PC pazarı ikinci çeyrekte yüzde 10 geriledi

Yaklaşık 3 yıldır daralma yaşayan ve bir türlü toparlanamayan PC pazarı Windows 10 çıkış arefesinde de bu düşüşünü sürdürdü. Bu kez tüm firmaların aşağı yönlü bir seyir izlemesi dikkat çekiyor.





IDC ve Gartner tarafından yapılan istatistiklere göre yılın Nisan-Mayıs-Haziran döneminde PC pazarı yaklaşık 66-68 milyon adet toplam satış yaptı. Yıl bazında gerileme ise yüzde 10-11 civarında gerçekleşti.





Bu düşüşte Windows 10 öncesi üreticilerin ve tüketicilerin beklenti içerisine girmesi ve piyasayı boş bırakması son derece etkili. Ancak diğer bir dikkat çekici nokta bugüne kadar sürekli pazarın aksine büyüme gösteren lider Lenovo'nun da artık düşüş trendine uyum sağlaması.





Yılın kini çeyreğinde 13 milyon civarında bilgisayar satışı yapan Lenovo, yıl bazında yüzde 7 civarında da düşüş yaşadı. Düşüşten en fazla etkilenen ise Acer durumunda. Firma yılık bazda yüzde 20 kayıp yaşadı. Pazarın ikincisi HP'nin yıllık düşüşü de yüzde 10 civarında.





Uzmanlar Windows 10 işletim sisteminin de çare olamayacağını düşünüyor. Zira Microsoft'un bilgisayar satışından ziyade kullanıcı sayısında artış elde etmek isteyen stratejisi ile ilk yıl Windows 10 güncellemeleri ücretsiz olacak. Bu bakımdan tüketiciler de yeni bir cihaz almak yerine mevcut cihazlarını güncellemeyi seçecek.

http://hexus.net/business/news/system-builders/84596-pc-market-slips-10-per-cent-q2-2015/