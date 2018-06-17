Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü tarafından yapılan Digital News Report 2018 (Dijital Haber Raporu) yayınlandı. Raporda 37 ülkedeki yalan haber, medyaya güven ve haber tüketicilerinin davranışları incelendi. Türkiye, yanıltıcı ve sahte haberlerin en çok yapıldığı ülke olarak açıklandı.

Türkiye’de haberlerin dezenformasyon oranı yüzde 49 olarak belirlendi. Yanıltıcı haber konusunda Türkiye’yi yüzde 44 ile Yunanistan ve Malezya takip ediyor. Yanıltıcı ve sahte haberlerin en az görüldüğü ülkeler ise Almanya, Danimarka ve Hollanda olarak tespit edildi.

Türkiye’de kullanıcılar siyasi görüşünü açıklamaktan çekiniyor

Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 65’i siyasi görüşlerini açık bir şekilde dile getirmenin başını belaya sokacağını düşünüyor. Türkiye, bu konuda dünyadaki en endişeli kullanıcılara sahip.





Türkiye’de haberlere güvenirim diyenlerin oyanı yüzde 38. Rapora göre Türkiye’de en çok güven duyulan beş haber organizasyon sırasıyla Fox TV, NTV, CNN Türk, Cumhuriyet ve Sözcü. Türkiye’de sosyal medyadaki haberlere güven yüzde 33 oranında. İnternette karşılaştığı bilginin doğru olup olmadığı konusunda endişe duyanların oranı ise yüzde 60.





https://teyit.org/turkiye-sahte-habere-en-cok-maruz-kalan-ulke/