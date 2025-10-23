PS Store "Cadılar Bayramı" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Cadılar Bayramı" indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Back 4 Blood: Deluxe Edition 859,00 TL'den 85,90 TL TL, Metro Exodus 1.049,00 TL'den 157,35 TL'ye düştü. Buna ek olarak Until Dawn 2015, 699,00 TL yerine 349,50 TL, Bloodborne 424,50 TL, The Medium ise 859,60 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Resident Evil Village PS4 & PS5
|1.399,00 TL
|349,75 TL
|%75
|The Last of Us Part I Dijital Deluxe Sürüm
|3.149,00 TL
|2.078,34 TL
|%34
|Back 4 Blood: Deluxe Edition PS4 & PS5
|859,00 TL
|85,90 TL
|%90
|Saints Row: The Third Remastered
|1.299,00 TL
|194,85 TL
|%85
|The Walking Dead: The Complete First Season
|529,00 TL
|158,70 TL
|%70
|BioShock Infinite: The Complete Edition
|879,00 TL
|351,60 TL
|%60
|Brothers: A Tale of Two Sons Remake
|699,00 TL
|279,60 TL
|%60
|The Medium
|2.149,00 TL
|859,60 TL
|%60
|RESIDENT EVIL 7 biohazard
|699,00 TL
|279,60 TL
|%60
|SILENT HILL 2 Deluxe Edition
|1.399,50 TL
|2.799,00 TL
|%50
|Dying Light - Essentials Edition
|875,00 TL
|175,00 TL
|%80
|Metro Exodus
|1.049,00 TL
|157,35 TL
|%85
|Until Dawn 2015
|699,00 TL
|349,50 TL
|%50
|NINJA GAIDEN: Master Collection
|1.749,00 TL
|874,50 TL
|%50
|Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 1-Year Anniversary Edition
|3.499,00 TL
|1.749,50 TL
|%50
|Diablo III: Eternal Collection
|304,07 TL
|100,34 TL
|%67
|The Evil Within 2
|232,88 TL
|46,57 TL
|%80
|DOOM
|699,00 TL
|139,80 TL
|%80
|Shadow of the Colossus
|1.749,00 TL
|874,50 TL
|%50
|Bloodborne
|849,00 TL
|424,50 TL
|%50
