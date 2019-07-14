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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OurPact ebeveyn uygulaması App Store’a geri döndü

iOS platformunda ebeveyn kontrolüne imkân veren uygulamalar yılın başından itibaren birer birer mağazadan kaldırılmıştı. Şimdi ise Apple’ın geri adım attığı görülüyor.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl iOS 12 ile birlikte Screen Time adındaki ebeveyn kontrol uygulamasını kullanıma sunan Apple alıştığımız üzere App Store mağazasındaki popüler kontrol uygulamalarını kaldırmaya başlamıştı. Şimdi ise bu politikadan vazgeçmiş görünüyor.

Geri adım

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Nisan ayına kadar mağazada bulunan 17 popüler ebeveyn kontrol uygulamasından 11 tanesi ya kaldırılmış ya da kullanımı sınırlanmıştı. Apple buna gerekçe olarak da uygulamaların temelinde bulunan Mobile Device Management özelliğinin üçüncü taraf partilere izinsiz olarak veri göndermesini göstermişti.

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Haliyle sonrasında büyük bir tartışma da alevlenmiş oldu. OurPact geliştiricileri MDM özelliğinin hiçbir şekilde uzak sunuculara bağlanmadığını belirtirken iki geliştirici de Apple’ı Avrupa Komisyonu’na şikâyet etmişti.

Bu hafta OurPact uygulamasının mağazaya geri dönmesi umutları yeşertti. Geliştirici ekip Apple’ın bu hareketini ortak çalışma için attığı adım olarak görüyor. Bununla birlikte şimdilik diğer yasaklı ebeveyn uygulamalarının akibeti belli değil ancak ilerlemelerin kaydedileceği tahmin ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/07/12/apple-ourpact-return-app-store/ Yorum Yaz
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