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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Operatörlere rekabet soruşturması

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan şikâyet üzerine araştırılan konuda bulgular yeterli görülmüş. İşte konuya dair detaylar:
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Operatörlere rekabet soruşturması
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Rekabet Kurumu, resmî web sitesi üzerinden yaptığı bir duyuruda Türkiye’de faaliyet gösteren 3 büyük mobil operatör hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. için yapılan şikâyete dair bir ön araştırma yapılmış ve delillerin soruşturma başlatmak için yeterli olduğunu kanısına varılmış.

Belirtilen üç ismin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin çok altında teklif vererek, aynı alanda faaliyet gösteren daha küçük rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddia ediliyor. 3 Temmuz 2017 tarihli toplantıda müzakere edilen kararda bulguların ciddi olduğu ifade edilmiş.

Operatörler 4054 sayılı kanunun altıncı maddesini ihlal etmekle suçlanıyor. Bu maddede hâkim durumun kötüye kullanılması yasaklanıyordu. İlerleyen günlerde konunun araştırılıp, hukuksuz bir durum olup olmadığı ile ilgili karara varılacak.


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ürüng ayıg toyon 1 yıl en beğenilen
En son Aral'a felan ceza kesilmişti.Sonuç?
Tabikide Aral oyun fiyatlarını 300 TL'lere çıkartarak ödeyeceği ceza parasını müşterilerine kitlemeye çalıştı.
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St Batuhan 1 yıl
Aman yapmayın lütfen. Fiyatları arttıracaklar!
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infom@n 1 yıl kırılanhayaller
Operatörlerden SMS paketini toptan alıp perakende satan ve SMS'lerin sonunda 3 büyük firmadan farklı kodu olan firmalar.
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Technotronic 1 yıl
Sms kullanan mı kaldı.
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NKFPK 1 yıl
Ben Türk selin bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına hizmet ettiğine inanmıyorum..
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Birisi çıkıp ta demesin sakın doğu da okul yaptırdı
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Bualix 1 yıl
+ Efendim bi yere üye olmuşsunuz faturanız o sebepten fazla gelmiş.
- Ne üyesi ne tıklaması hanımefendi yapmadım ben öyle bir şey.
Müşteri hizmetlerinde bu diyalog daha fazla geçer yakında.
Ordaaaa bir kazık var uzakta o kazııık bizim kazığımızdı.
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İl teber 1 yıl
Rekabet Kurumu iyi bir sıksa şunları...
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FlyingUnderpants 1 yıl
Anlaşmanın sadece o konuda olduğunu zannetmiyorum. Paketler de birbirine çok yakın. Neden bir tanesi şok kampanya yapıp bütün müşterileri kendinde toplamıyor. Mesela 5GB, 5000dk, 30TL gibi.
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scoopi 1 yıl
Sanirim bize satilan sms paketleriyle ilgili degil bunlar. Bankalar gibi toplu sms alimi yapan firmalara yapilan satislarla alakali.
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cronaldo2 1 yıl
Vodafone un butun tarifelere kadasina gore 2ser 3er tl koymasi da buna hazirlikmis galuba ceza yerse oderiz boyle diye
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infom@n 1 yıl
Keşke haberi okuyup anlayıp yorum yapsaydınız. SMS paketlerini ucuza verdikleri için küçük firmalar rekabet edememiş ve başvurmuş. Yani bize var oluşundan giren bir dava.
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kırılanhayaller 1 yıl infom@n
infom@n
Keşke haberi okuyup anlayıp yorum yapsaydınız. SMS paketlerini ucuza verdikleri için küçük firmalar rekabet edememiş ve başvurmuş. Yani bize var oluşundan giren bir dava.

Hangi küçük firma?
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