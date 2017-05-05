Oxford Üniversitesi öğrencileri görme engelliler için sentetik retina geliştirdi

Bilim insanları retinitis pigmentosa(halk arasından gece körlüğü veya tavuk karası olarak bilinen) hastalığın ve retina dejenerasyonunun neden olduğu diğer görme bozuklukları için uzun bir süredir yapay retina geliştirmeye çalışıyordu. Araştırmacıların bu çalışmada en çok zorlandığı nokta ise geliştirilen retinalar, katı ve sert maddelerden üretildiği için gerçek retinanın yerini tutmamasıydı. Oxford Üniversitesi'ndeki öğrenciler ise gerçek retinaya benzer, biyolojik bileşenlerden yapılan ilk yumuşak dokulu, sentetik retinayı geliştirdi.
Gözümüzün arka kısmında bulunan ve görüntüleri kaydederek beyine ileten retina, görme işleminin gerçekleşmesi için belki de en önemli rolü üstleniyor. Retina hücrelerinin hasar gördükten sonra vücudumuzdaki pek çok hücrenin aksine kendini yenileyemiyor oluşu ise bu tabakayı oldukça hassas ve kıymetli bir hale getiriyor. Oxford Üniversitesi'nden halen eğitim hayatını sürdüren 24 yaşındaki Vanessa Restrepo-Schild ve arkadaşları da bu hassas tabakaya oldukça benzer sentetik bir retina geliştirmek için çalışmalara koyuldu.
Retina İmplantından Daha İyi Olabilir
Tabi Vanessa Restrepo-Schild'in laboratuvar ortamında yaptığı bu çalışma uzun bir yol için sadece başlangıç niteliğinde ancak araştırmacılar canlı dokularla potansiyelini keşfetmek için araştırmaya devam etmeyi planlıyor.
https://www.engadget.com/2017/05/04/soft-synthetic-retina-implant/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle