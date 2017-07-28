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Oyun Hilesi Paylaşan Yerli Üç Siteye Rekor Ceza

Ülkemizde ilk defa oyun hilesi paylaşımı yapan sitelere ceza verildi. Netmarble tarafından açılan davada Wolfteam oyunu hilesi paylaşan 3 siteye rekor tazminat ve kalıcı olarak kapatma cezası verildi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oyun Hilesi Paylaşan Yerli Üç Siteye Rekor Ceza
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Ülkemizde ilk defa oyun hilesi paylaşımı yapan sitelere ceza verildi. Üç ayrı web sitesine erişim kalıcı olarak engellendi ve rekor tazminat cezalarına çarptırıldı. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından verilen ceza Türkiye'de yargının hile yayınlayanlara verdiği ilk ceza olarak tarihe geçti.


Hürriyet gazetesinin haberine göre Netmarble'ın Wolfteam oyunu hilelerini para karşılığı satan hitlan.net, hilevreni.com ve coldhacks.com isimli sitelerin her birine 200 bin TL maddi tazminat ve kalıcı kapatma cezası verildi. Bilişim, fikri mülkiyet ve ticaret hukuku uzmanı Dr. Mete Tevetoğlu konu ile ilgili olarak, “Bilişim ve oyun sektörünün, bu tür hile siteleri ile mücadelesi uzun yıllardır devam ediyor. İlk kez bu şekilde bir tazminat kararı çıkması benzer davalar için oldukça önemli bir gelişmedir.

Ayrıca "Türk Ceza Kanunu’na eklenen 245/A maddesi ile de “zararlı yazılım üretmek, satmak, pazarlamak, almak, kullanmak veya bulundurmak” özel bir siber suç olarak düzenlendi ve bu suçu işleyenler 1 - 3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Bu mahkeme kararı ve özel suç düzenlemesi sayesinde hile siteleriyle son derece etkin bir şekilde mücadele edilmesinin yolu açılmış oldu.” şeklinde konuştu.
Ayrıca Bkz. "Operatörlere rekabet soruşturması"

Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek ise verilen kararın Türk oyun sektörü için pozitif bir hamle olduğunu ve oyun sektörünün gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti. Uzun süredir oyun geliştiricileri hile ile mücadele ediyor. Para karşılığı hile satan siteler zaman zaman oyun geliştiricileri kadar gelir elde edebiliyor. Bugüne kadar sadece site kapatma cezaları veriliyordu.


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muratai 1 yıl en beğenilen
Oyun hilesi yüzünden para cezası ve site kapatma! Dünyada eşi benzeri görülmemiş uygulama! Bu ileri demokrasi bir harika dostum!
5 Yanıt Yanıtla +38
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Glorfindel1907 1 yıl muratai
muratai
Oyun hilesi yüzünden para cezası ve site kapatma! Dünyada eşi benzeri görülmemiş uygulama! Bu ileri demokrasi bir harika dostum!

Doğru bir karar bence, Haksız kazanç sağlayanlar (Bu konu içinde) için böyle demokrasi olmaz denemez.
murataiOyun hilesi yüzünden para cezası ve site kapatma! Dünyada eşi benzeri görülmemiş uygulama! Bu ileri demokrasi bir harika dostum!
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kaynakmühendisi 1 yıl muratai
muratai

sınav_testmis_kanka

muratai
Oyun hilesi yüzünden para cezası ve site kapatma! Dünyada eşi benzeri görülmemiş uygulama! Bu ileri demokrasi bir harika dostum!

Adı üzerinde hile!
AĞLA!




Sen daha doğmamıştın bu hile siteleri ve trainer siteleri açıldığında, bilmezsin tabi.
Oyun hilesinin nesi suç ulan?
Futbol şikesi değil bu, borsa manipülasyonu değil, kara para aklama değil, fetö değil!

Cahil misin? Oyun hilesi esitsizliktir, diger oyunculara yapilan haksizlik ve saygisizliktir. Oyunun yapimcisi bazi oyun ici ozellikler icin satis yapiyorsa ve sen bunu hile yoluyla elde ediyorsan yine suctur, hile her turlu suctur. Savundugun seye bak suc mu ulan diye. Cahil
murataisınav_testmis_kankamurataiOyun hilesi yüzünden para cezası ve site kapatma! Düny...
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MetalWave 1 yıl
zamanında knight online için yapılsaydı oyun çok daha iyi durumda olurdu
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Requizm 1 yıl
Oha hileevreni filânmış. Wolfteam oynadığım zamanlar bu siteden hile indirip oynadığım oldu bayağı. Iyı olmuş, darısı diğerlerinin başına
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BekirTemel 1 yıl
Wallhack ise özellikle helal olsun
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Captain_Ivy 1 yıl
Aklıma clash of clans oynadığım yıl geldi. Ne güzel ilerliyordum kendi halimde, bot diye bişey çıktı piyasaya ve oyunun içine ettilerdi. Sinir oldum durduk yere bak
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Paetzold 1 yıl
Çok guzel olmus.
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goenitz117 1 yıl
200.000 lira ceza nedir yaw. Hani ceza olur ama bu abartilmis .hemde cok abartılmış
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Mianfei 1 yıl
Niye şaka olmalı diye agliyosunuz anlamadim. Hukuk adalet hükümet halk bende memnun degilimde. Blizzard gibi bir firma kendi oyununda hile yapan elin çinlisini bile davalarda surundururken sesiniz çıkmıyor böyle ülkeden haber cikinca mi ayşaka bu glb dovlet hukuk ne alaka diyosunuz ? Siz bence neye elestiri yapcaginizi bilmiyosunuz. Bence gayet yerinde iyide olmuş. Bende oyunlarda hile kullanmayi seviyorum ama oyle coderlar var ki oyun sirketinin yapabileceği hicbir sey yok. Bakiniz League Of Legends L# script platformu. Dava etti kapattırdı tum dosyalarını sildirdi para cezasi aldirdi. Ha noldu 1basini kestiler 5 site türedi orasi ayrı. Dediğim gibi bende hile kullandim kullanirimda ama hic hile olmamasini tercih ederim. Ozellikle competetive arenada karsindakinim hile oldugu bariz belli olduğu halde seni yoketmesi zengin olmasi tekrar hesap almasi gibi.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Burdakilerin algılayamadığı konu şu ,
Yapılan şey haksız kazançtır. Konu ne olursa olsun suçtur.
Biri gelip torpille sizin makamınıza otursa ortalığı ayağa kaldırır sülalesinde küfretmediğiniz şahıs bırakmazsınız ama iş bilmediğiniz mecralarda olunca " adalete baak" diye yakınırsınız.
Yahu aynı şey işte. Senin günlerini harcayıp emek vererek geldiğin noktaya adam hileyle uğraşmadan yarım saatte geliyor.
Bunun siber gelişimle falan alakası yok. Siber gelişim oyunun açıklarını bulup kullanmak ve bundan haksız kazanç sağlamakla olmaz.
siber gelişim bu bilgiyi doğru yönde kullanıp, kendine ve milletine yarar sağlayacak projeler çıkartmakla olur.
Sİber dünya da haksız kazanç her konuda ayıp olarak görülür zaten. O yüzden adı " black " diye geçer. O alanın yüz karalarıdır. Takdir edilmezler ve engellenmeye çalışılır.
Biri de firma engel olsun demiş. Firma neye engel olacak? olsa kaç yazar? ertesi gün başka bir şey çıkıyor. Unutmayın ki bu adamlar hep bir adım önde zaten.
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redoano 1 yıl
MMORPG oyundaki hileyi normal bir oyundaki hile ile karıştırmayınız. Olay "ben para veriyorum sen vermiyorsan cezasını çek"ten öte. Çünkü oyuna para vererek oynayanın hakkına oyun içinde birebir gasp söz konusu mmorpg oyunlarda. Çok daha farklı şekillerde zarar veren oyun hileleri bunlar. Büyük paraların döndüğü bu gibi oyunlarda, auto farm gibi, insanların normalde para vererek ve el emeği ile kastığı item ve paranın çok daha hızlı şekilde ve otomatik olarak kasılmasına yarayan, ayrıca oyunu emeği ile oynayan kullanıcıların kendi itemlerini kasmasına bu vesile ile engel olan araçlardan bahsediyoruz. Ceza yerinde, keşke zamanında Knight Onkline kosp (KO Super Plugin) yapımcılarına da benzer cezalar verilseydi de oyun Türk firması aldıktan sonra da ayakta kalabilseydi.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Valla insanların her şeyde işi kolay yönden halletme çabası insanı sinir ediyor.Türkiye'de hele bu çakallık çukallık had safhada.
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