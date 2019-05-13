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Oyun sisteminin kendisi kadar pahalı Thermaltake oyuncu masası duyuruldu

LED aydınlatmaya sahip ve yüksekliği ayarlanabilen Thermaltake Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk oyuncu masası 1199$ gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
3,9b
1
26
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oyuncu ekipmanları arasına bilgisayarları koyduğumuz masalar da katıldı. Pek çok firma en iyisi olduğunu iddia ettiği masalarla oyuncuların ilgisini çekmeye çalışıyor. Oyuncu masalarının genel anlamda iki önemli özelliği aydınlatma ve ayarlanabilir yükseklik oluyor.

Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk özellikleri ve fiyatı

Thermaltake tarafından duyurulan Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk türünün en pahalı örnekleri arasında yer alıyor. 165 cm x 75 cm ölçülere sahip olan yüzeyin tamamı hassas fare kaydırma için optimize edilmiş.

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Adından da anlaşılacağı üzere masanın kenarı RGB LED şerit ile çevrelenmiş ve Alexa veya Razer Chroma üzerinden aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Böylece diğer uyumlu RGB ekipmanlarınız ile ahenk oluşturuyor.

Diğer taraftan masanın yüksekliği 70-110cm arasında ayarlanabiliyor. Bunun için alt kısma özel bir kontrol modülü yerleştirilmiş. Aşağı ve yukarı tuşlarıyla veya sayı tuşlarıyla 4 farklı yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca LCD ekrandan yükseklik ölçüsünü de görebiliyorsunuz.

75Kg ağırlığındaki Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk için 1199$ fiyat etiketi belirlenmiş. Kargo ücretiyle birlikte neredeyse oyun sisteminin kendisi kadar ediyor diyebiliriz.

 

https://www.techpowerup.com/255409/thermaltake-announce-level-20-rgb-battlestation-gaming-desk-for-an-extraordinary-usd-1-199 Yorum Yaz
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sniper23 4 hf. en beğenilen
Bunların "oyuncu" diye kastettiği kitle "enayi" kitle mi merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +38
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CWaRRioR 4 hf.
Ooo... RGB varsa tamamdır. Bunun altına bir de RGB halı çıkarırlarsa müthiş olur.
1 Yanıt Yanıtla +22
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Fenomenon 4 hf.
ultra gereksiz
1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
DH Misafiri 3 hf.
somalide yaşayan bir insana göre benim bir koltuk takımı almam gibi fakat bana uygun ona pahalı.
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Gt95 3 hf.
parası olan adam gider ferrari alırken sen tofaş alırsın multi zenginler için ürünler araplar için mesela
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MuharremAylar 3 hf.
Yüksekliği ayarlanabilen bu tür masalar hali hazırda piyasada varki. Rgb olunca niye 10 kat pahalandı
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qoqoCAN 3 hf.
Türkiye LOL
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alito 3 hf.
Kendime de led döşeyip, bu işi kökten bitirmeyi planlıyorum.
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cumur 3 hf.
biz bu masayı yıllardır yapıyoruz ahşap olanı bile var şaka gibi

çalışanların uzun süre kaltukta oturmasını engellemek hareket katmak için bu tasarım, avrupada birçok firma bu ürüne geçti kumanda opsiyonu sizi belli aralıklarla ayağa kalk diye uyarıyor ve ışık yanıyor ünitede, sizde tek düğme ile masayı boyunuza göre ayarlayıp bir süre ayakta çalışıyorsunuz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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simbolmina 3 hf. cumur
Bu masa derken resimdeki masayı mi kastediyorsunuz?
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YesimCirakli 3 hf.
Annem perdeleri sökmek için bu masaya çıkar ve masa hakkın rahmetine kavuşur!
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DH Misafiri 3 hf.
amerikadaki bir vatandas için normal bir fiyat. adamların bizi düşündüğü yokki zaten amerikada satsın yeter. 1200 dolar bize pahalı. amerikada yaşayan bir insan 500 dolara 2080 alırken biz o fiyata oyun alıyoruz anlayana.
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Fenomenon 3 hf. DH Misafiri
yav he he amerika için ucuzmuş. adamlar 1000$'a i7 işelmcili pc alıyor. 1000$ ışıklı bir masa için çok pahalı.
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general4242 4 hf.
Kardeşim zengin adamsın ayda 10 bin dolardan fazla gelirin var. O paraya başkalarına yardım ederim diye derdin de yok. Yeterli yardimi yapiyorum diye düşünüyorsun. Almaz misin ? Alırsın.
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Chagotta 4 hf.
Efenim aynı masanın elektronik aksamı olmayan birebir aynı tasarımdaki
120 cm yüksekliğe kaldırılıp indirilebilen masamı ikea'dan 3 sene önce aldım. ozaman 549 tl idi. Şimdi bilmiyorum fiyatını çok olmasa gerek.
185 cm eninde 75 cm yüksekliğinde bir masa. İlgililere duyurulur.
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