Eski PlayStation yöneticisi: "Grafiksel ilerlemenin sınırına geldik"

Grafik kalitesi yerine artık FPS'e odaklanılmalı
Bildiğiniz gibi yeni nesil donanımların şekillenmeye başladığı bu dönemde, hem Sony hem de Microsoft tarafında PS6 ve yeni Xbox modellerine yönelik sızıntılar artıyor. Ancak Yoshida, grafiksel gerçekçilikte ulaşılan noktanın artık "doyum seviyesine" geldiğini düşünüyor: "Grafik kalitesi artık o kadar yüksek ki, ışın izleme açık mı kapalı mı çoğu zaman ayırt edemiyorum. Kare hızındaki fark ise anında hissediliyor”
Yoshida'ya göre, oyun endüstrisinin sadece görsel kaliteye yatırım yapması gelişimin önünü tıkıyor. Sony'nin de bu farkındalıkla yeni nesilde farklı bir denge kurması gerektiğini belirten yönetici, PS5 ve PS5 Pro modellerinde bulunan yüksek kare hızlı performans modlarının bu anlayışın ilk adımı olduğunu söyledi. PS6 ile birlikte bu modların artık çözünürlük kaybı olmadan çalışmasının mümkün hale geleceği söylüyor.
Eski yöneticinin değindiği bir diğer konu ise, bağımsız oyunların yükselişi. Yoshida, Japonya'da hızla büyüyen indie oyun sahnesinin artık büyük stüdyolara karşı yenilikçi fikirler ortaya koyduğunu vurguladı. Grafik açısından mütevazı görünen bu yapımların, oynanış ve mekaniklerde sunduğu çeşitlilikle oyuncuların ilgisini çektiğini söyledi.