Oyun sisteminin kendisi kadar pahalı Thermaltake oyuncu masası duyuruldu

Son dönemde oyuncu ekipmanları arasına bilgisayarları koyduğumuz masalar da katıldı. Pek çok firma en iyisi olduğunu iddia ettiği masalarla oyuncuların ilgisini çekmeye çalışıyor. Oyuncu masalarının genel anlamda iki önemli özelliği aydınlatma ve ayarlanabilir yükseklik oluyor.

Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk özellikleri ve fiyatı

Thermaltake tarafından duyurulan Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk türünün en pahalı örnekleri arasında yer alıyor. 165 cm x 75 cm ölçülere sahip olan yüzeyin tamamı hassas fare kaydırma için optimize edilmiş.

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Adından da anlaşılacağı üzere masanın kenarı RGB LED şerit ile çevrelenmiş ve Alexa veya Razer Chroma üzerinden aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Böylece diğer uyumlu RGB ekipmanlarınız ile ahenk oluşturuyor.

Diğer taraftan masanın yüksekliği 70-110cm arasında ayarlanabiliyor. Bunun için alt kısma özel bir kontrol modülü yerleştirilmiş. Aşağı ve yukarı tuşlarıyla veya sayı tuşlarıyla 4 farklı yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca LCD ekrandan yükseklik ölçüsünü de görebiliyorsunuz.

75Kg ağırlığındaki Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk için 1199$ fiyat etiketi belirlenmiş. Kargo ücretiyle birlikte neredeyse oyun sisteminin kendisi kadar ediyor diyebiliriz.