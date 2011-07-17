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Özel Haber: AMD HD 7000 serisi ekran kartları PCIe 3.0 desteği ile geliyor

7 yıl
23b
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88
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarına devam ediyor. Southern Islands kod adını taşıyan ve Radeon HD 7000 serisi altında sunulması beklenen yeni nesil grafik işlem birimlerinin, ilk detayları Haziran ayındaki Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde açıklanan orta-uzun vadeli yeni grafik işlemci mimarisinin kimi özelliklerine sahip olması ve Radeon HD 6900 serisine göre performans ve enerji verimliliğinde önemli güncellemeler içermesi beklenirken, GPGPU alanında da bir takım yenilikler sunulacağı ifade ediliyor.
Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarıyla ilgili olarak AMD şu ana kadar somut bir açıklama yapmış değil. Ancak elimize ulaşan bir bilgi, yeni jenerasyonla ilgili olarak önemli bir detaya kesinlik kazandırdı; Radeon HD 7000 serisi ekran kartları, PCI Express 3.0 desteği ile gelecek. Bilindiği üzere şu anki tüm ekran kartları PCIe 2.x desteği ile geliyor.
Anakart üreticileri tarafında PCIe 3.0 destekli modeller tanıtılmaya başlandı. Yeni standart saniyede 8 Gigatransfer (GT/s) data transfer hızına ve PCIe 2.0 ile spesifikasyonu ile kıyaslandığında iki kat arttırılan iç bağlantı bant genişliğine sahip olmasının yanında , yeni 128b/130b şifreleme planı ile %100'e yakın verimlilik vaad ediyor.
PCIe x16 konfigürasyonunda 32GB/saniye bant genişliği sunan yeni standart, dinamik güç yönetimi, gecikme süresi tolerans raporlama, I/O sayfa hataları, mimari ölçeklenebilirlik ve daha çok sayıda yeniliği beraberinde getiriyor.  PCIe 3.0 standardı bant genişliği anlamında yerini alacağı spesifikasyona göre önemli avantajlara sahip olmakla birlikte AMD cephesinde bu teknolojinin ne zaman kullanıma geçeceği ise belirsizliğini koruyor.
Compute 2011 ile birlikte X79 çipsetini taşıyan kimi Intel anakartlarda PCIe 3.0 desteğine yer verildiğini görmüştük. Takip eden süreçte ASRock ve MSI gibi bazı anakart üreticileri Z68 çipsetli anakartlarında da bu teknolojiye yer vermeye başladılar. Intel platformunda 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle yaygınlaşması beklenen PCIe 3.0 standardı için AMD'nin de somut adımı 2012 ile birlikte atması bekleniyor. 

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Sajuuk 7 yıl en beğenilen
Yeniliklerin zamanı geldi, ancak hala x8-x8 Crossfire düzenim x16-x16'dan en fazla %3 performans kaybediyor ve bazı yerlerde x16 düzenleri geçiyorsa PCI-E 3.0'a hiç gerek olmadığını görüyorum
Yeniliklerin zamanı geldi, ancak hala x8-x8 Crossfire düzenim x16-x16'dan en fazla %3 performans kaybediyor ve bazı yerlerde x16 düzenleri geçiyorsa PCI-E 3.0'...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Wilson Fisk 7 yıl
bu 3.0 destegi maliyet artisi dolayisi ile bizim alis fiyatimizi etkilemeyecekse derdiniz nedir bilemiyorum.
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doctorfizik 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

3.0 neye yarayacak diyen arkadaşlar, yorum yazmadan önce;
@45.ACP ve @artenis'in yazdıklarına ve fx57'nin haberindeki "PCIe 2.0 ile spesifikasyonu ile kıyaslandığında iki kat arttırılan iç bağlantı bant genişliğine sahip olmasının yanında , yeni 128b/130b şifreleme planı ile %100'e yakın verimlilik vaad ediyor." cümlesine bir bakın bence. hani fikir vermesi açısından. :D


Allah aşkına, okumamız var çok şükür... o satırları biz de okuduk.. ama vaatlerle reel sonuçlar hiç de denildiği gibi olmuyor.. verdiğim agp 4x vs agp 8x veya pciex 16x örneklerinde olduğu gibi...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


yukarıdaki bir 3850'nin x16, x8, x4 ve x1 hızlarındaki performansı görülüyor. böyle olacaksa olmasın daha iyi... boşuna masraf olacak son kullanıcıya... demek istediğim buydu... keşke yargısız infaz yapmasak....


not: bizi suçluyorsun okumuyorsunuz diye ama sen bir de yukarıda alıntı yaptığım benchmarkları bir incele istersen:

tomshardware.com/...
DH Misafiri3.0 neye yarayacak diyen arkadaşlar, yorum yazmadan önce;@45.ACP ve @artenis'in yazdıklarına ve fx57'nin haberindeki "P...
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Cabrakan 7 yıl
msjimi editeleyemedim mobilden ozurler
4730hd ve e6600 gbi bi islemci ile cod crisis gbi oyunlari orta duzeyde 1440x900 aciorz hala. is render reklam icin anca pcie3 yada zenginler ama su an tabi deisim iyidir
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Cabrakan 7 yıl
ghzleri goren gpu yapmayi planliolar sanirim. dev ekranlarda yuksek cozunurluklrde oynamicaklarsa gpulari gelistrmek braz sacma. yapilacak oyunlar gpuyu deil cpuyu zorlicak gbi gelior bana. sonucta gorebildigimizi gosterior gpu cpu tum oyunu islior ama
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setek01 7 yıl
EMRES754
Gelsin gelsin bırakın yenilik her zaman iyidir.Ekran kartları mimari değişimine gircek sanırım 1-2 yıl içinde bunun içinde iç bağlantı bant genişliğinin artması kullanıcının yararına.Geriye doğru uyumlu olcağı yani pci2.x kartların çalışçağını zaten söyleyebiliriz.Sanırım ivy ile 4 kanal bellek tasarımı gelicekti yanlış hatırlamıyorsam.

Daha fazla söze gerek yok. Bütçesine uygun olan alır keyfine bakar. Gerisine
F/P geyikleri ile çamur atmak düşer. Yakında 3 kanaldan ne gördük 4 kanaldan ne göreceğiz de derler ama netteki bütün benchlerin çoğunda en iyi skorların X58 ile alındığını unuturlar. Tamam bana da pahalı gelir maddi imkandan ziyade
kasar ama şunu da itiraf edeyim rahat olup keyfine bakan adama da imrenirim açıkçası.
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Python 7 yıl
Asıl sorun şurada,çıkan kartlar oyun kartları Pcıe 3.0 AMD 7xxx serisi aradaki fark belki önceki pcıe 2.x'e göre yüzde 5 ile 10 arası değişecek en iyi ihtimal ile,yorumlarsak ben bu sistemi oyun için kurmuşsam yüzde 5 veya yüzde 10 farkın bana yeni anakart yeni soket yeni bilmenne değiştirmeme değmeyecek,intel bir sistem kuracaksanız bugün ortalama iyi bir sistem için,700 800 lira işlemciye 500 700 lira arası anakarta,200 300 de belleğe ayırmanız gerekiyor ki bu şuanki ortalamadan iyi bir sistemin maliyetleri bu şekilde oluyor,bide ekran kartı var,güç kaynagı var,bir sistem toplamak okadar kolay iş değilki intel bide üstüne soket 2011 duyurdu ddr4 bellekler cıkacaktı DX11 nimetlerini hangi oyunlarda fazlasıyla gördük,crysis 2 de bile bu fark okadar azki piyasada bunları kullanacak oyun sayısı çok az eskisi gibi şu parçayı alayım,yüzde 50 yüzde 100 performans artışı elde edebileyim durumu yok,okadar komik rakamki bunlar normal kullanıcının adam gibi hissedemeyeceği değerler,sonuçta yenilik çok iyi buna karşıda değiliz,ancak sık sık yapılan yenilik adı altında insanları sömürme cabası milletin canını sıkıyor,seneye bu aylarda microsoft kalkıcak DX12 duyuruyorum diyecek hani bu render tanıtımlardaki DX9-10-11 farkını hepimiz gördük vede biliyoruz e hani oyun yok,sıkıntı burada inşallah bunlar giderirlerde bizde daha iyi band genişligi sunabilen pcıe 3.0 soketli anakartlar alırız.
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Wilson Fisk 7 yıl
bence isin asli kafaniza 45lik dayadigim halde hala "aslina bakarsaniz bu isin dogrusu sudur aaa enderunun onunden geciyordum aa siz yetkili bir abiye benziyorsunuz" diye son sozlerinizi soylemeye calismaniz.alayim kirmizi yildiz silahtar diye rutbe, imzaya da boy abdestiniz varsa benden sonra yazin gasilhane hizmetimiz yoktur yazayim olsun bitsin burada bir tane adam kalmasin sonra forumun ismi enhashaberindonanimi olsun bu mudur?

tr.wikipedia.org/...
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lvlono 7 yıl
Gelecekte, işlemcilerin(Sandy Bridge-E, Ivy Bridge, Bulldozer, Bulldozer2 vs.) ve grafik işlemcilerinin(HD7000 yahut gtx600) performansları hakkındaki ilk sinyallerden biridir aslında bu PCI-Ex 3.0. Bukadar basit bir durum yaw, abartılacak ne var ki.
Ha, yeni sistem kurmuş ve iyi para ödemiş birisinin işine gelmez o ayrı bir konu. Ekran kartı Upgrade için anakart veya komple sistemi değiştirmek kimin işine gelir ki değilmi :) Dün öleni, bugün gömüyorlar işte :)
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Wilson Fisk 7 yıl
Ha, yeni sistem kurmuş ve iyi para ödemiş birisinin işine gelmez o ayrı bir konu. Ekran kartı Upgrade için anakart veya komple sistemi değiştirmek kimin işine gelir ki değilmi :)


est. ben bu manaya getirmek istememistim.vadesi dolan insan olsa hizli davranmak iyidir ama konu pcie gibi bir sey olunca 1 sene beklemekten problem cikmaz nvidia'nin problemi bizim degil o dusunsun biz burada yorulmasak da olur.
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blackboard 7 yıl
highgen
2011 de 3.0 kartlar gelicek demiştim çoğu kişi inanmamıştı
pci ex denilince hemen ekran kartı akla gelmesin sadece ekran kartı için değil yüksek hızda lan portları için de bu arayüz kullanılabilecek.

Bildiğim kadarı ile ilk LAN Portları için geliştirilen paralel veri akışı sağlayan teknolojinin ekran kartına ve diğer donanımlara uyarlanmış hali PCIe.
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trumpet 7 yıl
eskiden sata3 geldiğindede bu nuhabbetler olmuştu :D
sonra ne oldu ? getirilen yeni standartı zorlayacak ssd ler piyasaya çıktı .
Bu ekran kart olayını da ayni şekil düşünebiliriz . Belki ilk zamanda fazla bir getirisi olmayabilir . Ancak ilerki yıllarda dönüp bugüne baktığınızda , bir gtx580 yada bir hd6950 size ezik görünecektir . Ati x800 ekran kartını hatırlayan varmı ? piyasaya çıkan ilk pcie ekran kartı idi. Herkes vaaay be performansa bak diyordu :D . ilerleme iyidir arkadaşlar .
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Wilson Fisk 7 yıl
jeez decode et yetmesin herkesin kendi diline mealini cevirmesini bekle peki yardimci olayim.gtx460'da pysx midir nedir o oldugu icin oyunlarda daha yuksek fps aldigini zanneden fakat yazlikta oldugu icin ss atamayan mobil arkadaslarin temsilsi uykudaymis da o bakimdan benden rica etti.pci 3dfx denilen baslikta ilk pcie kartini sormak yas ortalamasini pek dusurmuyor 8800gt diye bir kart var duymayan biraksin gitsin zaten bu forumdan hic bir sey ogrenemezsiniz.ilk nvidia 2.0 cikariyor sorun yok amd 3.0 cikarinca go to power?bu saatte bisi kalmamistir nigde dolaylarina dogru alalim soyle.

edit:google hamalinizim ya link de verelim.

nvidia.com/...

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.: mds :. 7 yıl
PCIe 3.0 hikaye.
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highgen 7 yıl
2011 de 3.0 kartlar gelicek demiştim çoğu kişi inanmamıştı


pci ex denilince hemen ekran kartı akla gelmesin sadece ekran kartı için değil yüksek hızda lan portları için de bu arayüz kullanılabilecek.
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DH Misafiri 7 yıl
ya bakın ekran kartlarına getirisi olmaz psie den çalışan ssdler için bir getirisi olabilir diye düşünüyorum şahsen ekran kartlarında yapılan yorumlar haklılar arkadaşlar perfomans olarak getirisi pek az ama yeni anakart alıcakların ilgileneceği birşey
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Dovahkiin 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şu an için en kötü şartta bile kayda değer getirisi yok 16x'in 8x'e göre. Bana göre para tuzağından başka birşey değil. 5 yıl sonra belki %10 fark olur, orasını bilmem.
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DH Misafiri 7 yıl
Lutfen biraz dusunun onceden yazmada. yeni nesil anakartlarin neredeyse tumu butun datalari PCI-E 2.0 X4 yani buda Sata 6G icin ve USB 3.0 Darbogaz demektir, belki PCI-E 3.0, ekran kartlarina cok yaramicak olabilir ama anakartin diger butun ozelkilerine baya bir performans artisi saglicaktir
not: avrupadan yazdim icin tam turkce yazamadim af bugrun!
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