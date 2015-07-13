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PC pazarı ikinci çeyrekte yüzde 10 geriledi

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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PC pazarı ikinci çeyrekte yüzde 10 geriledi

Yaklaşık 3 yıldır daralma yaşayan ve bir türlü toparlanamayan PC pazarı Windows 10 çıkış arefesinde de bu düşüşünü sürdürdü. Bu kez tüm firmaların aşağı yönlü bir seyir izlemesi dikkat çekiyor. 

IDC ve Gartner tarafından yapılan istatistiklere göre yılın Nisan-Mayıs-Haziran döneminde PC pazarı yaklaşık  66-68 milyon adet toplam satış yaptı. Yıl bazında gerileme ise yüzde 10-11 civarında gerçekleşti. 

Bu düşüşte Windows 10 öncesi üreticilerin ve tüketicilerin beklenti içerisine girmesi ve piyasayı boş bırakması son derece etkili. Ancak diğer bir dikkat çekici nokta bugüne kadar sürekli pazarın aksine büyüme gösteren lider Lenovo'nun da artık düşüş trendine uyum sağlaması. 

Yılın kini çeyreğinde 13 milyon civarında bilgisayar satışı yapan Lenovo, yıl bazında yüzde 7 civarında da düşüş yaşadı. Düşüşten en fazla etkilenen ise Acer durumunda. Firma yılık bazda yüzde 20 kayıp yaşadı. Pazarın ikincisi HP'nin yıllık düşüşü de yüzde 10 civarında.

Uzmanlar Windows 10 işletim sisteminin de çare olamayacağını düşünüyor. Zira Microsoft'un bilgisayar satışından ziyade kullanıcı sayısında artış elde etmek isteyen stratejisi ile ilk yıl Windows 10 güncellemeleri ücretsiz olacak. Bu bakımdan tüketiciler de yeni bir cihaz almak yerine mevcut cihazlarını güncellemeyi seçecek.  

http://hexus.net/business/news/system-builders/84596-pc-market-slips-10-per-cent-q2-2015/ Yorum Yaz
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ulas.kndl 3 yıl
O kadar çok alternatif ürün geliştirildi ki artış görülmesi sürpriz olur.
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ozmenakif 3 yıl
Eskiden mobil cihazlar sosyal paylaşımlar, internete girme gibi konularda yeterli değilken şimdi herkes telefonla internete girer oldu. Biz bilgisayarı internete girmek, film izlemek, oyun oynamak, ödev yapmak gibi işler için alırdık. Ama telefonlar bu işlerin çoğunu halleder oldu. Bilgisayar almayı gerektirecek bir durum kalmadı. Bilgisayarı sadece ofis programları, depolama ve okul işleri için kullanıyorum ben mesela. 3 yıl önce aldığım bilgisayar da işimi görüyor açıkçası.
Ayrıca PC ürünlerinin gelişimi mobil cihazların gösterdiği gelişmenin yanında çok yavaş kaldı. Yazılım ve donanım olarak mobil cihazların sürekli yenisi üretiliyor . Üst seviye cihazlar dışında elinizdeki telefona güncelleme de gelmiyor. Donanım değişikliği de yapamıyorsunuz. Yani telefon 6 ay sonra eskimiş oluyor. Yenisini alma isteği uyandırılıyor ve satışlar devam ediyor. Ama bilgisayarlar öyle değil. Donanım değişikliği yapmak mümkün. Yazılım da güncellenebiliyor.
Dizüstü cihazlar için konuşacak olursak, yeni çıkan bilgisayarların geneli hem eskilerine göre pek bir fark getirmiyor hem de fiyatları pahalı. Fark getiren az sayıda cihaz ise çok çok pahalı. Mesela cep telefonları çözünürlük yarışı içindeler ve her yıl ekranlar çok gelişiyor fakat dizüstü bilgisayarlarda halen 1366x768 çözünürlüklü IPS olmayan paneller yaygın. İşlemciler, bellekler gelişti tabi ama fiyatlar pahalılaştı. SSD fiyatlarının halen yeterince düşmemiş olması da performans farkı gelmesini önlüyor.
Masaüstü bilgisayarlara gelirsek, profesyoneller ve fakirler dışında kullananlar pek kalmadı zaten. Oyun, çizim, işleme ve sunucu gibi işler için kullananlar alım yapıyor. Onun da çoğu parça parça satılıyor. Bir de maddi durumu el vermeyenlerin evinde duran 8 yıllık bilgisayarlar var, o kadar.
PC satışları mucizevi bir değişiklik olmadığı sürece az olacaktır, mobil cihaz satışları da insanların satın alma dürtüsü gitmediği sürece böyle devam edecektir.
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olağan_şüpheli 3 yıl
Akıllı telefonlar her işi görüyor nerdeyse. Herkesin evinde bir yada iki pc var zaten. Oyun meraklıları pc alır muhtemelen .Oyuncu bilgisayarları ucuzlar belki.
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Statistik 3 yıl
Intel ve nVidia sagolsun, 4-5 senedir performans artiyor ama fiyat da ayni oranda artiyor, ornegin 3 sene once 30 fps @ full hd veren bir sistem elde etmek icin 1000$ gerekiyordu simdi de ayni seklide, core i7 extrememis timis titanmis hepsi yalan, 3-5 kurus fazla kazanyim derken pc sektorunu öldürecekler
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aycibin 3 yıl
çevremde masaüstü bilgisayar sahibi kimse kalmadı.laptop,tablet ve akıllı telefonlar artık bu işi görüyor.oyun merakı olanlar da oyun konsolu alıyor.şirketler deseniz toplantı,müşteri ziyaretleri vs açısından tamamen laptop'a döndü.masaüstü daha da azalacak.bileşen ve aksasuarlarda çeşitlilik de zaten 10 yılda bir hayli düştü.bunu 6-7 yıl önce de diyordum.üreticiler de elbette öngörüyorlar.
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ciftkazmali 3 yıl
pc aldıgımızda yenilenmiyor fiyatlar çok pahalı en iyi cep telefonu veya tablet 2.500 m pc de sadece ekran kartı 2.500m iyi bir pc toplamaya kalksan 10.000m
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BekirTemel 3 yıl
Akıllı telefonlar ve Tabletlerin etkisi büyük.
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eric13 3 yıl
Masaustunun yeri ayridir ozellik sunum vs hazirlarken laptopta iskence cekiyorum genel olarak port sayisi vs ile farkli yerde ama artik donanim degisiklikleri pek fark yaratmadigi icin ekran karti dusunda millet de yenileme geregi duymuyor. Fahis fiyatlarda cabasi ....
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silver0021 3 yıl
Zamaninda aldığım acer dizüstünun kasası sökülüp cikarilabilir bir yapidaydi. Su aralar gidip ssd takip bi 3 yil daha kullanasim var. Sonuçta pc sektörü ssd dışında bu vakte kadar cok buyuk bir gelişim gosteremedi. Yüksek grafiklere ihtiyac duymuyorum sadece aninda cevap verebilsin diye ssdye ihtiyac duyuyorum. Yeni bir pcye 1500 1600 vermektense bu işi 170 liralik bi ssdylede cozebiliyorsam neden gidipte başka bir laptoba para ayirayimki?
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DraGonS 3 yıl
Tabletini, cep telefonunu alan son kullanıcı bütün işlerini gördüğü için zaten yeni bir bilgisayar almaya ihtiyacı kalmıyor. Ellerinin altında akıllı televizyon, akıllı telefon, tablet gibi zaten bilgisayar temelli cihazlar olduğu sürece PC satışının ilerlermesi zor. Ancak benim gibi özel durumda insanlar (programlama yapanlar, tasarım yapanlar, analiz yapanlar kısacası bilgisayar ile çalışanlar) haricinde pc satışları çok ilerleyemesi imkansız gibi.
Dünya normal olarak taşınılarbilirliğe kayıyor. Masaüstü sistemlere bile ihtiyaçlar eskiye nazaran azaldı. Render almayacak , sunucu gibi kullanmayacak ya da HARD CORE bilgisayar oyunu oynamayacak adam gidip dizüstü bilgisayar alıyor ki istediği herşeyi onunla yapabiliyor.
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sameshit 3 yıl
8 yıllık c2duo lar hala her işini görürken satışların yükselmesini veya sabit kalmasını beklemek saçmalık zaten..
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