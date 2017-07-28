Oyun Hilesi Paylaşan Yerli Üç Siteye Rekor Ceza

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Ülkemizde ilk defa oyun hilesi paylaşımı yapan sitelere ceza verildi. Üç ayrı web sitesine erişim kalıcı olarak engellendi ve rekor tazminat cezalarına çarptırıldı. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından verilen ceza Türkiye'de yargının hile yayınlayanlara verdiği ilk ceza olarak tarihe geçti.





Hürriyet gazetesinin haberine göre Netmarble'ın Wolfteam oyunu hilelerini para karşılığı satan hitlan.net, hilevreni.com ve coldhacks.com isimli sitelerin her birine 200 bin TL maddi tazminat ve kalıcı kapatma cezası verildi. Bilişim, fikri mülkiyet ve ticaret hukuku uzmanı Dr. Mete Tevetoğlu konu ile ilgili olarak, “Bilişim ve oyun sektörünün, bu tür hile siteleri ile mücadelesi uzun yıllardır devam ediyor. İlk kez bu şekilde bir tazminat kararı çıkması benzer davalar için oldukça önemli bir gelişmedir.

Ayrıca "Türk Ceza Kanunu’na eklenen 245/A maddesi ile de “zararlı yazılım üretmek, satmak, pazarlamak, almak, kullanmak veya bulundurmak” özel bir siber suç olarak düzenlendi ve bu suçu işleyenler 1 - 3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Bu mahkeme kararı ve özel suç düzenlemesi sayesinde hile siteleriyle son derece etkin bir şekilde mücadele edilmesinin yolu açılmış oldu.” şeklinde konuştu.

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"Operatörlere rekabet soruşturması"

Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek ise verilen kararın Türk oyun sektörü için pozitif bir hamle olduğunu ve oyun sektörünün gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti. Uzun süredir oyun geliştiricileri hile ile mücadele ediyor. Para karşılığı hile satan siteler zaman zaman oyun geliştiricileri kadar gelir elde edebiliyor. Bugüne kadar sadece site kapatma cezaları veriliyordu.