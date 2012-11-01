Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ouya, 4.1 Jelly Bean sürümüne güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
495
1
19
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bağımsız projelerin yeterli finansmanı elde etmek için kullanıcılar yoluyla yatırım elde etmeye çalıştığı Kickstarter'ın en dikkat çekici projelerinden birisi olan Android'li oyun konsolu Ouya, bağış yapanlara Mart ayında gönderime başlayacak. Ticari olarak ise Nisan ayında dağıtım başlayacak.

Ouya web sitesinden yapılan açıklamaya göre konsolun ilk hazır devre kartı geliştirmesi tamamlanmış durumda. Plastik prototipler de hazır ve dış görünüş incelemeye tabi tutuluyor. Şu anda mühendislik onay testleri devam ediyor. Testlerde Ouya konsol ve kumandasının yazılım ile ne kadar uyumlu çalıştığı ve nerede sıkıntıların yaşanabileceği anlaşılmaya çalışılıyor.

Bunun yanında Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü ile geleceği duyurulan Ouya, 4.1 Jelly Bean sistemine geçmiş durumda. Sevkiyatlar bu işletim sistemi yüklü olarak yapılacak.

Ouya için bir yazılım geliştirme aracı da - ODK kısa süre sonra yayınlanacak. Yine de geliştiriciler için hazırlık olması anlamında bilgilendirmeler yapılmaya devam ediyor. 

Konsol ve iki kontrolcü ihtiva eden geliştirme aracı paketi de bir süre sonra satışa sunulacak. Paket, kendi geliştirdiği oyunları konsol üzerinde daha erken denemek isteyenleri hedefliyor. 

Ayrıca pek çok oyun geliştirici ile görüşmeler de devam ediyor. IndieCade, GDC Online, DroidconUK bunlardan bazıları. 
Ouya oyun konsolunda NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI portları gibi özellikler bulunuyor. 

http://www.ouya.tv/the-big-hardware-update-and-more/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
leventalpsal 7 yıl en beğenilen
Oyun odaklı, 1920x1080 yüksek çözünülükte kullanılacak bir cihaz 2013 yılının ortalarına doğru 1,5 yıl eski Tegra 3 platformu ile çıkmamalı bence. Yol yakınken S4 Pro + Adreno 320 veya Mali 604 'lü bir platforma geçmeleri lazım...
Oyun odaklı, 1920x1080 yüksek çözünülükte kullanılacak bir cihaz 2013 yılının ortalarına doğru 1,5 yıl eski Tegra 3 platformu ile çıkmamalı bence. Yol yakınken ...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zuko 7 yıl
Mobil oyunları konsolda oynamak nedir yahu? Mobildeki iddialı oyunlar zaten ya var olanların çakması (Gameloft), ya da yan ürünler (EA gibi.). Bunları konsolda oynayacağına normal konsol için çıkmış oyunları oynamak daha mantıklı değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
based_1984 7 yıl
perakende satış fiyatı ne olacak acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 7 yıl
Tegra 3 olmasa daha iyi olurmuş gelecek adına tegra 3 cpu ve gpu anlamında birçok çekirdek barındırıyor olabilir ama performans olarak çokta iyi değil.Özellikle gpu bölümü 12 çekirdek felan diyor ama sadece müşterileri kandırmak bazında yoksa gpu kısmında tegra 3 beklenen atılımı yapamadığı gibi gerçekten kötü bir gpu barındırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 7 yıl
teknoloji ilerliyor bence 1gb yerine 2gb ram olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 7 yıl
Teknik tedaylarına fazla inme gereksinimi duymadığım bir ürün ama yine de çekici geldi. Kickstarter harika bir girişim şekli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vaanna 7 yıl
leventalpsal
Oyun odaklı, 1920x1080 yüksek çözünülükte kullanılacak bir cihaz 2013 yılının ortalarına doğru 1,5 yıl eski Tegra 3 platformu ile çıkmamalı bence. Yol yakınken S4 Pro + Adreno 320 veya Mali 604 lü bir platforma geçmeleri lazım...

Söylediğiniz şey gayet mantıklı fakat malesef işler bu kadar hızlı yürüyemiyor.Arge çalışmaları uzun bir test sürecini de içerisinde barındırdığı için cihaz stabil halde çalışır konuma getirilip piyasaya sürülünceye kadar üzerinde ki donanım eskiyebiliyor.Hele ki ouya yı üreten firma gibi çok fazla bir geçmişi olmayan ve üretim aşamaları hakkında yeterince tecrübesi olmayan firmalar için bu süreç normalden daha fazla uzayabiliyor.Haberde de bahsedildiği gibi şu haliyle bile test aşaması devam ediyor.Şu aşamada içerisinde ki cpu+gpu yu değiştirmek şu ana kadar gelinen yolu en baştan almak manasına geliyor.Ki ortada verilmiş bir tarih var.Bu tarihe yetişebilmesi için hiçbir değişiklik yapılmadan bir an önce cihazın satışa hazır hale getirilmesi gerekli.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
leventalpsal
cagataykoroglu
FinalDestinati0Nİşlemcisi gelecek nesile göre bence biraz düşük kalıyor piyasaya sürmeden önce güncelleselerdi daha iyi olurdu...
Senin kafayla ps3-x360 a oyun çıkmaması lazım.
PS3, Xbox360 6-7 yıllık sistemler ve hala yenileri gelmediği için oyun yapımcıları tarafından eleştiriliyorlar...

hmmm nerede o eleştiriler? onlar kopya koruma sıstemlerı guncellensın dıye bıle yenı konsol ister.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 7 yıl
cagataykoroglu
FinalDestinati0Nİşlemcisi gelecek nesile göre bence biraz düşük kalıyor piyasaya sürmeden önce güncelleselerdi daha iyi olurdu...
Senin kafayla ps3-x360 a oyun çıkmaması lazım.

PS3, Xbox360 6-7 yıllık sistemler ve hala yenileri gelmediği için oyun yapımcıları tarafından eleştiriliyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 7 yıl
pogomania
Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Elimde Desire S var. Snapdragon tek çekirdek işlemci , 768 mb ram ve sadece Adreno 205. Kaldı ki şu an android için çıkmış hicbir oyun bende problem yaratmadı. ( tegra özel oyunlar hariç tbi ki )

Desire S'de 800x480 çözünürlük var, bu Full HD televizyonlara takılarak kullanılacak. Ayrıca Nova 3, Need For Speed Most Wanted, Dead Space gibi konsol tadında oyunlarda ne performans veriyor Desire HD merak ediyorum (gerçekten). Angry Birds tadındaki oyunları sorunsuz oynatması bir şey ifade etmez...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pogomania 7 yıl leventalpsal
leventalpsal
pogomania
Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Elimde Desire S var. Snapdragon tek çekirdek işlemci , 768 mb ram ve sadece Adreno 205. Kaldı ki şu an android için çıkmış hicbir oyun bende problem yaratmadı. ( tegra özel oyunlar hariç tbi ki )

Desire S'de 800x480 çözünürlük var, bu Full HD televizyonlara takılarak kullanılacak. Ayrıca Nova 3, Need For Speed Most Wanted, Dead Space gibi konsol tadında oyunlarda ne performans veriyor Desire HD merak ediyorum (gerçekten). Angry Birds tadındaki oyunları sorunsuz oynatması bir şey ifade etmez...

Şu an da yüklü olan oyunlr,

Fifa 12
Asphalt 7
Shaowgun
Mass Effect
Wild blood ve chaos
Daha önce yuklediklerim,

Nfs shift, hot pursuit
Dead trigger
Spiderman
Gta 3
ve diğer oyunlarin counu denedim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 7 yıl en beğenilen
Oyun odaklı, 1920x1080 yüksek çözünülükte kullanılacak bir cihaz 2013 yılının ortalarına doğru 1,5 yıl eski Tegra 3 platformu ile çıkmamalı bence. Yol yakınken S4 Pro + Adreno 320 veya Mali 604 'lü bir platforma geçmeleri lazım...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
495 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung SyncMaster Sa950 3D "Estetik ve Teknoloji bir arada!" LCD Monitör video inceleme 7 yıl HTC Windows Phone 8X Türkiye'de "Tüm detaylarıyla bu videoda" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim