PC pazarı ikinci çeyrekte yüzde 10 geriledi

Haber Editörü
Yaklaşık 3 yıldır daralma yaşayan ve bir türlü toparlanamayan PC pazarı Windows 10 çıkış arefesinde de bu düşüşünü sürdürdü. Bu kez tüm firmaların aşağı yönlü bir seyir izlemesi dikkat çekiyor.
IDC ve Gartner tarafından yapılan istatistiklere göre yılın Nisan-Mayıs-Haziran döneminde PC pazarı yaklaşık 66-68 milyon adet toplam satış yaptı. Yıl bazında gerileme ise yüzde 10-11 civarında gerçekleşti.
Bu düşüşte Windows 10 öncesi üreticilerin ve tüketicilerin beklenti içerisine girmesi ve piyasayı boş bırakması son derece etkili. Ancak diğer bir dikkat çekici nokta bugüne kadar sürekli pazarın aksine büyüme gösteren lider Lenovo'nun da artık düşüş trendine uyum sağlaması.
Yılın kini çeyreğinde 13 milyon civarında bilgisayar satışı yapan Lenovo, yıl bazında yüzde 7 civarında da düşüş yaşadı. Düşüşten en fazla etkilenen ise Acer durumunda. Firma yılık bazda yüzde 20 kayıp yaşadı. Pazarın ikincisi HP'nin yıllık düşüşü de yüzde 10 civarında.
Uzmanlar Windows 10 işletim sisteminin de çare olamayacağını düşünüyor. Zira Microsoft'un bilgisayar satışından ziyade kullanıcı sayısında artış elde etmek isteyen stratejisi ile ilk yıl Windows 10 güncellemeleri ücretsiz olacak. Bu bakımdan tüketiciler de yeni bir cihaz almak yerine mevcut cihazlarını güncellemeyi seçecek.
http://hexus.net/business/news/system-builders/84596-pc-market-slips-10-per-cent-q2-2015/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca PC ürünlerinin gelişimi mobil cihazların gösterdiği gelişmenin yanında çok yavaş kaldı. Yazılım ve donanım olarak mobil cihazların sürekli yenisi üretiliyor . Üst seviye cihazlar dışında elinizdeki telefona güncelleme de gelmiyor. Donanım değişikliği de yapamıyorsunuz. Yani telefon 6 ay sonra eskimiş oluyor. Yenisini alma isteği uyandırılıyor ve satışlar devam ediyor. Ama bilgisayarlar öyle değil. Donanım değişikliği yapmak mümkün. Yazılım da güncellenebiliyor.
Dizüstü cihazlar için konuşacak olursak, yeni çıkan bilgisayarların geneli hem eskilerine göre pek bir fark getirmiyor hem de fiyatları pahalı. Fark getiren az sayıda cihaz ise çok çok pahalı. Mesela cep telefonları çözünürlük yarışı içindeler ve her yıl ekranlar çok gelişiyor fakat dizüstü bilgisayarlarda halen 1366x768 çözünürlüklü IPS olmayan paneller yaygın. İşlemciler, bellekler gelişti tabi ama fiyatlar pahalılaştı. SSD fiyatlarının halen yeterince düşmemiş olması da performans farkı gelmesini önlüyor.
Masaüstü bilgisayarlara gelirsek, profesyoneller ve fakirler dışında kullananlar pek kalmadı zaten. Oyun, çizim, işleme ve sunucu gibi işler için kullananlar alım yapıyor. Onun da çoğu parça parça satılıyor. Bir de maddi durumu el vermeyenlerin evinde duran 8 yıllık bilgisayarlar var, o kadar.
PC satışları mucizevi bir değişiklik olmadığı sürece az olacaktır, mobil cihaz satışları da insanların satın alma dürtüsü gitmediği sürece böyle devam edecektir.
Dünya normal olarak taşınılarbilirliğe kayıyor. Masaüstü sistemlere bile ihtiyaçlar eskiye nazaran azaldı. Render almayacak , sunucu gibi kullanmayacak ya da HARD CORE bilgisayar oyunu oynamayacak adam gidip dizüstü bilgisayar alıyor ki istediği herşeyi onunla yapabiliyor.