    PS Store "Cadılar Bayramı" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 80'lere varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar... 

    PS Store 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 5 Kasım'a kadar sürecek Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. The Last of Us Part I, DOOM: The Dark Ages, Bloodborne ve Dying Light dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Cadılar Bayramı" indirimleri

    PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Back 4 Blood: Deluxe Edition 859,00 TL'den 85,90 TL TL, Metro Exodus 1.049,00 TL'den 157,35 TL'ye düştü. Buna ek olarak Until Dawn 2015, 699,00 TL yerine 349,50 TL, Bloodborne 424,50 TL, The Medium ise 859,60 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store'da başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Resident Evil Village PS4 & PS5 1.399,00 TL 349,75 TL %75
    The Last of Us Part I Dijital Deluxe Sürüm 3.149,00 TL 2.078,34 TL %34
    Back 4 Blood: Deluxe Edition PS4 & PS5 859,00 TL 85,90 TL %90
    Saints Row: The Third Remastered 1.299,00 TL 194,85 TL %85
    The Walking Dead: The Complete First Season 529,00 TL 158,70 TL %70
    BioShock Infinite: The Complete Edition 879,00 TL 351,60 TL %60
    Brothers: A Tale of Two Sons Remake 699,00 TL 279,60 TL %60
    The Medium 2.149,00 TL 859,60 TL %60
    RESIDENT EVIL 7 biohazard 699,00 TL 279,60 TL %60
    SILENT HILL 2 Deluxe Edition 1.399,50 TL 2.799,00 TL %50
    Dying Light - Essentials Edition 875,00 TL 175,00 TL %80
    Metro Exodus 1.049,00 TL 157,35 TL %85
    Until Dawn 2015 699,00 TL 349,50 TL %50
    NINJA GAIDEN: Master Collection 1.749,00 TL 874,50 TL %50
    Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 1-Year Anniversary Edition 3.499,00 TL 1.749,50 TL %50
    Diablo III: Eternal Collection 304,07 TL 100,34 TL %67
    The Evil Within 2 232,88 TL 46,57 TL %80
    DOOM  699,00 TL 139,80 TL %80
    Shadow of the Colossus 1.749,00 TL 874,50 TL %50
    Bloodborne 849,00 TL 424,50 TL %50
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

