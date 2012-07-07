Oval Elephant'tan Android 4.0 ICS işletim sistemli mini bilgisayar

Oval Elephant'ın Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemli mini bilgisayarı gün yüzüne çıktı.



1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci (Allwinner A10 çipset), Hynix tarafından hazırlanan 1 GB DDR3 RAM, Mali-400 grafik birimi, 4 GB dahili flash bellek ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı gibi bir teknik özellik listesi sunan MK802'de dahili mikrofon, mikrofon bağlantısı, HDMI çıkışı, miniUSB girişi ve USB 2.0 portu bulunuyor.



Dahili flash belleği microSD kartlarla 64 GB'a kadar arttırılabilen mini bilgisayar, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A, WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2M4V, AVI, MJPEG, RV10, DivX, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264 dosya formatlarına destek veriyor.

HDMI uzatma kablosu, USB kablosu, miniUSB kablosu ve USB çoğaltıcı (4 port) ile gelen mini bilgisayarda microSD bellek kartı, kablosuz QWERTY klavye vs opsiyonel olarak sunulmuş. 72.49$ fiyat etiketine sahip mini bilgisayar için firmanın gelecekte farklı planları var. Firma mini bilgisayarda XBMC ve Linaro'yu çalıştırmayı planlıyor.

http://www.ovalelephant.com/p-2062-mini-pc-android-linux-linaro-a10-chip-1gb-ddr3-ram