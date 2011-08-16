Oyun endüstrisi yöneticileri PS Vita'nın başarısızlığa uğrayacağını düşünüyor

Taşınabilir oyun konsolu pazarının Nintendo ile birlikte hakimi konumunda olan Sony, popüler PSP modelinden sonra aynı popülariteyi yakalamak için PS3 tecrübesini yaşatacağını iddia ettiği PS Vita adlı yeni taşınabilir oyun konsolunun geçtiğimiz aylarda tanıtımını yapmıştı.





4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 5 inç dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik panel, orijinal PSP’nin 10 katı kadar RAM ile üst seviye bir oyun deneyimi sunan PS Vita için oyunlar da geliştirilmeye devam ediyor. Ancak Japonya’da Aralık ayında, Avrupa ve ABD pazarında ise gelecek yılın ilk aylarında piyasaya çıkacağı duyurulan PS Vita hakkında eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.





Heavy Iron Studios firmasından Lylle Hall ve Matthew Seymour cihazın tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirtiyor ve piyasaya çıkış tarihinde hurdaya dönmüş olacağını söylüyor.





Seymour tüketicilerin artık bu tip konsolları istemediğine inanıyor. iPhone ve Android cihazlarla tatmin edici bir oyun tecrübesi yaşayan kullanıcılar PS Vita için ellerini ceplerine götürmek istemiyorlar. Seymour bu görüşünde biraz haklı olabilir çünkü Nintendo 3DS modeli tüketicilerin ilgisini çekemediği için şu an aynı sıkıntıları yaşıyor.





Hall ise Nintendo 3DS için 249$ vermek istemeyen tüketicinin PS Vita için de 299$ vermek istemeyeceğini öngörüyor. Bu noktada PS Vita’nın fiyatını düşürmekle avantaj yakalayabileceğini düşünüyor. Hall’a göre Nintendo 3DS yeterli oyun yelpazesi sunamadığı için popüler olmaktan uzak kalıyor.





PS Vita sağlam bir oyun portföyünü tüketiciye sunduğunda popüler olmak adına bir şans yakalayabilir. Hall ve Seymour PS Vita’nın başarılı olmasını istediklerini ancak taşınabilir oyun konsolu segmentinin önünde uzun ve zorlu bir yol bulunduğunu belirtiyor.