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Oyunculara özel ağ kartı Killer Wireless-N 1102 performansıyla dikkat çekiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,6b
1
13
Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara özel ağ kartları hazırlayan Bigfoot Networks, kendi geliştirdiği NPU yani ağ işlemcisiyle birkaç yıldır pazarda olmasına karşın hedeflediği başarıya ulaşamamış ve adından çok fazla söz ettirememişti. Ancak son aylarda bu durum tersine dönmüşe benziyor zira firma tarafından geliştirilen Killer E2100 isimli entegre ağ işlemcisi, Gigabyte'ın G1 serisi anakartlarında kendine yer bulurken, resmi tanıtımı Mart ayında yapılan ve Alienware gibi üreitciler tarafından tercih edilen Killer-N 1102 WiFi kartı da olumlu yorumlar alıyor.
Anandtech yaptığı testlerde, diğer kablosuz ağ kartlarının benzer olduğunu ancak Killer Wireless-N 1102 ile yaşadığı deneyimin mükemmel olduğunu ifade etti. Yapılan incelemeye bakılırsa, fark yaratan performansın arkasındaki temel etken 5GHz radyo bandının desteklenmesi zira bant, 2.4GHz spektrumu kadar kalabalık olmadığı için performns farkı ortaya çıkıyor. Yarı boyutlu min-PCIe form faktörüne sahip olan 2 adet stream MIMO anten ile gelen ağ kartının desteklediği teorik transfer hızı 300Mbps seviyesine ulaşabiliyor.
Killer Wireless-N 1102 ağ kartı aynı zamanda erişim sürelerini geliştirebiliyor. Bu noktada kartı farklı kılan özellik, Bigfoot tarafından gelişirilen Advanced Stream Detect teknolojisi. Bu teknoloji ile ağ trafiği oyun, HD video ve yüksek bantgenişliği gerektiren diğer uygulamalar için optimize edilerek tercih edilen uygulamaya göre öncelik ataması yapılabiliyor. Öte taraftan bantgenişliği ataması kullanıcılar tarafından Visual Bandwidth Control Sofware yazılımı kulalnılarak ihtiyaçları doğrultusunda manuel olarak ta gerçekleştirilebiliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için özellikle te mobil oyuncular için geliştirilen Bigfoot Network Killer Wireless-N 1102 ağ kartı başta Alienware olmak üzere Eurocom ve Maingear gibi yüksek performanslı dizüstü bilgisayar üreten firmalar tarafında dizüstü bilgisayar modeline göre standart veya opsiyonek konfigürasyon seçeneklerine eklenmiş durumda. Kart yurt dışında bağımsız olarak ta satışa sunulmuş durumda. Killer Wireless-N 1102 39.99 dolar seviyesinden sunulurken, 3 Stream MIMO tasarımına sahip olan ve 450Mbps seviyesinde hız sunan Wireless-N 1103 modeli ise 59.99$'a satılıyor. 

http://www.anandtech.com/show/4590/bigfoots-killern-1102-wireless-networking-vs-the-world/10 Yorum Yaz
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knnkpln 8 yıl en beğenilen IceRulez
IceRulez

100mb internetle 1000mbps hız farklı şeyler arkadaşlar


100mb interneti 100mbps hız ile alırsınız

ama 1000mb internetiniz varsa 100mpbs alıcı ile alamazsınız



Sen sıkma canını yukarıdaki arkadaşın anlatmak istediğini biz anladık zaten.
IceRulez100mb internetle 1000mbps hız farklı şeyler arkadaşlar100mb interneti 100mbps hız ile alırsınız
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MxFxOx 8 yıl
lag sorununa çözüm olacaksa güzel ürün
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6Clas 8 yıl
Bence hiç gerek yok bu teknolojiyi harici değil dahili şimdiki çıkan Anakartlarda görmek isteriz millet 1 çuval para döküyor,artık parça parça almaktan bıktık bütünleşsin diyoruz hala aynı strateji.
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janparey 8 yıl
kablosuz ağ kartları hiçbir şekilde yüzümü güldürmedi.Dataya anlık erişim süreleri berbatidi dolayısı ile oyunda ping uçuyor,oyuncuların ethernet ile yollarına devam etlmeleri daha mantıklı bana göre.
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IceRulez 8 yıl
knnkpln
IceRulez 100mb internetle 1000mbps hız farklı şeyler arkadaşlar
100mb interneti 100mbps hız ile alırsınız ama 1000mb internetiniz varsa 100mpbs alıcı ile alamazsınız
Sen sıkma canını yukarıdaki arkadaşın anlatmak istediğini biz anladık zaten.

tamam o zaman
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NuKe_MaNia 8 yıl
Anandtech haberine göre kendi tasarımı çip değil çipin ana üreticisi Atheros bigfoot kartın firmware ve driver optimizasyonu yapmış sadece yazılımsal

ama iş görür herhalde

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IceRulez 8 yıl
100mb internetle 1000mbps hız farklı şeyler arkadaşlar

100mb interneti 100mbps hız ile alırsınız
ama 1000mb internetiniz varsa 100mpbs alıcı ile alamazsınız
1 Yanıt Yanıtla
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knnkpln 8 yıl IceRulez
IceRulez

100mb internetle 1000mbps hız farklı şeyler arkadaşlar


100mb interneti 100mbps hız ile alırsınız

ama 1000mb internetiniz varsa 100mpbs alıcı ile alamazsınız



Sen sıkma canını yukarıdaki arkadaşın anlatmak istediğini biz anladık zaten.
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knnkpln 8 yıl
D.A.R.B.E.C.i

100 mb ethernet yeter şimdilik bize :)


Öyle diyorsun da 100mbs ethernet ağ üzerinde dosya paylaşımında biraz sorun yaratıyor,sorun derken yavaş kalıyor.Ayrıca 3-4 senedir piyasa çıkan bütün ethernet kartları gigabit ethernet ve 1000mbs kadar destekliyor ama modemlerin hemen hemen hepsi nedense kablolu da 100mbs.
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IceRulez 8 yıl
canerpense
Peki her kablosuz sunucu 5ghz bandını destekliyormu?

bizde görmesekte destekleyen sunucular var tabi

fiyatıda gayet makul [:)}
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knnkpln 8 yıl
canerpense

Peki her kablosuz sunucu 5ghz bandını destekliyormu?


Sunucuyu bırak piyasada dual band 5ghz modem çok az.Benim bildiğim bizim memlekette satılan bir tek Linksys wag320n var.Yani benim kullandığım modem
Birde Airties Air 5452 varmış.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
100 mb ethernet yeter şimdilik bize :)
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Chembond 8 yıl
Peki her kablosuz sunucu 5ghz bandını destekliyormu?
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