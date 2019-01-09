Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor

Oyuncular Navi 12 mimarisini temel alan Radeon RX 680 ekran kartını beklerken AMD bir sürpriz yaptı ve 7nm sürecindeki Vega 20 mimarisini oyun severlerin beğenisine sundu.
4 ay
7,4b
1
63
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2019 fuarında sahne alan AMD patronu Lisa Su önemli bir sürpriz yaptı ve oyunculara yönelik hazırlanan 7nm sürecindeki Vega grafik birimini duyurdu. Normalde Vega 20 grafik biriminin oyunculara sunulması beklenmiyordu.

AMD Radeon VII özellikleri ve fiyatı

AMD Radeon VII adıyla tanıtılan ekran kartı haliyle alt seviye oyunculara yönelik değil. Daha çok üst seviyede Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile rekabet etmeyi amaçlıyor. 4K oyunlarda 60 kare/saniye hızları en büyük silahı olacak.

Ayrıca Bkz. "ViewSonic uygun fiyatlı oyuncu monitörü duyurdu"

7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimini temel alan Radeon VII ekran kartı 3840 Stream işlemcisine sahip ve 1.8GHz hızlarına ulaşabiliyor. 16GB HBM 2 bellek 1TB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.

Sahnedeki testlerde Devil May Cry 5 oyunu 4K 6 çözünürlükte 60 kare/saniye hızlarına akıcı ve gecikmesiz olarak erişebilmiş. İlk izlenim umut verici olsa da gerçek hayat testleri ekran kartının potansiyelini ortaya koyacak. Firma RTX 2080 ekran kartından biraz daha iyi olduğunu belirtiyor. 

 

Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor
Tam Boyutta Gör

Ubisoft Division 2 oyunu Radeon VII ekran kartını tam olarak destekliyor. AMD Radeon VII ekran kartları ve Ryzen 5 ile Ryzen 7 işlemcilerde Ubisoft Division 2 oyunu hediye edilecek. 

Lisa Su’nun sergilediği ekran kartında 3 fanlı bir soğutma sistemi yer alıyordu. Muhtemelen üretici ortaklarda Radeon VII ekran kartı farklı soğutma çözümlerine kavuşacaktır. Şubat ayında 699$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan Radeon VII için en çok merak edilen konu RTX 2000 serisine karşı nasıl bir performans ortaya koyacağı. AMD'nin açıklamalarına göre birden fazla Radeon VII ekran kartı piyasaya çıkacak ancak şimdilik detaylar bilinmiyor. 

 

https://www.engadget.com/2019/01/09/amd-radeon-vii-7nm-gpu/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mutlak.Sıfır 4 ay en beğenilen
Bu kart çıkmadan önce Nvidia fanboyları: "Ehe ehe ehe Amd önce en tepede yarışsın sonra konuşun"
Vega VII çıktıktan sonra Nvidia fanboyları: "Fiyatı çok pahalı, Amd çok ısınıyor, çok güç çekiyoğğ ölü doğdu"
Kendileri de bir kaç ay önce 7-10 bin tl fiyata satılmasına rağmen koşa koşa Rtx 2080-2080ti almışlardır.
Bu kart çıkmadan önce Nvidia fanboyları: "Ehe ehe ehe Amd önce en tepede yarışsın sonra konuşun"Vega VII çıktıktan sonra Nvidia fanboyları: "Fiyatı çok pah...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +49
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asko56 4 ay
benim tahminim yeni gelicek driverlar ile çok büyük performans alıp 2080 i geçicektir fiyatıda amd güzel indirimlerde yakalanırsa çok uzun süre kullandırır kendisini
benim tahminim yeni gelicek driverlar ile çok büyük performans alıp 2080 i geçicektir fiyatıda amd güzel indirimlerde yakalanırsa çok uzun süre kullandırır ke...
Devamını Gör
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 ay No Way Out
helal olsun. anca bu kadar olumsuz yazılabilirdi eldeki bilgilerle. daha bir şey gördüğümüz yok bir abartmayın
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Frobisher 4 ay
kartın tdp'si Vega 64 ile aynı 295 W
techpowerup.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 4 ay
Amd'nin sitelere verdiği test sonuçlarına göre durum bu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Malumun ilamı. 1080ti'yla anca yarışır gibi görünüyor. Onun da az farkla gerisinde olacağa benziyor. 1 ay içinde sürücü kasıp, bios kasıp gpu hızını biraz daha yüksek tutabilirlerse 1080ti'ı tam olarak karşılar gibi. 2080'e ulaşmak için biraz daha zorlamaları gerek. Tabi Nvidia'nın yeni mimari için hiç sürücü kasmayacağını varsayıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Rusher- 4 ay
İlerleyen zamanlarda amd ye geçiş için yeşil ışığı yaktım ben. Fiyat cazip olursa geçerim gereksiz firma fanatikliği yapmanında anlamı yok. Amdden beklentim yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ginga Bishounen 4 ay
Tek kart ile, 4K’da en az 120 fps alacağımız günleri bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Madnessisme 4 ay Ginga Bishounen
2022de rtx 4000 çıkar onunla ac odysseyde 4k 120 fps alabilirsin
ama yine 2022 oyunlarını 4k 60fps oynarsın aşılamayan bir döngü bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlaşHun 4 ay
Nvidia piyasada tek kalmamalı rakip olarak en iyisi ve tek amd var kendini geliştiriyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
[mention]bromtom[/mention] Tamamen haklısın.Dikkat edilirse Gpu kısmına fazla arge yatırımı yapılmıyor amd tarafında,bence yapmalarınada gerek yok.Orta seviye kartları piyasaya sürmesi benim gibi amd kullananları memnun ediyor hali hazırda.Dünyanın ar-ge masrafına gir ve yeni kart tasarla,yıl sonunda satılan kartlar belli bilanço belli.Ben olsam bende uğraşmam bu tüketici kitlesiyle 2gb 1050'yi uçarak almaya gidenler varken gerek yok.Onun yerine cpu,bulut sistemleri gibi alanlarda yatırım yapmaları daha makul şirket için.Birde burdan bu kart olmamış,fiyatı yüksek diyenlerin çoğu nvidia kart alma hayeli kuran çoğunluk boşuna beklemeyin Nvidia fiyatları düşürmez.Ben rx 580 kullanan birisi olarak sizin kadar ağlamıyorum kartın ufak tefek sıkıntıları olmasına rağmen(Çözülemeyen wattman yazılımı) bu kadar yırtınmanıza gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bromton 4 ay DH Misafiri
yazdıklarınıza katılıyorum hocam. bakın mesela işlemci kısmında insanlar 5-10 fps takılmadılar amdnin fiyat performans avantajını değerlendirip firmayı ödüllendirdiler satın alarak. onun üzerine de firma işlemci kısmında atak üstüne atak yapıyor. kullanıcıları sürekli ödüllendiriyor. ekran kartı ile niye uğraşsın. iyi bir tasarım için dev gibi bütçe ve kadro gerekiyor. sen iyisini yapsan bile satamayacağın belli. illa bir sebep bulacaklar nvidia almak için. yazılımda bile daha stabiller ama sorsan nvidia daha stabil diyen bile var. o yüzden sıfır masrafla profesyonel instict kartını 3 fanla oyuncu kartı yaptılar. daha fazlasına ne gerek var ne de bütçe. nividia da 7nm kart yok bunlar öyle yada böyle çıkardı hala nvidia 7nm ye geçince ne olacak deniyor. e geçseydi o zaman ray tracing çekirdeği ile uğraşacağına? amd risk aldı geçti. bunu da mı eleştireceğiz?
amd ekran kartı olayında her işi süper yapmıyor ama ne yapsa yaranamayacak bu da 1050ti-570 ve benzeri olaylarda apacık belli. kendileri de biliyor zaten ondan kasmıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kloroform 4 ay
Elimdeki 1080 ti ye tapar hale geliyorum bu tip haberlerden sonra.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 4 ay
AMD küçük zar alanı düşük maliyet ile fiyat performansa oynasa yeter. RTX 2080 Ti'yı geçmese de olur. HBM bellek işine girdiğinden beri iflah olmadı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 4 ay
amd gtx1080ti ve rtx2080 ayarında kart yaptık diye seviniyor olması çok acı :(
Gönlüm rtx2080ti gecen kart görmekti gene olmadı:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Amd Rx vega 64 ekran kartından %20 ila %42 arasında oyununa göre performans artışı olduğunu iddia ediyor. Bende bu yoruma dayanarak daha önceden güvenilir kaynaklardan araştırıp baktığımda vega 64 ün üstüne %42 performans ekleseniz bile yine de rtx 2080 bir tık daha iyi performans veriyor. 12 oyun testinden 9'unda nvidia rtx 2080 rakibini ufak bir fark bile olsa egale ediyor. ( Tabi bu dediğim amd nin Rx vega 64 + %42 en iyi ihtimal için). Radeon 7 nin rtx 2080 e atabildiği maksimum performans farkı ise %5.2 ile hitman oyunu oldu.
Not: Dediğim değerler Amd ' nin dediği yüzdelere göre hesaplanmıştır. Ve bütün oyunlar eski amiral gemisi vega 64' ekranı oluşturabilecek maksimum %42 performans artışına göre hesaplanmıştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7356 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ces2019, amd radeon vii ve
4 etiket daha Ekran Kartı Donanım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Kredi kartı borç yapılandırma nasıl olmalı? 4 ay Samsung Galaxy S10 Lite modeli Galaxy S10 E olarak isimlendirilebilir 4 ay Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat 4 ay IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak 4 ay Apple, AirPlay 2 özellikli TV'lerin listesini yayınladı 4 ay Kullanılmış elektrikli bisiklet bataryaları akıllı ısıtıcılara hayat verecek 4 ay Delikli ekrana sahip Nokia 8.1 Plus'ın görselleri yayınlandı 4 ay iPhone fiyatlarında beklenen indirim Çin’de başladı 4 ay Kulak çınlamasına uygulama tabanlı terapi 4 ay LG’den profesyoneller için ultra geniş monitör 4 ay Zotac MEK Mini en küçük oyun bilgisayarları arasında yerini aldı 4 ay Lenovo Yoga S940 CES 2019'da tanıtıldı 4 ay Thermaltake, RGB aydınlatmalı yeni sıvı soğutma çözümlerini duyurdu 4 ay Bose aracın dışından gelen gürültüleri engelleyecek 4 ay iPad mini 5'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı 4 ay 2si1 | Doğalgaz'dan nasıl tasarruf ediyorum 4 ay Bebeğiniz için akıllı uyku sensörü 4 ay WhatsApp'a parmak izi koruması geliyor 4 ay Yeni Ryzen 3 işlemciler Intel Core i9-9900K modelini geride bırakıyor 4 ay Livio AI akıllı işitme cihazı kendi dijital asistanına sahip oldu 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor Sonraki Snapdragon 855'li Lenovo Z5 Pro GT elimizde! Türkiye de ilk 4 ay ViewSonic uygun fiyatlı oyuncu monitörü duyurdu 4 ay Opel Zafira'ya PSA dokunuşu; işte karşınızda yeni Opel Zafira Life 4 ay Doppel akıllı bileklik sadece rahatlatma amacı güdüyor 4 ay Gigabyte Aero sistem performansını yapay zeka ile optimize ediyor 4 ay Hisense çift panelli televizyon teknolojisini duyurdu 4 ay Tim Cook: İnsanlığa en büyük katkımız sağlık konusunda olacak 4 ay NOVUS, CES 2019'da 40 bin dolarlık elektrikli motosikletini tanıttı 4 ay Google Asistan, Haritalar servisine entegre oluyor 4 ay Samsung'un Pulse kod adlı yeni akıllı saatine ait görüntüler sızdırıldı 4 ay Apple, iPhone XS ve XR üretimini yüzde on daha azalttı 4 ay DJI droneları için HD ekranlı kontrolcü 4 ay Hyundai Styx olarak adlandırılan yeni model Türkiye'de üretilebilir 4 ay JBL Link Drive ile aracınız akıllanıyor 4 ay Uygun fiyata satın alabileceğiniz 5 oyuncu bilgisayarı 4 ay Katlanabilen telefon elimizde 4 ay Karşınızda MSI'ın 5K çözünürlüklü yeni monitörü 4 ay Nissan Leaf E+ tanıtıldı: Daha uzun menzil, daha güçlü motor 4 ay LG, V20 ve G5 modellerine güncelleme desteğini sonlandırdı 4 ay Xiaomi Black Shark Skywalker, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim