Operatörlere rekabet soruşturması

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Rekabet Kurumu, resmî web sitesi üzerinden yaptığı bir duyuruda Türkiye’de faaliyet gösteren 3 büyük mobil operatör hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. için yapılan şikâyete dair bir ön araştırma yapılmış ve delillerin soruşturma başlatmak için yeterli olduğunu kanısına varılmış.

Belirtilen üç ismin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin çok altında teklif vererek, aynı alanda faaliyet gösteren daha küçük rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddia ediliyor. 3 Temmuz 2017 tarihli toplantıda müzakere edilen kararda bulguların ciddi olduğu ifade edilmiş.

Operatörler 4054 sayılı kanunun altıncı maddesini ihlal etmekle suçlanıyor. Bu maddede hâkim durumun kötüye kullanılması yasaklanıyordu. İlerleyen günlerde konunun araştırılıp, hukuksuz bir durum olup olmadığı ile ilgili karara varılacak.