Oyun Hilesi Paylaşan Yerli Üç Siteye Rekor Ceza

Hürriyet gazetesinin haberine göre Netmarble'ın Wolfteam oyunu hilelerini para karşılığı satan hitlan.net, hilevreni.com ve coldhacks.com isimli sitelerin her birine 200 bin TL maddi tazminat ve kalıcı kapatma cezası verildi. Bilişim, fikri mülkiyet ve ticaret hukuku uzmanı Dr. Mete Tevetoğlu konu ile ilgili olarak, “Bilişim ve oyun sektörünün, bu tür hile siteleri ile mücadelesi uzun yıllardır devam ediyor. İlk kez bu şekilde bir tazminat kararı çıkması benzer davalar için oldukça önemli bir gelişmedir.
Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek ise verilen kararın Türk oyun sektörü için pozitif bir hamle olduğunu ve oyun sektörünün gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti. Uzun süredir oyun geliştiricileri hile ile mücadele ediyor. Para karşılığı hile satan siteler zaman zaman oyun geliştiricileri kadar gelir elde edebiliyor. Bugüne kadar sadece site kapatma cezaları veriliyordu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Doğru bir karar bence, Haksız kazanç sağlayanlar (Bu konu içinde) için böyle demokrasi olmaz denemez.
Cahil misin? Oyun hilesi esitsizliktir, diger oyunculara yapilan haksizlik ve saygisizliktir. Oyunun yapimcisi bazi oyun ici ozellikler icin satis yapiyorsa ve sen bunu hile yoluyla elde ediyorsan yine suctur, hile her turlu suctur. Savundugun seye bak suc mu ulan diye. Cahil