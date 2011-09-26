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Özel Haber: AMD'nin çarpan kilidi açık Fusion A8-3870K ve A6-3670K işlemcileri resmileşti

7 yıl
11,8b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle gündemde olan AMD, Fusion-A serisi işlemcileri için de önemli güncellemeler planlıyor. İlk detayları daha önce ortaya çıkan "K" serisi çarpan kilidi açık Fusion işlemcileri resmiyet kazandı. Bu haberimizde, AMD'nin son çeyrekte pazara sunmaya hazırlandığı hız aşırtma odaklı yeni işlemcilerin detaylarına bakıyoruz.
AMD son çeyrek için "K" serisi iki Fusion işlemci planlıyor ki bunlar Fusion A8-3870K ve Fusion A6-3670K modelleri olacak. A8-3870K modeli aynı zamanda ikinci çeyreğe kadar AMD'nin en hızlı A serisi Fusion işlemcisi olacak gibi görünüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan  dört çekirdekli işlemci, çarpan kilidi açık olarak geldiği için hız aşırtma tutkunlarına mevcut Fusion işlemcilerine kıyasla daha esnek kullanım ve ayar olanakları tanıyacak. Çalışma frekansı 3GHz olarak belirlenen işlemciye Radeon HD 6550D entegre grafi birimi eşlik ederken, ısıl tasarım gücü ise 100 Watt olacak.
AMD'nin diğer modeli olan Fusion A6-3670K ise 3600 serisi işlemcilerin en hızlısı olacak. Benzer şekilde dört çekirdekli tasarımı temel alan işlemci, A8-3870K modelinden farklı olarak Radeon HD 6550D yerine Radeon HD 6530D entegre grafik birimi ile gelecek. Çalışma frekansı 2.7GHz olan işlemcinin ısıl tasarım gücü 100 Watt olacak ve A8-3870K ile birlikte aynı dönemde muhtemelen Ekim sonu ya da Kasım ayı gibi pazara sunulmuş olacak.

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DigitalWorld 7 yıl en beğenilen bkadem
bkadem

Şimdi bir bilgisayar mağazasına giden teknolojiyle çok ilgili olmayan birisini düşünelim. Intel'in 2600k işlemcisini'yı almayı düşünürken 3870k'yı görüyor. model olarak daha büyük olduğu için bu daha hızlıdır deyip alıyor. Üstüne de 6550d entegre kart'ta bedava geliyor diye sevinerek eve geliyor. İşte Amd'nin yaptığı kurnazlık bu. Model isimlerinden Intel'den daha hızlıymış gibi lanse etmiş.


Ona bakarsan işten anlamayan her türlü kazık yer.

Fiyata bakacak. Aaaa biri intel biri AMD. AMD ne la hiç duyadım. Mağaza çalışanı zaten kendi priminin derdinde. Pahallı olanı önerecek.

Adam pahallı olanı alacak zira mantık o, sanacak ki sistem uçuyor. Sonra benim PC im süper ben manyak bilgisayardan anlarım diye ortalıkta dolaşacak en son buraya gelecek.

Ya yediği kazığı anlayacak bundan sonra dğru dürüst araştıracak. Ya da kazığı hazmetmektense inkar edecek ve intel fanatiği olacak.


Çevremde bir de demiyorlar mı ya. Falanca Casper almış çok memnun.


Bizim halkımızda bu var arkadaş. Kedi çıkardığı gazın bile sorumluluğunu alamıyor insanlar. Adam niye memnun.

1- EGO su . Sana hava atacak ya.

2- Kazık yediğini itiraf etmek istemesi.

Yani bu memnun olayları falan hikaye. Adamla ömrü hayatında ilk kez PC alıyor sanıyor ki bir şey.


Aha işte o kadar uyardım adamları. Gittiler Caspe aldılar. 1600TL ye C2D E6 serisi işlemci, 2GB ram, 320GB HDD, onboard ekran kartı. Buyur buıradan yak.

Neymiş 2+1 hediyeymiş. Şimdi adamlara tekrar 2+1 alacağız. Çünki o 2+1 leri teneke gibi ses çıkarıyor. Benim 20TL lik logitech 1+1 ler daha fazla ses veriyor.


Bence AMD iyi yapmış. Modellendirme ile satsın bari. En azından millet işlemciye boş yere 600TL para vermez. En azından intel in onboard undan daha iyi oyunlarda kalite sunabilecek bir ekran kartı ile gelir. ( Hazır sistemler için konuşuyorum. Millet sadece işlemciye bakıp alıyor ya.
)

Zamanında da P4 ler vardı. 3GHz yok 3.2GHz. Millet buna bakıyordu. AMD n yaptı. 2GHz gibi hızlar ile çalışan ve intel in 3GHz işlemcilerini geçen işlemcilerine 3000+ gibi isimler verdi.
bkademŞimdi bir bilgisayar mağazasına giden teknolojiyle çok ilgili olmayan birisini düşünelim. Intel'in 2600k işlemcisini'yı almayı düş...
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Gelu 7 yıl
AMD =? Pay less, get more
Intel = Fuck your price/quality ratio.. we are Intel
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redoracle 7 yıl
Bu fusion işlemci ve anakartlarla sorunsuz nvidia harici ekran kartı kullanılıyo mu acaba,trinitiylerdede nvidia harici ekran kartı kullanılabilecek mi?
Bide amd harici kartıyla kullanınca performansı artırıyor nvidia ile kullanınca grafik performansına etki ediyormu acaba fusion apular?
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bakın uyarıyorum; sakın ama sakın ama sakın ama sakın ama sakın amd işlemci satın almayın!
çünkü amd işlemci satın alanların elinde kıl çıkıyor ve boyu uzamıyor!
:D
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Reanimate 7 yıl
bu entegre grafik birimini CF ile birlikte kullanabiliyormuyuz hangi model ekran kartlari ile birlikte calisiyolar acaba ?
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bkadem 7 yıl
Şimdi bir bilgisayar mağazasına giden teknolojiyle çok ilgili olmayan birisini düşünelim. Intel'in 2600k işlemcisini'yı almayı düşünürken 3870k'yı görüyor. model olarak daha büyük olduğu için bu daha hızlıdır deyip alıyor. Üstüne de 6550d entegre kart'ta bedava geliyor diye sevinerek eve geliyor. İşte Amd'nin yaptığı kurnazlık bu. Model isimlerinden Intel'den daha hızlıymış gibi lanse etmiş.
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cashr00t 7 yıl
Amd Buldozer çıksında işlemci görelim biraz
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DigitalWorld 7 yıl bkadem
bkadem

Şimdi bir bilgisayar mağazasına giden teknolojiyle çok ilgili olmayan birisini düşünelim. Intel'in 2600k işlemcisini'yı almayı düşünürken 3870k'yı görüyor. model olarak daha büyük olduğu için bu daha hızlıdır deyip alıyor. Üstüne de 6550d entegre kart'ta bedava geliyor diye sevinerek eve geliyor. İşte Amd'nin yaptığı kurnazlık bu. Model isimlerinden Intel'den daha hızlıymış gibi lanse etmiş.


Ona bakarsan işten anlamayan her türlü kazık yer.

Fiyata bakacak. Aaaa biri intel biri AMD. AMD ne la hiç duyadım. Mağaza çalışanı zaten kendi priminin derdinde. Pahallı olanı önerecek.

Adam pahallı olanı alacak zira mantık o, sanacak ki sistem uçuyor. Sonra benim PC im süper ben manyak bilgisayardan anlarım diye ortalıkta dolaşacak en son buraya gelecek.

Ya yediği kazığı anlayacak bundan sonra dğru dürüst araştıracak. Ya da kazığı hazmetmektense inkar edecek ve intel fanatiği olacak.


Çevremde bir de demiyorlar mı ya. Falanca Casper almış çok memnun.


Bizim halkımızda bu var arkadaş. Kedi çıkardığı gazın bile sorumluluğunu alamıyor insanlar. Adam niye memnun.

1- EGO su . Sana hava atacak ya.

2- Kazık yediğini itiraf etmek istemesi.

Yani bu memnun olayları falan hikaye. Adamla ömrü hayatında ilk kez PC alıyor sanıyor ki bir şey.


Aha işte o kadar uyardım adamları. Gittiler Caspe aldılar. 1600TL ye C2D E6 serisi işlemci, 2GB ram, 320GB HDD, onboard ekran kartı. Buyur buıradan yak.

Neymiş 2+1 hediyeymiş. Şimdi adamlara tekrar 2+1 alacağız. Çünki o 2+1 leri teneke gibi ses çıkarıyor. Benim 20TL lik logitech 1+1 ler daha fazla ses veriyor.


Bence AMD iyi yapmış. Modellendirme ile satsın bari. En azından millet işlemciye boş yere 600TL para vermez. En azından intel in onboard undan daha iyi oyunlarda kalite sunabilecek bir ekran kartı ile gelir. ( Hazır sistemler için konuşuyorum. Millet sadece işlemciye bakıp alıyor ya.
)

Zamanında da P4 ler vardı. 3GHz yok 3.2GHz. Millet buna bakıyordu. AMD n yaptı. 2GHz gibi hızlar ile çalışan ve intel in 3GHz işlemcilerini geçen işlemcilerine 3000+ gibi isimler verdi.
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Statistik 7 yıl
entegre 6550! AMD'ye gercetken helal olsun.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
pegasus1881
Xtype34 Faruk K dan sonra K Baya bi mesur oldu :)
şahin k dan sonrada olabılır

şahin k nında çarpanıda açıkmıdır acaba :D
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mugurgok 7 yıl
Amd çok yanlış şeylere özeniyor
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El_domingo 7 yıl
bol bol haber var da dogru düzgün işlemciyi piyasada bulmanın imkanı yok....
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Xtype34 7 yıl
Faruk K dan sonra K Baya bi mesur oldu :)
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pegasus1881 7 yıl Xtype34
Xtype34

Faruk K dan sonra K Baya bi mesur oldu :)

şahin k dan sonrada olabılır
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sadtneverdie 7 yıl
i8-3670k yapsalarmış daha iyiymiş. i6-i4-i2 diye giderlerse millet intel sanıp alabilir.
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lyldz 7 yıl
islemciler sonundaki K da pek meshur oldu
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