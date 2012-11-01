Ouya, 4.1 Jelly Bean sürümüne güncellendi





Bağımsız projelerin yeterli finansmanı elde etmek için kullanıcılar yoluyla yatırım elde etmeye çalıştığı Kickstarter'ın en dikkat çekici projelerinden birisi olan Android'li oyun konsolu Ouya, bağış yapanlara Mart ayında gönderime başlayacak. Ticari olarak ise Nisan ayında dağıtım başlayacak.





Ouya web sitesinden yapılan açıklamaya göre konsolun ilk hazır devre kartı geliştirmesi tamamlanmış durumda. Plastik prototipler de hazır ve dış görünüş incelemeye tabi tutuluyor. Şu anda mühendislik onay testleri devam ediyor. Testlerde Ouya konsol ve kumandasının yazılım ile ne kadar uyumlu çalıştığı ve nerede sıkıntıların yaşanabileceği anlaşılmaya çalışılıyor.





Bunun yanında Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü ile geleceği duyurulan Ouya, 4.1 Jelly Bean sistemine geçmiş durumda. Sevkiyatlar bu işletim sistemi yüklü olarak yapılacak.





Ouya için bir yazılım geliştirme aracı da - ODK kısa süre sonra yayınlanacak. Yine de geliştiriciler için hazırlık olması anlamında bilgilendirmeler yapılmaya devam ediyor.





Konsol ve iki kontrolcü ihtiva eden geliştirme aracı paketi de bir süre sonra satışa sunulacak. Paket, kendi geliştirdiği oyunları konsol üzerinde daha erken denemek isteyenleri hedefliyor.





Ayrıca pek çok oyun geliştirici ile görüşmeler de devam ediyor. IndieCade, GDC Online, DroidconUK bunlardan bazıları.

Ouya oyun konsolunda NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI portları gibi özellikler bulunuyor.

http://www.ouya.tv/the-big-hardware-update-and-more/