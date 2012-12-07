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Oyun kolu-tablet melezi Archos GamePad satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Oyun kolu-tablet melezi Archos GamePad satışa sunuldu
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Android işletim sistemli bütçe dostu tablet bilgisayarlar piyasaya süren Archos, yaz mevsiminin sonunda resmen duyurduğu sıradışı yapısıyla dikkat çeken GamePad'i bugün satışa sundu. Oyun koluyla bütünleşmiş 7 inçlik melez bir tablet olan cihazın oyun odaklı donanımını firmanın patentli tuş eşleştirme yazılımı destekliyor ve ek fiziksel düğmelerin kullanıcı tarafından kolayca istenilen görevle kullanılabilmesini mümkün kılıyor.
Rockchip'in 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği RK3066 model numaralı, 1.6GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ve dört çekirdekli 250Mhz'lik ARM Mali-400 grafik birimiyle donatılan yarı iletken çipinden gücünü alan GamePad, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ile yüklü olarak geliyor. 7 inç 1024 x 600 piksel çözünürlüklü, beş parmağa kadar çoklu dokunmatik destekli ekran, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 64GB'a kadar arttırılabilir microSD kart desteğine sahip oyun kolu-tablet karışımı, miniHDMI çıkışı sayesinde kolayca diğer görüntü birimlerine bağlanabilecek, Archos Media Center uygulamaları ile hazırlanan özel medya içeriklerine kolayca erişilebilecek.
14 fiziksel tuş ve iki analog 'stick' ile adeta bir el konsolu haline gelen Fransız üreticinin yeni tableti, oyun piyasası için geliştirilmiş PS Vita gibi güçlü rakipleri karşısında oldukça uygun olan fiyatıyla rekabet etmeyi umuyor. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden bugünden itibaren 149.99€ fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulan GamePad, 2013'ün başlarında Kuzey Amerika'ya da giriş yapacak. Bazı tabletleri ülkemizde satılmakta olan Archos'un bu ürünün de Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor. GamePad hakkında daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilir, aşağıdaki görsellere göz atabilirsiniz. Üreticinin tuş eşleştirme yazılımının kullanımına dair hazırlanan videoyu da yazının sonunda bulabilirsiniz.
Oyun kolu-tablet melezi Archos GamePad satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör
Oyun kolu-tablet melezi Archos GamePad satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör
Oyun kolu-tablet melezi Archos GamePad satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

http://www.archos.com/products/gamepad Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F158D8FCF 6 yıl
400 liraya bence çok fazla bu cihaza

urun.gittigidiyor.com/bilgisayar/archos-gamepad-android-oyun-tableti-7-yeni-75940367
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knghtmello 6 yıl
Süperr ürün ben bi tane alıcam bu gidişle.
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Artesteknik 6 yıl
sadecenotebook.com/...
Su anda bu sitede tum modelleri satisa sunuldu.
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cengizhan1903 6 yıl
Tasarimi vitaya benzemis
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.Hector. 6 yıl
Tabiki şu anda vita ile boy ölçüşemez sony'nin ps vitaya özel oyunlar çıkarması oyun ve malzeme kalitesi açısından bayağı önde olabilir ama sony'nin yürüttüğü oyundan ve aksesuardan para kazanma hırsı yüzünden ps vita tutmadı.Ayrıca fiyatı tasarımı ve açık kaynak yazılımı gibi özellikleriyle archos şansını denemiş gayette güzel,güncellemede alırsa tadından yenmez,ekrandaki sanal tuşlar yazılım ile kaldırılabiliyormuş yabancı bir kaynaktan okumuştum o zaman oyun zevki dahada iyi olacaktır.
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bellair 6 yıl
çok şık duruyor. fiyatıda iyi
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itachi237 6 yıl
çok daha iyi bir donanım ile çıksa, ki hatta s4 pro ve andreno 320 ile çıksa çok daha iyi olurdu. çünkü bu işlemciyi kullanan yada kullanacak olan pek çok firma var bu alete çıkan oyunlar o telefonlardada satardı. oyunları o işlemciye göre özelleştirirlerdi ve ps vitaya gerçek bir android rakip olurlardı.
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Jacobıan 6 yıl
fiyatı iyimiş
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demo11 6 yıl
gerçekten mükkemmel tek eksiği oyun kıtlığı bunuda aşarsa kusursuz olur.
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kucuker34 6 yıl
Ps vita varken bu hikaye cok yol katetmesi lazim
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kpln04 6 yıl kucuker34
kucuker34
Ps vita varken bu hikaye cok yol katetmesi lazim

aynen ama vitada cok pahali
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Recharged 6 yıl
Tasarım olarak hoş duruyor cihaz.İnce bir kasaya sahip.Tuşların yeri de iyi konumlandırılmış.Fakat yinede Türkiye'ye geldiğinde fiyatın bunun üzerinde olacağını ve tercih edilmeyeceğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz herhalde.
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kpln04 6 yıl
sanal tuşlar neden ekrandan kalkmıyor?
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ariftanis 6 yıl
buna benzer bir cihazi defalarca samsung ile görüştüm samsung s2 ve samsung s3 e uyarlayin diye satiş olur ne telefonu almak için başka bir sebep olur dşye hiç bi geri donuş yapilmadi samsung s3 gibi bir teleefn kullanicisi böyle bir cihazi hemen alir neden olmasin böyle bi cihaz dokunarak oyun oynanmiyor fiziksel tuş şart
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