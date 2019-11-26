Oyunfor.com problem olması durumunda müşterilerinin yanında

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Piyasada sizin de bildiğiniz üzere oyun ve eğlence platformları için dijital kod satışı yapan çok sayıda site bulunuyor. Bu siteler sayesinde oyunları uygun fiyata satın almak mümkün. Oyunların kendi platformları haricindeki sitelerde daha uygun fiyata satılması hepimizin aynı soruyu sormasına neden oluyor: "Acaba güvenilir mi?"

Oyunfor.com, 10 yıla yakın bir süredir oyun ve eğlence içerikleri için dijital kod satışı yapıyor. Pek çok sitede olduğu gibi burada da ürünler için avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Örneğin PUBG'nin PC versiyonu Steam de 87 TL’ ye satılırken Oyunfor’da 69.90 TL’ye satılıyor.

Fiyat avantajının yanı sıra Oyunfor, hata durumunda müşteriye yardımcı oluyor. Oyun kodu satın alınca, kodun nasıl aktif edileceğinin resimli bir şekilde adım adım anlatıldığı PDF gönderiliyor. Kodu ekleyememeniz durumunda canlı destekten yardım alabiliyorsunuz.

Sitenin güvenilirliğini denemek için yaklaşık 1 ay önce bir oyun satın aldık. Oyunun steam kodu kısa bir sürede gönderildi ancak kodu aktif etmeye çalışırken Steam hata veriyordu. Sitedeki Canlı Destek'e ulaştığımızda 28 Ekim’de başlayan Cadılar Bayramı indirimleri nedeniyle steam sunucularında hata olduğu ve yoğunluk geçtikten sonra denememiz söylendi. Hemen hemen her indirim döneminde olduğu gibi yine Steam sunucuları çökmüştü. Ertesi günü sorunsuz bir şekilde kodu girerek oyunu Steam kütüphanemize ekledik. Bu süreçte Canlı Destek'teki ekip yardımcı oldu. Herhangi bir problem yaşadığınızda sitedeki Canlı Destek ekibinden yardım alabilirsiniz.

Birçok oyun firmasının Türkiye'deki yetkili satıcısı olan Oyunfor.com'da sadece oyun değil aynı zamanda farklı platformlar için kullanılan dijital ürünler de var. Steam Cüzdan Kodu, Google Play, App Store, Blu Tv Üyelik Kodu gibi TV/eğlence paketlerini de Oyunfor’dan güvenle satın alabilirsiniz.