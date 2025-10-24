Xbox Başkanı: "Platforma özel oyunlar artık çağ dışı"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, oyun dünyasındaki en köklü stratejilerinden birini tamamen değiştiriyor. Xbox Başkanı Sarah Bond, yaptığı son açıklamada özel oyun "exclusive" anlayışının artık çağ dışı kaldığını belirtti. Şirket özel oyunlar yerine “her platformda daha erişilebilir bir oyun ekosistemi” hedefliyor.

Xbox özel oyun dönemini kapatıyor

Bond, Mashable'a verdiği röportajda "İnsanlar artık çoktan bu anlayışın ötesine geçti. Dünyanın en büyük oyunlarına baktığınızda, Call of Duty, Minecraft, Fortnite veya Roblox gibi yapımlar her yerde mevcut. Oyuncular artık tek bir platforma bağlı kalmak istemiyor, arkadaşlarıyla nerede olurlarsa olsunlar oynamak istiyorlar" sözlerini dile getirdi.

Microsoft'un bu yaklaşımı aslında 2024'teki strateji değişikliğinin devamı niteliğinde. Şirket, o dönemde Xbox'a özel dört oyunu PlayStation ve Nintendo platformlarına getirmişti. Bu da Xbox’ın platform sınırlarını kalıcı biçimde kaldıracağı sinyalini vermişti. Bond'un "özel oyunlar artık geçmişte kaldı" açıklaması ise, Xbox’ın gelecekte tamamen çoklu platform deneyimine odaklanacağını gösteriyor.

Yeni yaklaşım, aynı zamanda Microsoft’un konsol merkezli gelir modelinden uzaklaşarak, topluluk odaklı bir oyun ekosistemine yöneldiğini gösteriyor. Xbox artık yalnızca bir donanım markası değil, her cihazda erişilebilen bir hizmet platformu haline geliyor. Keza Microsoft, yakın dönemde AMD tabanlı ve Windows destekli hibrit bir Xbox cihazı üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

