Özel Haber: AMD'nin çarpan kilidi açık Fusion A8-3870K ve A6-3670K işlemcileri resmileşti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle gündemde olan AMD, Fusion-A serisi işlemcileri için de önemli güncellemeler planlıyor. İlk detayları daha önce ortaya çıkan "K" serisi çarpan kilidi açık Fusion işlemcileri resmiyet kazandı. Bu haberimizde, AMD'nin son çeyrekte pazara sunmaya hazırlandığı hız aşırtma odaklı yeni işlemcilerin detaylarına bakıyoruz.
AMD son çeyrek için "K" serisi iki Fusion işlemci planlıyor ki bunlar Fusion A8-3870K ve Fusion A6-3670K modelleri olacak. A8-3870K modeli aynı zamanda ikinci çeyreğe kadar AMD'nin en hızlı A serisi Fusion işlemcisi olacak gibi görünüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, çarpan kilidi açık olarak geldiği için hız aşırtma tutkunlarına mevcut Fusion işlemcilerine kıyasla daha esnek kullanım ve ayar olanakları tanıyacak. Çalışma frekansı 3GHz olarak belirlenen işlemciye Radeon HD 6550D entegre grafi birimi eşlik ederken, ısıl tasarım gücü ise 100 Watt olacak.
AMD'nin diğer modeli olan Fusion A6-3670K ise 3600 serisi işlemcilerin en hızlısı olacak. Benzer şekilde dört çekirdekli tasarımı temel alan işlemci, A8-3870K modelinden farklı olarak Radeon HD 6550D yerine Radeon HD 6530D entegre grafik birimi ile gelecek. Çalışma frekansı 2.7GHz olan işlemcinin ısıl tasarım gücü 100 Watt olacak ve A8-3870K ile birlikte aynı dönemde muhtemelen Ekim sonu ya da Kasım ayı gibi pazara sunulmuş olacak.
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Ona bakarsan işten anlamayan her türlü kazık yer.
Fiyata bakacak. Aaaa biri intel biri AMD. AMD ne la hiç duyadım. Mağaza çalışanı zaten kendi priminin derdinde. Pahallı olanı önerecek.
Adam pahallı olanı alacak zira mantık o, sanacak ki sistem uçuyor. Sonra benim PC im süper ben manyak bilgisayardan anlarım diye ortalıkta dolaşacak en son buraya gelecek.
Ya yediği kazığı anlayacak bundan sonra dğru dürüst araştıracak. Ya da kazığı hazmetmektense inkar edecek ve intel fanatiği olacak.
Çevremde bir de demiyorlar mı ya. Falanca Casper almış çok memnun.
Bizim halkımızda bu var arkadaş. Kedi çıkardığı gazın bile sorumluluğunu alamıyor insanlar. Adam niye memnun.
1- EGO su . Sana hava atacak ya.
2- Kazık yediğini itiraf etmek istemesi.
Yani bu memnun olayları falan hikaye. Adamla ömrü hayatında ilk kez PC alıyor sanıyor ki bir şey.
Aha işte o kadar uyardım adamları. Gittiler Caspe aldılar. 1600TL ye C2D E6 serisi işlemci, 2GB ram, 320GB HDD, onboard ekran kartı. Buyur buıradan yak.
Neymiş 2+1 hediyeymiş. Şimdi adamlara tekrar 2+1 alacağız. Çünki o 2+1 leri teneke gibi ses çıkarıyor. Benim 20TL lik logitech 1+1 ler daha fazla ses veriyor.
Bence AMD iyi yapmış. Modellendirme ile satsın bari. En azından millet işlemciye boş yere 600TL para vermez. En azından intel in onboard undan daha iyi oyunlarda kalite sunabilecek bir ekran kartı ile gelir. ( Hazır sistemler için konuşuyorum. Millet sadece işlemciye bakıp alıyor ya. )
Zamanında da P4 ler vardı. 3GHz yok 3.2GHz. Millet buna bakıyordu. AMD n yaptı. 2GHz gibi hızlar ile çalışan ve intel in 3GHz işlemcilerini geçen işlemcilerine 3000+ gibi isimler verdi.