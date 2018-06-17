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Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün ve yalan haber konusunda 37 ülkede yaptığı bir araştırmada, Türkiye listenin en başında yer aldı. Araştırmanın detayları:
11 ay
12,3b
1
149
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü tarafından yapılan Digital News Report 2018 (Dijital Haber Raporu) yayınlandı. Raporda 37 ülkedeki yalan haber, medyaya güven ve haber tüketicilerinin davranışları incelendi. Türkiye, yanıltıcı ve sahte haberlerin en çok yapıldığı ülke olarak açıklandı.

Türkiye’de haberlerin dezenformasyon oranı yüzde 49 olarak belirlendi. Yanıltıcı haber konusunda Türkiye’yi yüzde 44 ile Yunanistan ve Malezya takip ediyor. Yanıltıcı ve sahte haberlerin en az görüldüğü ülkeler ise Almanya, Danimarka ve Hollanda olarak tespit edildi.

Türkiye’de kullanıcılar siyasi görüşünü açıklamaktan çekiniyor

Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 65’i siyasi görüşlerini açık bir şekilde dile getirmenin başını belaya sokacağını düşünüyor. Türkiye, bu konuda dünyadaki en endişeli kullanıcılara sahip.


Türkiye’de haberlere güvenirim diyenlerin oyanı yüzde 38. Rapora göre Türkiye’de en çok güven duyulan beş haber organizasyon sırasıyla Fox TV, NTV, CNN Türk, Cumhuriyet ve Sözcü. Türkiye’de sosyal medyadaki haberlere güven yüzde 33 oranında. İnternette karşılaştığı bilginin doğru olup olmadığı konusunda endişe duyanların oranı ise yüzde 60.




https://teyit.org/turkiye-sahte-habere-en-cok-maruz-kalan-ulke/ Yorum Yaz
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-Uzumaki Naruto- 11 ay en beğenilen zaferq
Bu kaynağın yalan olduğu ortaya çıktı.
KAYNAK:Yeni akit.
3 Yanıt Yanıtla +263
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zaferq 11 ay
Bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı
Kaynak: A haber
2 Yanıt Yanıtla +216
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CartmanBra 11 ay
Yüzde 45ini Ahaber, Ensonhaber, Akit, Kanal 7, Beyaz ve Ülke Tv oluştuyor sanırım. Kimi destekledikleri de belli zaten.
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1 Avatar
KaymaklıLokum 11 ay
Foxun yalan haber konusunda akitten de atvden de farkı yok.
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fhrstw 11 ay
Muhalefetinden yandaşına herkes yalancılıkta yarışıyor sonra tutup biz masumuz ayaklarına yatıp biz doğru söyleyenlerdeniz demesin dünyada tarafsız haber sunan herhangi bir yayın organı yok zaten ama işin içine yalanda girince işin içinden çıkılamıyor.
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luganoguz 11 ay
Türk milletinin özeti...
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Hitlerin Bıyığı 11 ay
Araştırmayı heralde CHP Genel merkezinde yapmışlar.
Sağı solu hepsi aynı, hepsi kendini haklı göstermek için yalan haber yapıyor.
Kimseyi savunmayın. Medya nin işi yalan haber yapmaktır.
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koyunsavar 11 ay
Her şey yalan. Fox tv de 5 haberden 4 ü yalan.
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ayhann06 11 ay
doğrudur her gün bambaşka bir fason haber çıkıyor piyasaya kendi yalanım dolaşıp bana gelene kadar bin türlü hal alıyor...
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Ray Kurzweil 11 ay
Her iki haberden biri yalan.
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Mis Kokulu Yalanlar 11 ay
Abd'nin birinci sırada olmaması şaşırttı.
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huseyinadukeeee 11 ay
yav yalan beee abd bizi kiskandigi icin boyle haberler yapıyor bizim iyiligimizi ister mi hic amerika yapmayın etmeyin allah sorar müminler
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smartboy38 11 ay
Bir delinin kuyuya attığı taşın peşinden sorgusuz sualsiz koyun sürüsü gibi giden solcu faşist zihniyetin zoruna gitmiş haber

İnternetteki yalap şalap bilgilerden beyni sulananların,algı haberlerle zihin bulandırmak isteyenlerin algıları artık birilerinin yandaş dediği medya tarafından anında çürütülüyor.Oysaki bunlar tek bi kanal olsun bizim olsun herkes onu izlesin istediğimiz gibi müslüm gündüzlerle fadime şahinlerle algı oluşturup ülkeyi hortumlayalım derdinde değiller miydi
Neyse siz gidin halk tv fox izlemeye devam edin aydınlanın
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