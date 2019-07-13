Ubisoft’un The Mighty Quest for Epic Loot oyunu indirmeye sunuldu

Ubisoft’un mobil platformlar için hazırladığı aksiyon RPG tarzındaki kılıç sallama oyunu The Mighty Quest for Epic Loot bu hafta uygulama mağazalarındaki yerini aldı. Oyun sürükleyici bir senaryoya sahip.

The Mighty Quest for Epic Loot neler sunuyor?

Hazine peşinde koşan ilginç tipteki bir şövalyeyi canlandırdığınız oyunda bölümleri temizleyerek kendinizi geliştirmeniz ve sonunda kralın tahtını ele geçirmeniz konu ediliyor.

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Tek elinizle ekranda sürükleme yaparak karakteri ilerletirken diğer elinizle tıklayarak kılıç sallıyorsunuz. Seviye atladıkça dövüş alanında kullanabileceğiniz süreli büyülerin de kilidi açılıyor.

Başarılı grafiklere sahip bir atmosferde geçen oyunda karakter ve geçiş animasyonları da bir o kadar başarılı. Sadece PvE modunda senaryoyu takip edebileceğiniz gibi diğer oyuncularla kozlarınızı kapışacağınız bir mod da bulunuyor.

The Mighty Quest for Epic Loot: Google Play II App Store







