisi nedir?

Renk sapması kamera lensine doğru siyah bir ışık noktasının eğimli olması sonucu ortaya çıkıyor ve lens de bunu tam olarak düzeltemediği için parlak nesnenin etrafında halka şeklinde bir etki beliriyor. Bunun sebebi ise farklı dalga boylarındaki ışığın aynı noktaya odaklanması.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 Ekim güncellemesi yine durduruldu"

Renk sapması oluşturduğu etki nedeniyle kullanıcıda rahatsızlık uyandırabiliyor. Geçtiğimiz dönemde Pixel telefon kameralarında oluşan hale etkisini gidermek için Google bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Harvard araştırmacıları ise donanım tarafında bir çözüm buldu.

Metacorrector adı verilen çözümde bir dalga boyundan çok daha küçük, nano sütunların tek katmanlı yüzeyleri kullanılıyor. Bu yüzeyler ışığın polarizasyonunu, fazını ve genliğini kontrol edebiliyor. Böylece ışık paketlerinin odak noktasına aynı anda ve aynı genişlikte ulaşması sağlanıyor.

Metacorrector yöntemi ile resimlerdeki renk sapması kısmen veya tamamen giderilebiliyor. Böylece daha kaliteli resimler ortaya çıkıyor. Gelecek yıllarda Metacorrector yönteminin görüntüleme cihazlarına uygulanması bekleniyor. Ayrıca minyatür tarzdaki optik cihazlar için de teknolojinin optimize edilmesine de çalışılıyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/23/researchers-invents-a-way-to-phase-out-chromatic-aberrations-aka-halo-effect-from-images/ Yorum Yaz
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ssbrutality 5 ay
Hardvard'sa tamamdır..
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ezimuse 5 ay
agac gövdesinin sağında ve solunda yer alan yeşil ve mor renge deniliyor. Lensten lense bu değişiyor. Yeni lenslerin çoğunda azalmış durumda. Ayrıca fotoğraf yazılımları ile de chromatic aberration düzeltmesi ile giderilebiliyor.
Ayrıca editöre resim değil fotoğraf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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WaxKitten 5 ay ezimuse
tdk.gov.tr/...
Ben de pek anlamlandıramasamda tdk resim=fotoğraf diyor.
ikisi bariz farklı kavramlar zihinde çağrıştırdığı imgeler farklı bir kere
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Xiaomiseverim 5 ay
Şu renk sapması nedir açıklayıcı bir resim, şu yeni yöntemin kullanıldığı ve kullanılmadığı bir karşılaştırma resmi eklemek bu kadar mı zor sayın editör?

Edit: Ekremmiş ya ben de "sayın" bir editör yazdı sanmıştım boşver tamam
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Omisis046 5 ay
Renk nedir? Renk gerçek midir?
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