Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eski PlayStation yöneticisi: "Grafiksel ilerlemenin sınırına geldik"

    Eski PlayStation yöneticisi Shuhei Yoshida, yeni nesil konsolların grafik kalitesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sony'nin artık kare hızına odaklanması gerek"

    Eski PlayStation yöneticisi: “Grafiksel ilerleme sınıra geldi' Tam Boyutta Gör
    Eski PlayStation yöneticisi Shuhei Yoshida, oyun endüstrisinde hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Skill Up YouTube popcast'inde konuşan Yoshida, yeni nesil konsollara geçiş sürecinde grafik kalitesine odaklanmanın artık sürdürülebilir bir strateji olmadığını söyledi. Yoshida'ya göre, oyuncuların deneyimini geliştirmek için asıl öncelik kare hızında ve oynanış çeşitliliğinde olmalı.

    Grafik kalitesi yerine artık FPS'e odaklanılmalı

    Bildiğiniz gibi yeni nesil donanımların şekillenmeye başladığı bu dönemde, hem Sony hem de Microsoft tarafında PS6 ve yeni Xbox modellerine yönelik sızıntılar artıyor. Ancak Yoshida, grafiksel gerçekçilikte ulaşılan noktanın artık "doyum seviyesine" geldiğini düşünüyor: "Grafik kalitesi artık o kadar yüksek ki, ışın izleme açık mı kapalı mı çoğu zaman ayırt edemiyorum. Kare hızındaki fark ise anında hissediliyor

    Yoshida'ya göre, oyun endüstrisinin sadece görsel kaliteye yatırım yapması gelişimin önünü tıkıyor. Sony'nin de bu farkındalıkla yeni nesilde farklı bir denge kurması gerektiğini belirten yönetici, PS5 ve PS5 Pro modellerinde bulunan yüksek kare hızlı performans modlarının bu anlayışın ilk adımı olduğunu söyledi. PS6 ile birlikte bu modların artık çözünürlük kaybı olmadan çalışmasının mümkün hale geleceği söylüyor.

    Eski yöneticinin değindiği bir diğer konu ise, bağımsız oyunların yükselişi. Yoshida, Japonya'da hızla büyüyen indie oyun sahnesinin artık büyük stüdyolara karşı yenilikçi fikirler ortaya koyduğunu vurguladı. Grafik açısından mütevazı görünen bu yapımların, oynanış ve mekaniklerde sunduğu çeşitlilikle oyuncuların ilgisini çektiğini söyledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parliament night blue hafif mi kia cerato otomatik şanzıman nasıl bıyıklı-matematik 55 günde tyt pdf telegram benzin aldıktan sonra motor arıza lambası yandı toyota yaris en çok tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L
    Reeder P13 Blue Max L
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum