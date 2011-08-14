Oyunculara özel ağ kartı Killer Wireless-N 1102 performansıyla dikkat çekiyor

Oyunculara özel ağ kartları hazırlayan Bigfoot Networks, kendi geliştirdiği NPU yani ağ işlemcisiyle birkaç yıldır pazarda olmasına karşın hedeflediği başarıya ulaşamamış ve adından çok fazla söz ettirememişti. Ancak son aylarda bu durum tersine dönmüşe benziyor zira firma tarafından geliştirilen Killer E2100 isimli entegre ağ işlemcisi, Gigabyte'ın G1 serisi anakartlarında kendine yer bulurken, resmi tanıtımı Mart ayında yapılan ve Alienware gibi üreitciler tarafından tercih edilen Killer-N 1102 WiFi kartı da olumlu yorumlar alıyor.

Anandtech yaptığı testlerde, diğer kablosuz ağ kartlarının benzer olduğunu ancak Killer Wireless-N 1102 ile yaşadığı deneyimin mükemmel olduğunu ifade etti. Yapılan incelemeye bakılırsa, fark yaratan performansın arkasındaki temel etken 5GHz radyo bandının desteklenmesi zira bant, 2.4GHz spektrumu kadar kalabalık olmadığı için performns farkı ortaya çıkıyor. Yarı boyutlu min-PCIe form faktörüne sahip olan 2 adet stream MIMO anten ile gelen ağ kartının desteklediği teorik transfer hızı 300Mbps seviyesine ulaşabiliyor.

Killer Wireless-N 1102 ağ kartı aynı zamanda erişim sürelerini geliştirebiliyor. Bu noktada kartı farklı kılan özellik, Bigfoot tarafından gelişirilen Advanced Stream Detect teknolojisi. Bu teknoloji ile ağ trafiği oyun, HD video ve yüksek bantgenişliği gerektiren diğer uygulamalar için optimize edilerek tercih edilen uygulamaya göre öncelik ataması yapılabiliyor. Öte taraftan bantgenişliği ataması kullanıcılar tarafından Visual Bandwidth Control Sofware yazılımı kulalnılarak ihtiyaçları doğrultusunda manuel olarak ta gerçekleştirilebiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için özellikle te mobil oyuncular için geliştirilen Bigfoot Network Killer Wireless-N 1102 ağ kartı başta Alienware olmak üzere Eurocom ve Maingear gibi yüksek performanslı dizüstü bilgisayar üreten firmalar tarafında dizüstü bilgisayar modeline göre standart veya opsiyonek konfigürasyon seçeneklerine eklenmiş durumda. Kart yurt dışında bağımsız olarak ta satışa sunulmuş durumda. Killer Wireless-N 1102 39.99 dolar seviyesinden sunulurken, 3 Stream MIMO tasarımına sahip olan ve 450Mbps seviyesinde hız sunan Wireless-N 1103 modeli ise 59.99$'a satılıyor.

http://www.anandtech.com/show/4590/bigfoots-killern-1102-wireless-networking-vs-the-world/10