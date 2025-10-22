ROG Xbox Ally X, Linux ile test edildi: Windows 11'den daha hızlı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ASUS ve Microsoft'un ortak geliştirdiği ROG Xbox Ally ve Ally X, Xbox markalı ilk taşınabilir oyun konsolu olarak nihayet çıkış yaptı. Bildiğiniz gibi el konsolu, oyunculuğa özel yeni bir Windows 11 sürümüyle geliyor. Peki bu sürüm, Steam Deck'te bulunan SteamOS gibi rakiplerine karşı ne kadar verimli. İşte sonuçlar

ROG Xbox Ally X, Linux ile test edildi

YouTube içerik üreticisi Cyber Dopamine, ROG Xbox Ally X'i Linux tabanlı Bazzite adlı özel bir işletim sistemi ile test etti. SteamOS'a benzer bir yapıya sahip olan Bazzite, kontrolcü uyumlu arayüzü ve düşük sistem yüküyle taşınabilir cihazlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Testlerde, ROG Xbox Ally X'in Linux altında Windows'a göre daha yüksek kare hızlarına ulaşıyor.

Örneğin Kingdom Come: Deliverance II, 17W güç modunda Windows 11 üzerinde ortalama 47 FPS verirken, Linux’ta bu değer 62 FPS’ye ulaşıyor. Bu fark yaklaşık %30’luk bir performans artışı anlamına geliyor. Aynı oyunda düşük güç modunda (13W) ise Windows 11'de 35 FPS alınırken, Linux'ta 37 FPS elde edilmiş.

Benzer şekilde Hogwarts Legacy, 17W modunda Windows 11'de 50 FPS, Linux'ta ise 62 FPS seviyesinde çalışıyor. 35W yüksek güç modunda fark azalsa da Linux'un kare hızında daha istikrarlı sonuçlar verdiğini söyleyelim. Ayrıca Linux'un yalnızca daha yüksek performans değil, aynı zamanda daha dengeli kare hızı sunduğunu da söyleyelim.

ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X Türkiye fiyatları açıklandı 3 hf. önce eklendi

Aslına bakaca olursak, benzer bir durum bir önceki nesil ROG Ally ve Ally X modellerinde de geçerliydi. ROG Xbox Ally ve Ally X de teknik olarak güçlü bir donanıma sahip olsa da, işletim sistemi optimizasyonu konusunda SteamOS ve benzeri Linux çözümlerinin gerisinde kalıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

ROG Xbox Ally X, Linux ile test edildi: Windows 11'den daha hızlı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: