Oyun sisteminin kendisi kadar pahalı Thermaltake oyuncu masası duyuruldu

Son dönemde oyuncu ekipmanları arasına bilgisayarları koyduğumuz masalar da katıldı. Pek çok firma en iyisi olduğunu iddia ettiği masalarla oyuncuların ilgisini çekmeye çalışıyor. Oyuncu masalarının genel anlamda iki önemli özelliği aydınlatma ve ayarlanabilir yükseklik oluyor.
Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk özellikleri ve fiyatı
Thermaltake tarafından duyurulan Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk türünün en pahalı örnekleri arasında yer alıyor. 165 cm x 75 cm ölçülere sahip olan yüzeyin tamamı hassas fare kaydırma için optimize edilmiş.Ayrıca Bkz. "Nike Fit uygulaması ayakkabı numaranızı tahmin edebiliyor"
Adından da anlaşılacağı üzere masanın kenarı RGB LED şerit ile çevrelenmiş ve Alexa veya Razer Chroma üzerinden aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Böylece diğer uyumlu RGB ekipmanlarınız ile ahenk oluşturuyor.
Diğer taraftan masanın yüksekliği 70-110cm arasında ayarlanabiliyor. Bunun için alt kısma özel bir kontrol modülü yerleştirilmiş. Aşağı ve yukarı tuşlarıyla veya sayı tuşlarıyla 4 farklı yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca LCD ekrandan yükseklik ölçüsünü de görebiliyorsunuz.
75Kg ağırlığındaki Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk için 1199$ fiyat etiketi belirlenmiş. Kargo ücretiyle birlikte neredeyse oyun sisteminin kendisi kadar ediyor diyebiliriz.
https://www.techpowerup.com/255409/thermaltake-announce-level-20-rgb-battlestation-gaming-desk-for-an-extraordinary-usd-1-199 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çalışanların uzun süre kaltukta oturmasını engellemek hareket katmak için bu tasarım, avrupada birçok firma bu ürüne geçti kumanda opsiyonu sizi belli aralıklarla ayağa kalk diye uyarıyor ve ışık yanıyor ünitede, sizde tek düğme ile masayı boyunuza göre ayarlayıp bir süre ayakta çalışıyorsunuz
120 cm yüksekliğe kaldırılıp indirilebilen masamı ikea'dan 3 sene önce aldım. ozaman 549 tl idi. Şimdi bilmiyorum fiyatını çok olmasa gerek.
185 cm eninde 75 cm yüksekliğinde bir masa. İlgililere duyurulur.
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