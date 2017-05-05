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Oxford Üniversitesi öğrencileri görme engelliler için sentetik retina geliştirdi

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yumuşak biyolojik bileşenleri kullanarak dünyanın ilk sentetik retinasını geliştirdi. Retina görme engelliler için yeni bir umut ışığı olabilir.
2 yıl
5,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bilim insanları retinitis pigmentosa(halk arasından gece körlüğü veya tavuk karası olarak bilinen) hastalığın ve retina dejenerasyonunun neden olduğu diğer görme bozuklukları için uzun bir süredir yapay retina geliştirmeye çalışıyordu. Araştırmacıların bu çalışmada en çok zorlandığı nokta ise geliştirilen retinalar, katı ve sert maddelerden üretildiği için gerçek retinanın yerini tutmamasıydı. Oxford Üniversitesi'ndeki öğrenciler ise gerçek retinaya benzer, biyolojik bileşenlerden yapılan ilk yumuşak dokulu, sentetik retinayı geliştirdi.

Oxford Üniversitesi öğrencileri görme engelliler için sentetik retina geliştirdi


 

Gözümüzün arka kısmında bulunan ve görüntüleri kaydederek beyine ileten retina, görme işleminin gerçekleşmesi için belki de en önemli rolü üstleniyor. Retina hücrelerinin hasar gördükten sonra vücudumuzdaki pek çok hücrenin aksine kendini yenileyemiyor oluşu ise bu tabakayı oldukça hassas ve kıymetli bir hale getiriyor. Oxford Üniversitesi'nden halen eğitim hayatını sürdüren 24 yaşındaki Vanessa Restrepo-Schild ve arkadaşları da bu hassas tabakaya oldukça benzer sentetik bir retina geliştirmek için çalışmalara koyuldu.


Hidrojel ve biyolojik hücre zarı proteinleri denilen yumuşak su damlaları kullanan ekip; yumuşak dokulu sentetik bir retina geliştirmeyi başardı. Daha sonra bu retinanın işleyişini kontrol eden araştırmacılar oluşturdukları retina hücrelerinin ışığı algılamak ve gri tonlama görüntüsü oluşturmak için piksel gibi hareket ettiğini ve doğal bir retina gibi görüntüyü beyine aktardığını gözlemledi. 


Retina İmplantından Daha İyi Olabilir 

Biyolojik olarak parçalanabilir malzemeden başka hiçbir şey içermeyen yapay retina, araştırmacıların ifadelerine göre retina implantına kıyasla göz dokusuyla daha iyi bir uyum yakalayabilir. Üstelik tamamen doğal biyolojik maddelerden oluşturulan retinanın, mekanik bir işleyişe sahip olan retina implantından çok daha vücudan uygun olarak değerlendiriliyor.


Tabi Vanessa Restrepo-Schild'in laboratuvar ortamında yaptığı bu çalışma uzun bir yol için sadece başlangıç niteliğinde ancak araştırmacılar canlı dokularla potansiyelini keşfetmek için araştırmaya devam etmeyi planlıyor. 

   
https://www.engadget.com/2017/05/04/soft-synthetic-retina-implant/ Yorum Yaz
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profecco 2 yıl en beğenilen
İleride çok daha inanılmaz şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Doğada gözü çıktığı veya kolu koptuğu zaman yenisi oluşan canlılar var. Demek ki imkansız değil. DNA da bir bilgisayar programı gibi programlanabilmeye uygun çok karışık bir sistem. Kök hücreleri ileride eksik olan uzvu oluşturmak için programlanabilir.
İleride çok daha inanılmaz şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Doğada gözü çıktığı veya kolu koptuğu zaman yenisi oluşan canlılar var. Demek ki imkansız değil....
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axaxa 2 yıl
Adamlar büyük yatırımlar yapıyor böyle araştırmalar için
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clb12 2 yıl
Bizim işe yaramaz üniversitelere örnek olsun bu haber.
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ma95 2 yıl
Görme olayının fizyolojisi hakkında bilinen çok şey var. Ama tam olarak 9 katlı retinanın işleyişi aydınlatılmış değil. Fizyoloji çözülmeden başarılı bir taklit mümkün değil diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda daha iyilerini görebiliriz
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kadirirdem 2 yıl
Güzel bir gelişme ,Görme Engelli kardeşlerimizde artık görebilirler.
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profecco 2 yıl en beğenilen
İleride çok daha inanılmaz şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Doğada gözü çıktığı veya kolu koptuğu zaman yenisi oluşan canlılar var. Demek ki imkansız değil. DNA da bir bilgisayar programı gibi programlanabilmeye uygun çok karışık bir sistem. Kök hücreleri ileride eksik olan uzvu oluşturmak için programlanabilir.
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hanox 2 yıl
süper ya , alkış ........
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killnOd 2 yıl
Harika bir gelisme , umarim butur calismalari olabildigince hizlandirirlar.
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