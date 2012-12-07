Oyun kolu-tablet melezi Archos GamePad satışa sunuldu

Android işletim sistemli bütçe dostu tablet bilgisayarlar piyasaya süren Archos, yaz mevsiminin sonunda resmen duyurduğu sıradışı yapısıyla dikkat çeken GamePad'i bugün satışa sundu. Oyun koluyla bütünleşmiş 7 inçlik melez bir tablet olan cihazın oyun odaklı donanımını firmanın patentli tuş eşleştirme yazılımı destekliyor ve ek fiziksel düğmelerin kullanıcı tarafından kolayca istenilen görevle kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Rockchip'in 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği RK3066 model numaralı, 1.6GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ve dört çekirdekli 250Mhz'lik ARM Mali-400 grafik birimiyle donatılan yarı iletken çipinden gücünü alan GamePad, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ile yüklü olarak geliyor. 7 inç 1024 x 600 piksel çözünürlüklü, beş parmağa kadar çoklu dokunmatik destekli ekran, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 64GB'a kadar arttırılabilir microSD kart desteğine sahip oyun kolu-tablet karışımı, miniHDMI çıkışı sayesinde kolayca diğer görüntü birimlerine bağlanabilecek, Archos Media Center uygulamaları ile hazırlanan özel medya içeriklerine kolayca erişilebilecek.

14 fiziksel tuş ve iki analog 'stick' ile adeta bir el konsolu haline gelen Fransız üreticinin yeni tableti, oyun piyasası için geliştirilmiş PS Vita gibi güçlü rakipleri karşısında oldukça uygun olan fiyatıyla rekabet etmeyi umuyor. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden bugünden itibaren 149.99€ fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulan GamePad, 2013'ün başlarında Kuzey Amerika'ya da giriş yapacak. Bazı tabletleri ülkemizde satılmakta olan Archos'un bu ürünün de Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor. GamePad hakkında daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilir, aşağıdaki görsellere göz atabilirsiniz. Üreticinin tuş eşleştirme yazılımının kullanımına dair hazırlanan videoyu da yazının sonunda bulabilirsiniz.

http://www.archos.com/products/gamepad