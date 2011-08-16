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Oyun endüstrisi yöneticileri PS Vita'nın başarısızlığa uğrayacağını düşünüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir oyun konsolu pazarının Nintendo ile birlikte hakimi konumunda olan Sony, popüler PSP modelinden sonra aynı popülariteyi yakalamak için PS3 tecrübesini yaşatacağını iddia ettiği PS Vita adlı yeni taşınabilir oyun konsolunun geçtiğimiz aylarda tanıtımını yapmıştı.

4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 5 inç dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik panel, orijinal PSP’nin 10 katı kadar RAM ile üst seviye bir oyun deneyimi sunan PS Vita için oyunlar da geliştirilmeye devam ediyor. Ancak Japonya’da Aralık ayında, Avrupa ve ABD pazarında ise gelecek yılın ilk aylarında piyasaya çıkacağı duyurulan PS Vita hakkında eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Heavy Iron Studios firmasından Lylle Hall ve Matthew Seymour cihazın tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirtiyor ve piyasaya çıkış tarihinde hurdaya dönmüş olacağını söylüyor.

Seymour tüketicilerin artık bu tip konsolları istemediğine inanıyor. iPhone ve Android cihazlarla tatmin edici bir oyun tecrübesi yaşayan kullanıcılar PS Vita için ellerini ceplerine götürmek istemiyorlar. Seymour bu görüşünde biraz haklı olabilir çünkü Nintendo 3DS modeli tüketicilerin ilgisini çekemediği için şu an aynı sıkıntıları yaşıyor.

Hall ise Nintendo 3DS için 249$ vermek istemeyen tüketicinin PS Vita için de 299$ vermek istemeyeceğini öngörüyor. Bu noktada PS Vita’nın fiyatını düşürmekle avantaj yakalayabileceğini düşünüyor. Hall’a göre Nintendo 3DS yeterli oyun yelpazesi sunamadığı için popüler olmaktan uzak kalıyor.

PS Vita sağlam bir oyun portföyünü tüketiciye sunduğunda popüler olmak adına bir şans yakalayabilir. Hall ve Seymour PS Vita’nın başarılı olmasını istediklerini ancak taşınabilir oyun konsolu segmentinin önünde uzun ve zorlu bir yol bulunduğunu belirtiyor.

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leventalpsal 8 yıl en beğenilen
Oyun demek sadece görüntü kalitesi demek değildir, oyun demek kontrol demektir.
Hiç bir
fiziksel tuşun,
d-pad'in,
analog stick'in,
tetik tuşunun
olmadığı dokunmatik ekranlı cihazlarda ancak o yapıya uygun oyunlar oynanabilir ki bunlarda genellikle oyuncuk olurlar.
Dokunmatik cihazlarda da (ben de GalaxyS'de PES 2011 oynuyorum) iyi oyunlar olsa da gerçek oyun (gerçek ne demek denebilir, hardcore oyun diyelim o zaman) keyfi gerçek oyun cihazlarında çıkar.
Konsolların sıkıntısı piyasadaki cihaz adetleri akıllı telefonlara göre az olduğu için ve ciddi oyunların yapım maliyeti yüksek olduğu için oyun fiyatlarının yüksek olması ve satın alma sürecinin eski usül, zahmetli git mağazadan oyunu fiziksel olarak satın al şeklinde olması...
Çok beğenerek kullandığım Galaxy S'in yanına PS Vita alırım, gayette güzel olur...
Oyun demek sadece görüntü kalitesi demek değildir, oyun demek kontrol demektir.Hiç birfiziksel tuşun,d-pad'in,analog stick'in,tetik ...
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GoldPunch 8 yıl
Katiliyorum artik insanlar yanlarinda oyun icin ayri cihaz tasimak istemiyorlar.
Mesela isyerindesiniz etrafiniz kalabalik telefonda oyun oynarsaniz dikkat cekmez ama ps vitayi cikarip iki elle tuttugunuz anda olay bitmistir :)
Katiliyorum artik insanlar yanlarinda oyun icin ayri cihaz tasimak istemiyorlar.Mesela isyerindesiniz etrafiniz kalabalik telefonda oyun oynarsaniz dikkat ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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pspsexer 7 yıl
sazan balıkları nın nesli tükenmedikçe ps ler ölmez
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daedlus 7 yıl
Bence başarısızlığa uğramaz hardcore oyunu elde oynumak var isin ucunda ve cok gelişmiş dokunmatik ve fiziksel kontrol sistemiyle ve oyun kartları ve o taso gibi cd ler ayrı güzellik katmış
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uludagkarinna 7 yıl
Nintendo ve sony rakip degil neden her defasinda 3ds konusuluyor?
İkiside farkli oyunlar var.
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DH Misafiri 7 yıl
Bende de iPhone var ancak elimdeki pspnin bile oyun zevkini çıkarmıyor.ps vita bence bambaşka bir alet olucak .hiçbir telefon psp tarzı aletlerin yerini dolduramaz ben ps vita alınca (çıkarsa) ilk olarak pes 2012 almak istiyorum
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escapethelife 8 yıl
299 dolar nasıl 900 lira oldu anlamak güç. ülkemi seviyorum.
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s_demirci_53 8 yıl
alito
hardcore oyuncular android, ios gibi telefon tabanlı sistemlere bakmaz. bunlarda OYUN değil ancak OYUNCUK oynarsınız. hardcore oyuncular sıkı oyunlar ve o oyunları rahat kontrol edebileceği cihazlar ister. kısacası bence vita tutacak.

evet kesinlikle haklısın. cep oyunları hem kısa hemde hikayesi kurgusu olmayan oyunlarla dolu. ben oynadığım oyunun hikayesini sanki kitap okuyor gibi okumam lazım. hardcore oyunlar bu sebeple çok iyi mesela gow serisinin nasıl bir hikayesi varsa beni bu cezbediyor...
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alito 8 yıl
SaatliBomba
GoldPunch Katiliyorum artik insanlar yanlarinda oyun icin ayri cihaz tasimak istemiyorlar. Mesela isyerindesiniz etrafiniz kalabalik telefonda oyun oynarsaniz dikkat cekmez ama ps vitayi cikarip iki elle tuttugunuz anda olay bitmistir :)
aynen

neden? oyun oynamak ayıpmı? yaşım 36 ben hiç gözünün yaşına bakmam, kahveye giden biri olsam orda bile oynarım.
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Enes A. 8 yıl

alito

SaatliBomba



GoldPunch Katiliyorum artik insanlar yanlarinda oyun icin ayri cihaz tasimak istemiyorlar. Mesela isyerindesiniz etrafiniz kalabalik telefonda oyun oynarsaniz dikkat cekmez ama ps vitayi cikarip iki elle tuttugunuz anda olay bitmistir :)
aynen




neden? oyun oynamak ayıpmı? yaşım 36 ben hiç gözünün yaşına bakmam, kahveye giden biri olsam orda bile oynarım.





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OnLiNe MaNaGeR 8 yıl alito
alito

SaatliBomba



GoldPunch Katiliyorum artik insanlar yanlarinda oyun icin ayri cihaz tasimak istemiyorlar. Mesela isyerindesiniz etrafiniz kalabalik telefonda oyun oynarsaniz dikkat cekmez ama ps vitayi cikarip iki elle tuttugunuz anda olay bitmistir :)
aynen




neden? oyun oynamak ayıpmı? yaşım 36 ben hiç gözünün yaşına bakmam, kahveye giden biri olsam orda bile oynarım.



Oyun oynamak ayıp değil ama insanların bakışları çok rahatsız edici
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MonsterKill88 8 yıl
god of war ın yeni oyununu cikartmalari benim psp vita almam icin yeterli sebep
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northernlights 8 yıl
Pahalı bence ama vita tutar gibi.
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OnLiNe MaNaGeR 8 yıl
Iphone kullanmasam yazmazdım ama gerek kare-saniye yönünden gerek kontrolleri yüzünden telefonda oyun oynanmaz. Ayrıca oyun hardcore olsa bile 30-40 dakka süre ile oyun bitiyor. Bu yüzden PSP en mantıklısı. Ama ayrıca akıcı bir de interne tarayıcısı lazım. Mesela Facebook çok önemli.
Eski PSP'de de kare-saniye sorunu vardı. 27-24-30 değil direkt 40-50-45 diye gitmesi lazım yoksa oynanabilirliği baltalıyor.
PSP öldü gerçekten , senede belki bir tane oyunu adam gibiydi. Onun haricinde milyon tane Japon RPG'leri var. Yüzde %99.99 çöplük zaten.

Gelmesi gereken oyunlar ise ;
Pursuit Force
Daxter
God of War
Sypon Filter
Persona
Lumines
LocoRoco

Ve bir kaç oyun daha...
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