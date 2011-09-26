Özel Haber: AMD'nin çarpan kilidi açık Fusion A8-3870K ve A6-3670K işlemcileri resmileşti

Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle gündemde olan AMD, Fusion-A serisi işlemcileri için de önemli güncellemeler planlıyor. İlk detayları daha önce ortaya çıkan "K" serisi çarpan kilidi açık Fusion işlemcileri resmiyet kazandı. Bu haberimizde, AMD'nin son çeyrekte pazara sunmaya hazırlandığı hız aşırtma odaklı yeni işlemcilerin detaylarına bakıyoruz.

AMD son çeyrek için "K" serisi iki Fusion işlemci planlıyor ki bunlar Fusion A8-3870K ve Fusion A6-3670K modelleri olacak. A8-3870K modeli aynı zamanda ikinci çeyreğe kadar AMD'nin en hızlı A serisi Fusion işlemcisi olacak gibi görünüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, çarpan kilidi açık olarak geldiği için hız aşırtma tutkunlarına mevcut Fusion işlemcilerine kıyasla daha esnek kullanım ve ayar olanakları tanıyacak. Çalışma frekansı 3GHz olarak belirlenen işlemciye Radeon HD 6550D entegre grafi birimi eşlik ederken, ısıl tasarım gücü ise 100 Watt olacak.

AMD'nin diğer modeli olan Fusion A6-3670K ise 3600 serisi işlemcilerin en hızlısı olacak. Benzer şekilde dört çekirdekli tasarımı temel alan işlemci, A8-3870K modelinden farklı olarak Radeon HD 6550D yerine Radeon HD 6530D entegre grafik birimi ile gelecek. Çalışma frekansı 2.7GHz olan işlemcinin ısıl tasarım gücü 100 Watt olacak ve A8-3870K ile birlikte aynı dönemde muhtemelen Ekim sonu ya da Kasım ayı gibi pazara sunulmuş olacak.