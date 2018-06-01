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Facebook ve teyit.org iş birliği ile Türkiye'de asılsız haberlere geçit yok!

Facebook, sahte haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla uyguladığı doğrulama programını Türkiye'de teyit.org iş birliği ile hayata geçiriyor. Artık Facebook'ta sahte haberlere geçit yok.
11 ay
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Facebook ve teyit.org iş birliği ile Türkiye'de asılsız haberlere geçit yok!
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Facebook, sahte haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla uyguladığı doğrulama programını Türkiye’de hayata geçiriyor. Bugün 10’dan fazla ülkede uygulanan haber doğrulama sistemi Türkiye’de teyit.org iş birliği ile yürürlüğe alınacak.

Haber doğrulama programının başlaması ile birlikte teyit.org, Facebook’taki şüpheli haberleri inceleyecek, haberlerin kaynağını kontrol edecek ve doğruluğunu tespit edecek. Doğru olmadığı tespit edilen haberlerin paylaşımı durdurulacak.

Facebook bu program ile platformun güvenilirliğine zarar veren asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmeyi ve insanlara, okudukları haberlerle ilgili daha fazla bilgi sunmayı amaçlıyor.

2016 yılında başlayan program, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Filipinler, Meksika, Brezilya, Endonezya, Kolombiya, Hindistan, Arjantin ve İrlanda’da yürürlüğe alındı.

Facebook üçüncü taraf haber doğrulama nasıl çalışıyor?

Facebook’ta paylaşılan haberler üç aşamalı doğrulamadan geçiyor. Kullanıcıların sahte haberlere karşı bilgilendirilmesi sağlanırken, asılsız haberlere erişimi büyük oranda düşürecek. Sürekli yanlış haber paylaşan sitelerin sayfaları daha az öne çıkarılacak.

1- Haberlerin doğrulanması

Türkiye’deki Facebook kullanıcıları şüphelendiği haberleri işaretleyerek incelenmesi talebiyle Facebook’a bildirecek. Facebook’un şüpheli haber havuzuna dahil olan içerikler, doğrulanması için teyit.org’a iletilecek. Bu içerikler teyit.org’un editörleri tarafından incelenecek. İncelenen içerikler elde edilen delillerle birlikte bir analize dönüştürülerek tekrar kullanıcıyla paylaşılacak. Facebook kullanıcıları uygulamaya yeni güncelleme gelene kadar yalnızca platformda karşılaştığı haber sitelerinin linklerini “asılsız haber” olarak işaretleyebilecek. Yani arkadaşının kendi duvarına yazdığı bir paylaşımın doğruluğu incelenmeyecek.

2- Asılsız haberlerin haber kaynağında gösterimi

teyit.org tarafından asılsızlığı doğrulanan içerikler, haber kaynağında daha alt sıralarda gösterilecek. Facebook’un açıklamasına göre kullanıcıların sahte haberleri görme olasılığı yüzde 80 azalacak.

3- Sürekli olarak asılsız haber paylaşan sayfalar ve internet sitelerine karşı önlemler

Sürekli olarak asılsız haber paylaşan sayfaların içerikleri daha az dağıtılacak ve bu sayfalar para kazanma ve reklam verme özelliklerinden faydalanamayacak.



https://teyit.org/facebookun-dogrulama-programi-turkiyede-teyit-org-is-birligiyle-hayata-geciyor/ Yorum Yaz
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bestanealtcizgi 11 ay en beğenilen
Darısı donanimhaberin başına.
Yanıtla +23
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atarlı.ergen 11 ay
bu site fazla dayanamaz yakında kapanır muhalefetin hangi yalanıyla başedebilecekler. adamlar artık tv den yalan haber yapıyor.
protakalı soydum baş ucuma koydum ben bir yalan uydurdum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu site fazla dayanamaz yakında kapanır muhalefetin hangi yalanıyla başedebilecekler. adamlar artık tv den yalan haber yapıyor.protakalı soydum baş ucuma ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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elonardo 11 ay
Aktroller bunu beğenmedi. Artık 40-50 yaşındaki dayıları photoshoplu fotoğraflarla kandıramayacaklar. Gerçi iş işten geçti.
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ozbey08 11 ay
aktroller ve ahaber bunu beğenmedi.
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Wake Up Lieutenant 11 ay
akit, yeni şafak, akşam, güneş, sabah, türkiye gazetesi, hürriyet, milliyet, star bunu beğenmedi.
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Dersmail53 11 ay
Güzel Bir Haber..
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.Davy Jones. 11 ay
İnternet siteleri yavaş yavaş özgürlüğünü kaybedip devletlerin kontrolüne giriyor. İnternet özgürlüğünü kaybediyor. Teyit.org denilen siteyi facebook'a kim dayatmış ? Bu araştırılsın. Tamamen AKP ye karşı yapılacak haberleri engellemeye yönelik olan ama aynı amaçla AKP lehine yapılan haberleri engellemeyen bir site.
İnternet özgürlüğünü kaybediyor, facebook Türkiyede kapatılmamak için Türk hükümetinin dediklerini yapıyor, başka bir ülkede o ülkenin hükümetinin dediklerini yapıyor. Yakında her şey hükümetlerin kontrolüne girecek google da arama yaptığınızda hükümetlerin istemediği içerikleri göremeyeceksiniz google'a zorla sildirilecek hepsi.
1 Yanıt Yanıtla
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serafon 11 ay .Davy Jones.
İnternet zaten devlet kontrolünde başlayan ve devam eden bir proje. Tek farkı bir devletin diğerlerine özgür ortam diye yutturup sınırlarından vizesiz geçiş sağlamasıydı. Diğer devletler uyandıkça onlar da sınırlar koymaya başladı. Ana devlet bir yandan özgürlük elden gidiyor diye politik baskı ve propaganda ile bunu engellemeye çalışırken, o devletin argümanları da bu tür günah çıkarma, aklanma ve ara yol yöntemleriyle fazla zarar görmeden işlevlerine devam etmek istiyor. Tabi en büyük silahları da kullanılan araçların cazibe merkezi olması, böylece kolayca kabullenilip yayılıyor ve ipi tutan bunun arkasına gizlenip istediklerini dikkat çekmeden elde edebiliyor. Gerçekten büyük düşünmüş adamlar ve gerçekten dünyayı ele geçirmişler, o açıdan haklarını vermek lazım.
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Kerim5100 11 ay
Bu teyit.org şey değil miydi ya terör sempatizanlığı yapan Atatürk düşmanı

storia.me/...
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Executor06 11 ay
Facebook'un bir başka tekelleşme adımı. Bunlar bir dizi planın parçaları. Eski facebook yöneticilerinin de dediği gibi: insanlar farkında olmadan facebook tarafından zihnen yönlendiriliyor
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atarlı.ergen 11 ay
bu site fazla dayanamaz yakında kapanır muhalefetin hangi yalanıyla başedebilecekler. adamlar artık tv den yalan haber yapıyor.
protakalı soydum baş ucuma koydum ben bir yalan uydurdum.
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Nycha 11 ay atarlı.ergen
bence siz troller bir sussanız herşey daha iyi olacak .
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Wake Up Lieutenant 11 ay atarlı.ergen
bunu mu demek istediniz?: baş edebilecekler
bunu mu demek istediniz?: TV'den]
bunu mu demek istediniz?: portakalı
bunu mu demek istediniz?: başucuma
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elonardo 11 ay
Aktroller bunu beğenmedi. Artık 40-50 yaşındaki dayıları photoshoplu fotoğraflarla kandıramayacaklar. Gerçi iş işten geçti.
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mrslimshady 11 ay
Facebook kaç yıldır var
Atı alan Üsküdar'ı geçti, daha yeni mi akıllarına geliyor
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bestanealtcizgi 11 ay en beğenilen
Darısı donanimhaberin başına.
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