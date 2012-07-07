Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oval Elephant'tan Android 4.0 ICS işletim sistemli mini bilgisayar

6 yıl
6,6b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oval Elephant'ın Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemli mini bilgisayarı gün yüzüne çıktı.
1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci (Allwinner A10 çipset), Hynix tarafından hazırlanan 1 GB DDR3 RAM, Mali-400 grafik birimi, 4 GB dahili flash bellek ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı gibi bir teknik özellik listesi sunan MK802'de dahili mikrofon, mikrofon bağlantısı, HDMI çıkışı, miniUSB girişi ve USB 2.0 portu bulunuyor.
Dahili flash belleği microSD kartlarla 64 GB'a kadar arttırılabilen mini bilgisayar,  AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A, WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2M4V, AVI, MJPEG, RV10, DivX, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264 dosya formatlarına destek veriyor. 
HDMI uzatma kablosu, USB kablosu, miniUSB kablosu ve USB çoğaltıcı (4 port) ile gelen mini bilgisayarda microSD bellek kartı, kablosuz QWERTY klavye vs opsiyonel olarak sunulmuş. 72.49$ fiyat etiketine sahip mini bilgisayar için firmanın gelecekte farklı planları var. Firma mini bilgisayarda XBMC ve Linaro'yu çalıştırmayı planlıyor.

http://www.ovalelephant.com/p-2062-mini-pc-android-linux-linaro-a10-chip-1gb-ddr3-ram Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacarslan 6 yıl
Bu tür "android stick" ler aylardır aliexpress'de satılıyor, hatta 1gb ram versiyonları da bir aydır satışta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madanadam 6 yıl
aliexpress'te 62 dolara dahi var. ubuntu 12.04 bile yüklenebiliyor. Evde HDMI ekran olsa hemen alırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 6 yıl
Ram olarak 1Gb DDR3 çok iyi internette gezinmek ,e-mail , ofis uygulamalarında çok ideal çözüm ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oKsyqeN 6 yıl
raspberry pi ,fxi cotton derken bir yığın mini pc çıktı ama hala bi tanesini bile göremeyenlerdenim ...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 6 yıl
Keşke şunlardan burayada getirseler alsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 12.Bölüm "Dead Trigger, Yesterday, Kingdom Rush ve diğer 11 konu" 6 yıl Intel 3570K & Asus P8Z77 WS anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim