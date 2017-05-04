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Üniversite öğrencilerinden alzheimer hastaları için ''engelsiz bileklik''

Erzincan Üniversitesi'ndeki öğrenciler, kaybolan aizheimer hastalarının kolayca bulunabilmeleri için yeni bir bileklik geliştirdi. Hastaya özel olan bileklik ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Üniversite öğrencilerinden alzheimer hastaları için ''engelsiz bileklik''
 

Erzincan Üniversitesi'ndeki bir grup öğrencinin tarafından yürütülen proje sonucunda alzheimer hastaları, engelli bireyler ve diğer risk gruplarında bulunan herkesin yararlanabileceği bir bileklik geliştirdi. Ekibin geliştirdiği bilekliğin temel işlevi ise kaybolan veya yakınlarına ulaşmakta güçlük çeken kişilerin bileklik sayesinde kolayca bulunmalarını ve yakınlarıyla irtibata geçmelerini sağlamak.


Kişiye Özel ve Ücretsiz 

Ekip tarafından ücretsiz olarak kişiye özel hazırlanan bilekliğin çalışma prensibi ise şu şekilde: İlk olarak www.engelsizbileklik.com adresi üzerinden bilekliği kullanacak olan kişiye ve yakınına ait bilgiler verilerek ve resimler yüklenerek kişinin kaydı yapılıyor. Daha sonra ekip kişiye özel kare kodu bulunan bilekliği hazırlayıp kullanıcıya ulaştırıyor. Bilekliğin üzerindeki kare kod herhangi bir okuyucudan taratıldığı zaman bileklik sahibine ve yakınlarına ait bilgileri ulaşılabiliyor ve bu sayede bileklik sahibinin yakınları kendisine kolayca ulaşabiliyor.


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü son sınıfta okuyan 5 öğrenci tarafından geliştirilen ve proje ile aynı isimi taşıyan ''Engelsiz Bileklik'' 4 aylık bir çalışmanın sonucunda tamamen hazır hale getirildi ve ekip artık talepte bulunan kişilerin bilekliklerini hazırlayıp temin etmek için çalışmalara başladı. 

http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1482513-alzheimer-hastalari-icin-engelsiz-bileklik Yorum Yaz
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T A R I K 2 yıl
Gereksiz çöp ve daha niceleri
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landmoon 2 yıl
bunun için teknolojiyede gerek yok google a wristband id tag yazınca bu amaca hizmet edecek bir sürü ürün var
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SEO-Uzmanı 2 yıl
her şeyden önce donanım haberin yeni arayüzünü hiç sevmedim ! :(
2. olarak zaten böyle bir teknoloji zaten vardı ! ama işte bu işin maliyeti özellikle sigorta kurumuna maliyeti olur diye ! para insandan daha kıymetli olduğu için bir türlü yıllardır uygulanmıyor !
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