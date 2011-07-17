Özel Haber: AMD HD 7000 serisi ekran kartları PCIe 3.0 desteği ile geliyor

AMD yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarına devam ediyor. Southern Islands kod adını taşıyan ve Radeon HD 7000 serisi altında sunulması beklenen yeni nesil grafik işlem birimlerinin, ilk detayları Haziran ayındaki Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde açıklanan orta-uzun vadeli yeni grafik işlemci mimarisinin kimi özelliklerine sahip olması ve Radeon HD 6900 serisine göre performans ve enerji verimliliğinde önemli güncellemeler içermesi beklenirken, GPGPU alanında da bir takım yenilikler sunulacağı ifade ediliyor.

Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarıyla ilgili olarak AMD şu ana kadar somut bir açıklama yapmış değil. Ancak elimize ulaşan bir bilgi, yeni jenerasyonla ilgili olarak önemli bir detaya kesinlik kazandırdı; Radeon HD 7000 serisi ekran kartları, PCI Express 3.0 desteği ile gelecek. Bilindiği üzere şu anki tüm ekran kartları PCIe 2.x desteği ile geliyor.

Anakart üreticileri tarafında PCIe 3.0 destekli modeller tanıtılmaya başlandı. Yeni standart saniyede 8 Gigatransfer (GT/s) data transfer hızına ve PCIe 2.0 ile spesifikasyonu ile kıyaslandığında iki kat arttırılan iç bağlantı bant genişliğine sahip olmasının yanında , yeni 128b/130b şifreleme planı ile %100'e yakın verimlilik vaad ediyor.

PCIe x16 konfigürasyonunda 32GB/saniye bant genişliği sunan yeni standart, dinamik güç yönetimi, gecikme süresi tolerans raporlama, I/O sayfa hataları, mimari ölçeklenebilirlik ve daha çok sayıda yeniliği beraberinde getiriyor. PCIe 3.0 standardı bant genişliği anlamında yerini alacağı spesifikasyona göre önemli avantajlara sahip olmakla birlikte AMD cephesinde bu teknolojinin ne zaman kullanıma geçeceği ise belirsizliğini koruyor.

Compute 2011 ile birlikte X79 çipsetini taşıyan kimi Intel anakartlarda PCIe 3.0 desteğine yer verildiğini görmüştük. Takip eden süreçte ASRock ve MSI gibi bazı anakart üreticileri Z68 çipsetli anakartlarında da bu teknolojiye yer vermeye başladılar. Intel platformunda 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle yaygınlaşması beklenen PCIe 3.0 standardı için AMD'nin de somut adımı 2012 ile birlikte atması bekleniyor.