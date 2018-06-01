Facebook ve teyit.org iş birliği ile Türkiye'de asılsız haberlere geçit yok!

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Facebook, sahte haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla uyguladığı doğrulama programını Türkiye’de hayata geçiriyor. Bugün 10’dan fazla ülkede uygulanan haber doğrulama sistemi Türkiye’de teyit.org iş birliği ile yürürlüğe alınacak.

Haber doğrulama programının başlaması ile birlikte teyit.org, Facebook’taki şüpheli haberleri inceleyecek, haberlerin kaynağını kontrol edecek ve doğruluğunu tespit edecek. Doğru olmadığı tespit edilen haberlerin paylaşımı durdurulacak.

Facebook bu program ile platformun güvenilirliğine zarar veren asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmeyi ve insanlara, okudukları haberlerle ilgili daha fazla bilgi sunmayı amaçlıyor.

2016 yılında başlayan program, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Filipinler, Meksika, Brezilya, Endonezya, Kolombiya, Hindistan, Arjantin ve İrlanda’da yürürlüğe alındı.

Facebook üçüncü taraf haber doğrulama nasıl çalışıyor?

Facebook’ta paylaşılan haberler üç aşamalı doğrulamadan geçiyor. Kullanıcıların sahte haberlere karşı bilgilendirilmesi sağlanırken, asılsız haberlere erişimi büyük oranda düşürecek. Sürekli yanlış haber paylaşan sitelerin sayfaları daha az öne çıkarılacak.

1- Haberlerin doğrulanması

Türkiye’deki Facebook kullanıcıları şüphelendiği haberleri işaretleyerek incelenmesi talebiyle Facebook’a bildirecek. Facebook’un şüpheli haber havuzuna dahil olan içerikler, doğrulanması için teyit.org’a iletilecek. Bu içerikler teyit.org’un editörleri tarafından incelenecek. İncelenen içerikler elde edilen delillerle birlikte bir analize dönüştürülerek tekrar kullanıcıyla paylaşılacak. Facebook kullanıcıları uygulamaya yeni güncelleme gelene kadar yalnızca platformda karşılaştığı haber sitelerinin linklerini “asılsız haber” olarak işaretleyebilecek. Yani arkadaşının kendi duvarına yazdığı bir paylaşımın doğruluğu incelenmeyecek.

2- Asılsız haberlerin haber kaynağında gösterimi

teyit.org tarafından asılsızlığı doğrulanan içerikler, haber kaynağında daha alt sıralarda gösterilecek. Facebook’un açıklamasına göre kullanıcıların sahte haberleri görme olasılığı yüzde 80 azalacak.

3- Sürekli olarak asılsız haber paylaşan sayfalar ve internet sitelerine karşı önlemler

Sürekli olarak asılsız haber paylaşan sayfaların içerikleri daha az dağıtılacak ve bu sayfalar para kazanma ve reklam verme özelliklerinden faydalanamayacak.

https://teyit.org/facebookun-dogrulama-programi-turkiyede-teyit-org-is-birligiyle-hayata-geciyor/