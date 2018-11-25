Resimlerdeki renk sapmasını azaltacak yeni bir yöntem bulundu

Akıllı telefon kameralarından profesyonel kameralara ve teleskoplara kadar hemen tüm görüntüleme cihazlarında halo effect yani renk sapması veya yalın haliyle hale etkisi sık karşılaşılan durumların başında geliyor. Bu durumu gidermek için bugüne kadar pek çok çalışma yapıldı. Harvard araştırmacılarının son projesi oldukça iddialı.

Metacorrector teknolojisi nedir?

Renk sapması kamera lensine doğru siyah bir ışık noktasının eğimli olması sonucu ortaya çıkıyor ve lens de bunu tam olarak düzeltemediği için parlak nesnenin etrafında halka şeklinde bir etki beliriyor. Bunun sebebi ise farklı dalga boylarındaki ışığın aynı noktaya odaklanması.

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Renk sapması oluşturduğu etki nedeniyle kullanıcıda rahatsızlık uyandırabiliyor. Geçtiğimiz dönemde Pixel telefon kameralarında oluşan hale etkisini gidermek için Google bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Harvard araştırmacıları ise donanım tarafında bir çözüm buldu.

Metacorrector adı verilen çözümde bir dalga boyundan çok daha küçük, nano sütunların tek katmanlı yüzeyleri kullanılıyor. Bu yüzeyler ışığın polarizasyonunu, fazını ve genliğini kontrol edebiliyor. Böylece ışık paketlerinin odak noktasına aynı anda ve aynı genişlikte ulaşması sağlanıyor.

Metacorrector yöntemi ile resimlerdeki renk sapması kısmen veya tamamen giderilebiliyor. Böylece daha kaliteli resimler ortaya çıkıyor. Gelecek yıllarda Metacorrector yönteminin görüntüleme cihazlarına uygulanması bekleniyor. Ayrıca minyatür tarzdaki optik cihazlar için de teknolojinin optimize edilmesine de çalışılıyor.