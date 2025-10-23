Giriş
    Playstation 6 tahmini fiyatı paylaşıldı: Xbox'a fark atacak

    Sektörün ünlü sızıntı kaynaklarından Kepler'e göre PS6'nın fiyatı hiç de sanıldığı gibi pahalı olmayacak. İşte Playstation 6 ve yeni Xbox'ın fiyatı hakkında ilk bilgiler...

    Playstation 6 tahmini fiyatı paylaşıldı: Xbox'a fark atacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Playstation 5 ve Xbox Series X-S'in çıkışından yaklaşık 5 yıl geçti ve yeni nesil konsollara sayılı aylar kaldı. Son olarak Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6'nın fiyatı ve hedef kitlesiyle ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Yeni raporlara göre PS6, 2027'de piyasaya sürülecek ve Microsoft'un "çok premium" olarak tanımladığı yeni nesil Xbox modelinden neredeyse yarı fiyatına satılacak. 

    PS6, Xbox'ın yarı fiyatına çıkabilir

    Son sızıntılara göre PlayStation 6, yaklaşık 600 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Buna karşın, Microsoft'un yeni nesil Xbox’ının 1.200 dolarlık bir fiyatla sunulacağı söyleniyor. Bu farkın temel nedeni, Xbox’ın donanım maliyetlerindeki artış. Sızan bilgilere göre Xbox, PS6'ya kıyasla yaklaşık yüzde 42 daha fazla silikon alanına, yüzde 20 daha fazla belleğe ve daha gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacak.

    Microsoft cephesinde Xbox yöneticisi Sarah Bond, yakın tarihte yaptığı açıklamada yeni konsolun "üst düzey ve özenle hazırlanmış bir deneyim" sunacağını belirtmişti. Bu da, Xbox'ın klasik bir oyun konsolundan çok lüks bir donanım anlayışına yöneldiğini gösteriyor. Ayrıca, ROG Xbox Ally X gibi hibrit cihazlarla başlayan "premium" yaklaşımın bu yeni modelde de devam ettiğini görebiliriz.

    Sony tarafında ise odak, fiyat-performans dengesini korumak olacak. PS6'nın, teknik olarak yeni nesil Xbox'tan daha mütevazı bir donanımla gelmesi bekleniyor. Ancak Sony'nin hedefi, daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmak ve rekabeti fiyat avantajıyla sürdürmek. Henüz iki konsol için de kesin bir çıkış tarihi paylaşılmış değil ancak her iki cihazın da 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. 

