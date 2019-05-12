Nike Fit uygulaması ayakkabı numaranızı tahmin edebiliyor

Yapay zekâ giderek daha fazla alanda kendisini göstermeye başladı. Artık eskisi gibi bir giysinin veya ayakkabının üzerinize olup olmadığını kabinde denemenize gerek kalmayacak. Görsel zekâ bunu sizin yerinize yapabiliyor.

Akıllı ölçüm

Nike Fit uygulamasına yapılan yeni bir güncelleme ile telefonun kamerasını kullanarak ayakkabı numaranızı tam olarak ölçebilmek mümkün. Görsel yapay zekâ teknolojisi 13 noktadan topladığı görsel veriler ile makine öğrenme ve tavsiye algoritmalarını bir araya topluyor.

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Ölçüm için kullanıcının duvara sırtını vermesi kamerayı yere paralel olacak biçimde ayak uçlarınızın hemen önündeki bir noktaya sabitlemeniz gerekiyor. Uygulama gerekli işlemden sonra net bir şekilde ayak numaranızı verebiliyor. Ayrıca dünyada aynı numaraya sahip insan oranı da gösteriliyor.

Daha hassas ölçümler için belirli Nike mağazalarında Nike Fit plakaları mevcut. Daha çok atletler gibi profesyonel kullanıcılar bu plakalardan faydalanabilecek. Uygulama hesabınıza ayak ölçünüzü kaydederek çevrim içi alışverişlerde başvurmanızı da sağlıyor. Nike Fit uygulaması şimdilik Kuzey Amerika kıtasında erişime açık.