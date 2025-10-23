Eski PlayStation yöneticisi: "Grafiksel ilerlemenin sınırına geldik"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Eski PlayStation yöneticisi Shuhei Yoshida, oyun endüstrisinde hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Skill Up YouTube popcast'inde konuşan Yoshida, yeni nesil konsollara geçiş sürecinde grafik kalitesine odaklanmanın artık sürdürülebilir bir strateji olmadığını söyledi. Yoshida'ya göre, oyuncuların deneyimini geliştirmek için asıl öncelik kare hızında ve oynanış çeşitliliğinde olmalı.

Grafik kalitesi yerine artık FPS'e odaklanılmalı

Bildiğiniz gibi yeni nesil donanımların şekillenmeye başladığı bu dönemde, hem Sony hem de Microsoft tarafında PS6 ve yeni Xbox modellerine yönelik sızıntılar artıyor. Ancak Yoshida, grafiksel gerçekçilikte ulaşılan noktanın artık "doyum seviyesine" geldiğini düşünüyor: "Grafik kalitesi artık o kadar yüksek ki, ışın izleme açık mı kapalı mı çoğu zaman ayırt edemiyorum. Kare hızındaki fark ise anında hissediliyor”

Yoshida'ya göre, oyun endüstrisinin sadece görsel kaliteye yatırım yapması gelişimin önünü tıkıyor. Sony'nin de bu farkındalıkla yeni nesilde farklı bir denge kurması gerektiğini belirten yönetici, PS5 ve PS5 Pro modellerinde bulunan yüksek kare hızlı performans modlarının bu anlayışın ilk adımı olduğunu söyledi. PS6 ile birlikte bu modların artık çözünürlük kaybı olmadan çalışmasının mümkün hale geleceği söylüyor.

Eski yöneticinin değindiği bir diğer konu ise, bağımsız oyunların yükselişi. Yoshida, Japonya'da hızla büyüyen indie oyun sahnesinin artık büyük stüdyolara karşı yenilikçi fikirler ortaya koyduğunu vurguladı. Grafik açısından mütevazı görünen bu yapımların, oynanış ve mekaniklerde sunduğu çeşitlilikle oyuncuların ilgisini çektiğini söyledi.

