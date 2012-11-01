Ouya, 4.1 Jelly Bean sürümüne güncellendi

Haber Editörü
Bağımsız projelerin yeterli finansmanı elde etmek için kullanıcılar yoluyla yatırım elde etmeye çalıştığı Kickstarter'ın en dikkat çekici projelerinden birisi olan Android'li oyun konsolu Ouya, bağış yapanlara Mart ayında gönderime başlayacak. Ticari olarak ise Nisan ayında dağıtım başlayacak.
Ouya web sitesinden yapılan açıklamaya göre konsolun ilk hazır devre kartı geliştirmesi tamamlanmış durumda. Plastik prototipler de hazır ve dış görünüş incelemeye tabi tutuluyor. Şu anda mühendislik onay testleri devam ediyor. Testlerde Ouya konsol ve kumandasının yazılım ile ne kadar uyumlu çalıştığı ve nerede sıkıntıların yaşanabileceği anlaşılmaya çalışılıyor.
Bunun yanında Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü ile geleceği duyurulan Ouya, 4.1 Jelly Bean sistemine geçmiş durumda. Sevkiyatlar bu işletim sistemi yüklü olarak yapılacak.
Ouya için bir yazılım geliştirme aracı da - ODK kısa süre sonra yayınlanacak. Yine de geliştiriciler için hazırlık olması anlamında bilgilendirmeler yapılmaya devam ediyor.
Konsol ve iki kontrolcü ihtiva eden geliştirme aracı paketi de bir süre sonra satışa sunulacak. Paket, kendi geliştirdiği oyunları konsol üzerinde daha erken denemek isteyenleri hedefliyor.
Ayrıca pek çok oyun geliştirici ile görüşmeler de devam ediyor. IndieCade, GDC Online, DroidconUK bunlardan bazıları.
Ouya oyun konsolunda NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI portları gibi özellikler bulunuyor.
http://www.ouya.tv/the-big-hardware-update-and-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Söylediğiniz şey gayet mantıklı fakat malesef işler bu kadar hızlı yürüyemiyor.Arge çalışmaları uzun bir test sürecini de içerisinde barındırdığı için cihaz stabil halde çalışır konuma getirilip piyasaya sürülünceye kadar üzerinde ki donanım eskiyebiliyor.Hele ki ouya yı üreten firma gibi çok fazla bir geçmişi olmayan ve üretim aşamaları hakkında yeterince tecrübesi olmayan firmalar için bu süreç normalden daha fazla uzayabiliyor.Haberde de bahsedildiği gibi şu haliyle bile test aşaması devam ediyor.Şu aşamada içerisinde ki cpu+gpu yu değiştirmek şu ana kadar gelinen yolu en baştan almak manasına geliyor.Ki ortada verilmiş bir tarih var.Bu tarihe yetişebilmesi için hiçbir değişiklik yapılmadan bir an önce cihazın satışa hazır hale getirilmesi gerekli.
hmmm nerede o eleştiriler? onlar kopya koruma sıstemlerı guncellensın dıye bıle yenı konsol ister.
PS3, Xbox360 6-7 yıllık sistemler ve hala yenileri gelmediği için oyun yapımcıları tarafından eleştiriliyorlar...
Desire S'de 800x480 çözünürlük var, bu Full HD televizyonlara takılarak kullanılacak. Ayrıca Nova 3, Need For Speed Most Wanted, Dead Space gibi konsol tadında oyunlarda ne performans veriyor Desire HD merak ediyorum (gerçekten). Angry Birds tadındaki oyunları sorunsuz oynatması bir şey ifade etmez...
Şu an da yüklü olan oyunlr,
Fifa 12
Asphalt 7
Shaowgun
Mass Effect
Wild blood ve chaos
Daha önce yuklediklerim,
Nfs shift, hot pursuit
Dead trigger
Spiderman
Gta 3
ve diğer oyunlarin counu denedim
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
495 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları