Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor

CES 2019 fuarında sahne alan AMD patronu Lisa Su önemli bir sürpriz yaptı ve oyunculara yönelik hazırlanan 7nm sürecindeki Vega grafik birimini duyurdu. Normalde Vega 20 grafik biriminin oyunculara sunulması beklenmiyordu.

AMD Radeon VII özellikleri ve fiyatı

AMD Radeon VII adıyla tanıtılan ekran kartı haliyle alt seviye oyunculara yönelik değil. Daha çok üst seviyede Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile rekabet etmeyi amaçlıyor. 4K oyunlarda 60 kare/saniye hızları en büyük silahı olacak.

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7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimini temel alan Radeon VII ekran kartı 3840 Stream işlemcisine sahip ve 1.8GHz hızlarına ulaşabiliyor. 16GB HBM 2 bellek 1TB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.

Sahnedeki testlerde Devil May Cry 5 oyunu 4K 6 çözünürlükte 60 kare/saniye hızlarına akıcı ve gecikmesiz olarak erişebilmiş. İlk izlenim umut verici olsa da gerçek hayat testleri ekran kartının potansiyelini ortaya koyacak. Firma RTX 2080 ekran kartından biraz daha iyi olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Ubisoft Division 2 oyunu Radeon VII ekran kartını tam olarak destekliyor. AMD Radeon VII ekran kartları ve Ryzen 5 ile Ryzen 7 işlemcilerde Ubisoft Division 2 oyunu hediye edilecek.

Lisa Su’nun sergilediği ekran kartında 3 fanlı bir soğutma sistemi yer alıyordu. Muhtemelen üretici ortaklarda Radeon VII ekran kartı farklı soğutma çözümlerine kavuşacaktır. Şubat ayında 699$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan Radeon VII için en çok merak edilen konu RTX 2000 serisine karşı nasıl bir performans ortaya koyacağı. AMD'nin açıklamalarına göre birden fazla Radeon VII ekran kartı piyasaya çıkacak ancak şimdilik detaylar bilinmiyor.