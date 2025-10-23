PS Store "Cadılar Bayramı" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 5 Kasım'a kadar sürecek Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. The Last of Us Part I, DOOM: The Dark Ages, Bloodborne ve Dying Light dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store "Cadılar Bayramı" indirimleri

PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Back 4 Blood: Deluxe Edition 859,00 TL'den 85,90 TL TL, Metro Exodus 1.049,00 TL'den 157,35 TL'ye düştü. Buna ek olarak Until Dawn 2015, 699,00 TL yerine 349,50 TL, Bloodborne 424,50 TL, The Medium ise 859,60 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

PlayStation Store'da başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

